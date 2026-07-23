Zbog obnove škole u Belišću nastava se privremeno seli u Valpovo i Veliškovce
23.07.2026. 8:45
U Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića, Belišće, u tijeku je izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji prostora radi uvođenja jednosmjenske nastave, vrijednih 8,748.302,72 eura. S obzirom na opseg radova i potrebu osiguravanja kontinuiteta nastavnog procesa tijekom njihova izvođenja, a nakon održanog sastanka s predstavnicima roditelja učenika Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće, Grada Belišća i Osječko-baranjske županije pronađeno je rješenje kojim će se osigurati nesmetano odvijanje nastave za sve učenike OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće.
- Prema predloženom modelu organizacije, učenici predmetne nastave, od 5. do 8. razreda, od početka školske godine nastavu će pohađati u dvije smjene u prostoru Srednje škole Valpovo, dok će učenici Srednje škole Valpovo i dalje pohađati nastavu samo u prijepodnevnoj smjeni. Učenici 1. i 2. razreda iz Belišća se smještaju u prostorije Srednje škole Valpovo (izdvojeni objekt za praktičnu nastavu u Belišću) zajedno s jednim posebnim odjelom, a nastava će se pohađati u dvije smjene. Učenici 3. i 4. razreda, uz učenike dva posebna odjela iz Belišća nastavu će pohađati u PŠ Veliškovci, također u dvije smjene. Na taj način omogućit će se kontinuitet nastavnog procesa uz odgovarajuće uvjete za učenike i nastavnike – rekla je županica Nataša Tramišak.
Osječko-baranjska županija preuzet će troškove organiziranog prijevoza učenika na relaciji Belišće – Valpovo – Belišće, a istodobno će financirati i dodatno, privremeno, uređenje prostora Srednje škole Valpovo, koji uključuju pregrađivanje 5 učionica kako bi se osigurali svi potrebni uvjeti za kvalitetno i sigurno odvijanje nastave, za učenike i osnovne i srednje škole. Za učenike Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće bit će osigurani prostori na drugom katu zgrade, odvojeni od prostora koje koriste učenici Srednje škole Valpovo.
Navedeni prijedlog Osječko-baranjska županija uputila je na školske odbore Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće i Srednje škole Valpovo. Osječko-baranjska županija zahvaljuje predstavnicima roditelja na konstruktivnom dijalogu i razumijevanju te nastavlja poduzimati sve potrebne aktivnosti kako bi učenicima osigurala kvalitetne uvjete za obrazovanje.
Foto: OBŽ
- Prema predloženom modelu organizacije, učenici predmetne nastave, od 5. do 8. razreda, od početka školske godine nastavu će pohađati u dvije smjene u prostoru Srednje škole Valpovo, dok će učenici Srednje škole Valpovo i dalje pohađati nastavu samo u prijepodnevnoj smjeni. Učenici 1. i 2. razreda iz Belišća se smještaju u prostorije Srednje škole Valpovo (izdvojeni objekt za praktičnu nastavu u Belišću) zajedno s jednim posebnim odjelom, a nastava će se pohađati u dvije smjene. Učenici 3. i 4. razreda, uz učenike dva posebna odjela iz Belišća nastavu će pohađati u PŠ Veliškovci, također u dvije smjene. Na taj način omogućit će se kontinuitet nastavnog procesa uz odgovarajuće uvjete za učenike i nastavnike – rekla je županica Nataša Tramišak.
Osječko-baranjska županija preuzet će troškove organiziranog prijevoza učenika na relaciji Belišće – Valpovo – Belišće, a istodobno će financirati i dodatno, privremeno, uređenje prostora Srednje škole Valpovo, koji uključuju pregrađivanje 5 učionica kako bi se osigurali svi potrebni uvjeti za kvalitetno i sigurno odvijanje nastave, za učenike i osnovne i srednje škole. Za učenike Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće bit će osigurani prostori na drugom katu zgrade, odvojeni od prostora koje koriste učenici Srednje škole Valpovo.
Navedeni prijedlog Osječko-baranjska županija uputila je na školske odbore Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće i Srednje škole Valpovo. Osječko-baranjska županija zahvaljuje predstavnicima roditelja na konstruktivnom dijalogu i razumijevanju te nastavlja poduzimati sve potrebne aktivnosti kako bi učenicima osigurala kvalitetne uvjete za obrazovanje.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)