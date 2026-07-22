četvrtka, 23. srpnja 2026.

građevinskih radova

Ulici bana J. Jelačića u Višnjevcu,

obustavlja promet

Radovi će se odvijati u dvije faze, a GPP će u prvoj fazi radova preusmjeriti trase svoje tramvajske linije T1 i autobusne linije A5 prema sljedećem:

Napomene:

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Odgodine od 10,00 sati zbog izvođenjana rekonstrukciji dijela kolnika uprivremeno seza sva vozila u Višnjevcu, u Ulici bana J. Jelačića.- iz smjera Višnjevca prema Zelenom polju (T1 linija) i Bijelom Brdu (A5 linija) prometuje se obilazno, iz Ul. bana Josipa Jelačića – desno Ul. Nikole Šubića Zrinskog – lijevo Ul. J.J. Strossmayera do kraja – lijevo kraj BIOS-a - Kapelskom ulicom – te dalje T1 linija lijevo Svilajskom ulicom do povratka - desno Ul. J.J. Strossmayera i dalje po trasi do Podgrađa gdje je presjedanje putnika na tramvaj do Zelenog polja, a A5 linija nastavlja Kapelskom ulicom - desno Kolodvorskom ulicom i dalje po trasi linije do Gajevog trga i Bijelog Brda.- iz smjera Zelenog Polja prema Višnjevcu (T1 linija) i Josipovcu (A5 linija) važi isto preusmjerenje i obilazak: T1 linija iz Strossmayerove - lijevo Svilajskom ulicom – desno Kapelskom ulicom - kraj BIOS-a – desno u Ul. J.J. Strossmayera u Višnjevcu – desno Ul. Nikole Šubića Zrinskog – lijevo u Ul. bana Josipa Jelačića i dalje po trasi linija do okretišta tramvaja, a linija A5 produžava Kapelskom ulicom istom obilaznom trasom kroz Višnjevac sve do Josipovca.1. privremeno se ukidaju autobusna stajališta u Višnjevcu u Ul. bana J. Jelačića u zoni radova, i uvode se 3 para zamjenskih autobusnih stajališta u Ul. J. J. Strossmayera u Višnjevcu, i to:na sjevernoj strani: umjesto stajališta Zapadna obilaznica sjever (zamjensko je u Ul. J. J. Strossmayera kod k.br. 69), Višnjevac / Ul. kralja Tomislava sjever (zamjensko je u Ul. J. J. Strossmayera kod k.br. 49), i Višnjevac / Ul. N. Š. Zrinskog sjever (zamjensko je u Ul. J. J. Strossmayera kod k.br. 1),na južnoj strani: umjesto stajališta Zapadna obilaznica jug (zamjensko je u Ul. J. J. Strossmayera kod k.br. 74), Višnjevac / Ul. S. Radića jug (zamjensko je u Ul. J. J. Strossmayera kod k.br. 50a), i uz stajalište Višnjevac / Ul. P. Preradovića jug dodatno se uvodi i stajalište u Ul. J. J. Strossmayera kod k.br. 8a.2. Zbog izmjene trase prometovanja na liniji T1 (na kojoj prometuju autobusi), korigirana su isključivo polazna vremena autobusa iz Višnjevca prema okretištu u Podgrađu, gdje putnici presjedaju. Polasci autobusa iz Podgrađa prema Višnjevcu ostaju nepromijenjeni i odvijaju se prema dosadašnjem voznom redu.