ASK se širi Slavonijom: nova izbijanja u Bokšiću i Beljevini, zaražene i divlje svinje
23.07.2026. 7:48
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestio je da su do 22. srpnja 2026. godine u 12 sati zaprimljena dva nova izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi (ASK) na objektima na kojima se drže svinje.
Nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske županije u naseljima Bokšić i Beljevina u općini Đurđenovac.
Također, na području Osječko-baranjske županije zaprimljena su i tri pozitivna izvješća s tri pozitivne divlje svinje od kojih dvije u lovištu XIV/139 Podravska Moslavina i jedna u lovištu XIV/15 Đurđenica.
U 2026. godini, zaključno s 22. srpnjem 2026. do 12 sati, ukupno je potvrđeno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.
Bolest je potvrđena na 52 objekta u Osječko-baranjskoj županiji, i to u:
- naselju Nemetin na području Grada Osijeka
- naselju Ivanovo na području općine Viljevo
- naseljima Šaptinovci, Bokšić Lug, Beljevina, Bokšić i Krčevina na području općine Đurđenovac
- naselju Kućanci i Beničanci na području općine Magadenovac
- naselju Gajić na području općine Draž
- naselje Lađanska na području Grada Našica
- naselje Kućanci Đakovački u općini Drenje.
Bolest je potvrđena i na 49 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji, i to u:
- naseljima Grudnjak, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi, Slavonske Bare na području općine Zdenci
- naseljima Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Veliki Rastovac, Breštanovci, Suha Mlaka, Crnac na području općine Crnac
- naselju Dolci na području Grada Orahovice.
Ukupno je dosad potvrđeno 187 slučajeva afričke svinjske kuge u divljih svinja:
- 2 u Vukovarsko-srijemskoj županiji
- 184 u Osječko-baranjskoj županiji
- 1 u Virovitičko-podravskoj županiji.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama.
Ministarstvo poziva sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske županije u naseljima Bokšić i Beljevina u općini Đurđenovac.
Također, na području Osječko-baranjske županije zaprimljena su i tri pozitivna izvješća s tri pozitivne divlje svinje od kojih dvije u lovištu XIV/139 Podravska Moslavina i jedna u lovištu XIV/15 Đurđenica.
U 2026. godini, zaključno s 22. srpnjem 2026. do 12 sati, ukupno je potvrđeno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.
Bolest je potvrđena na 52 objekta u Osječko-baranjskoj županiji, i to u:
- naselju Nemetin na području Grada Osijeka
- naselju Ivanovo na području općine Viljevo
- naseljima Šaptinovci, Bokšić Lug, Beljevina, Bokšić i Krčevina na području općine Đurđenovac
- naselju Kućanci i Beničanci na području općine Magadenovac
- naselju Gajić na području općine Draž
- naselje Lađanska na području Grada Našica
- naselje Kućanci Đakovački u općini Drenje.
Bolest je potvrđena i na 49 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji, i to u:
- naseljima Grudnjak, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi, Slavonske Bare na području općine Zdenci
- naseljima Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Veliki Rastovac, Breštanovci, Suha Mlaka, Crnac na području općine Crnac
- naselju Dolci na području Grada Orahovice.
Ukupno je dosad potvrđeno 187 slučajeva afričke svinjske kuge u divljih svinja:
- 2 u Vukovarsko-srijemskoj županiji
- 184 u Osječko-baranjskoj županiji
- 1 u Virovitičko-podravskoj županiji.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama.
Ministarstvo poziva sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)