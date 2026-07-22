Carinski službenici

Bajakovo

pokušaj krijumčarenja

240.000 cigareta

45-godišnji

majoneza, senf i razni umaci

neprijavljena roba.

24 kartonske kutije

1.200 šteka

Foto: Carinska uprava

na graničnom prijelazuspriječili sučakkoje su bile skrivene u teretnom vozilu pristiglom iz Srbije.Incident se dogodio 20. srpnja, kada je na ulaz u Hrvatsku stigao kamion sa srpskim registracijskim oznakama kojim je upravljaodržavljanin Srbije. Prema priloženoj carinskoj deklaraciji, u prikolici su se nalaziliMeđutim, tijekom RTG pregleda prikolice carinski službenici posumnjali su da se u vozilu nalaziDetaljnim pregledom tovarnog prostora upronašli su ukupno 240.000 cigareta, odnosno, koji nisu bili navedeni u carinskoj dokumentaciji.Protiv vozača je zbog sumnje na kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora podnesena kaznena prijava, dok su pronađene cigarete privremeno oduzete.