Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

dva nova izvješća

afričkoj svinjskoj kugi

Bokšić i Beljevina

tri pozitivna

Podravska Moslavina

Đurđenica

101 izbijanje

Bolest je potvrđena na 52 objekta u Osječko-baranjskoj županiji, i to u:

Bolest je potvrđena i na 49 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji, i to u:

Ukupno je dosad potvrđeno 187 slučajeva afričke svinjske kuge u divljih svinja:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

mjere kontrole i suzbijanja bolesti

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izvijestio je da su do 22. srpnja 2026. godine u 12 sati zaprimljenao potvrđenoj(ASK) na objektima na kojima se drže svinje.Nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske županije u naseljimau općini Đurđenovac.Također, na području Osječko-baranjske županije zaprimljena su iizvješća s tri pozitivne divlje svinje od kojih dvije u lovištu XIV/139i jedna u lovištu XIV/15U 2026. godini, zaključno s 22. srpnjem 2026. do 12 sati, ukupno je potvrđenoafričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.- naselju Nemetin na području Grada Osijeka- naselju Ivanovo na području općine Viljevo- naseljima Šaptinovci, Bokšić Lug, Beljevina, Bokšić i Krčevina na području općine Đurđenovac- naselju Kućanci i Beničanci na području općine Magadenovac- naselju Gajić na području općine Draž- naselje Lađanska na području Grada Našica- naselje Kućanci Đakovački u općini Drenje.- naseljima Grudnjak, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi, Slavonske Bare na području općine Zdenci- naseljima Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Veliki Rastovac, Breštanovci, Suha Mlaka, Crnac na području općine Crnac- naselju Dolci na području Grada Orahovice.- 2 u Vukovarsko-srijemskoj županiji- 184 u Osječko-baranjskoj županiji- 1 u Virovitičko-podravskoj županiji.nastavlja provoditi sve propisaneu suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama.Ministarstvo poziva sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.