Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića, Belišće

zvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji prostora

8,748.302,72 eura

kontinuiteta nastavnog procesa

Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće, Grada Belišća i Osječko-baranjske županije

Prema predloženom modelu organizacije, učenici predmetne nastave, od 5. do 8. razreda, od početka školske godine nastavu će pohađati u dvije smjene u prostoru Srednje škole Valpovo, dok će učenici Srednje škole Valpovo i dalje pohađati nastavu samo u prijepodnevnoj smjeni. Učenici 1. i 2. razreda iz Belišća se smještaju u prostorije Srednje škole Valpovo (izdvojeni objekt za praktičnu nastavu u Belišću) zajedno s jednim posebnim odjelom, a nastava će se pohađati u dvije smjene. Učenici 3. i 4. razreda, uz učenike dva posebna odjela iz Belišća nastavu će pohađati u PŠ Veliškovci, također u dvije smjene. Na taj način omogućit će se kontinuitet nastavnog procesa uz odgovarajuće uvjete za učenike i nastavnike

Nataša Tramišak

troškove

Srednje škole Valpovo,

Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće i Srednje škole Valpovo

kvalitetne uvjete

Foto: OBŽ

, u tijeku je iradi uvođenja jednosmjenske nastave, vrijednih. S obzirom na opseg radova i potrebu osiguravanjatijekom njihova izvođenja, a nakon održanog sastanka s predstavnicima roditelja učenikapronađeno je rješenje kojim će se osigurati nesmetano odvijanje nastave za sve učenike OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće.– rekla je županicaOsječko-baranjska županija preuzet ćeorganiziranog prijevoza učenika na relaciji Belišće – Valpovo – Belišće, a istodobno će financirati i dodatno, privremeno, uređenje prostorakoji uključuju pregrađivanje 5 učionica kako bi se osigurali svi potrebni uvjeti za kvalitetno i sigurno odvijanje nastave, za učenike i osnovne i srednje škole. Za učenike Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće bit će osigurani prostori na drugom katu zgrade, odvojeni od prostora koje koriste učenici Srednje škole Valpovo.Navedeni prijedlog Osječko-baranjska županija uputila je na školske odbore. Osječko-baranjska županija zahvaljuje predstavnicima roditelja na konstruktivnom dijalogu i razumijevanju te nastavlja poduzimati sve potrebne aktivnosti kako bi učenicima osiguralaza obrazovanje.