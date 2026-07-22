Na Bajakovu otkriveno 240.000 krijumčarenih cigareta, vozač završio s kaznenom prijavom
22.07.2026. 12:41
Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj krijumčarenja čak 240.000 cigareta koje su bile skrivene u teretnom vozilu pristiglom iz Srbije.
Incident se dogodio 20. srpnja, kada je na ulaz u Hrvatsku stigao kamion sa srpskim registracijskim oznakama kojim je upravljao 45-godišnji državljanin Srbije. Prema priloženoj carinskoj deklaraciji, u prikolici su se nalazili majoneza, senf i razni umaci.
Međutim, tijekom RTG pregleda prikolice carinski službenici posumnjali su da se u vozilu nalazi neprijavljena roba. Detaljnim pregledom tovarnog prostora u 24 kartonske kutije pronašli su ukupno 240.000 cigareta, odnosno 1.200 šteka, koji nisu bili navedeni u carinskoj dokumentaciji.
Protiv vozača je zbog sumnje na kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora podnesena kaznena prijava, dok su pronađene cigarete privremeno oduzete.
Foto: Carinska uprava
Incident se dogodio 20. srpnja, kada je na ulaz u Hrvatsku stigao kamion sa srpskim registracijskim oznakama kojim je upravljao 45-godišnji državljanin Srbije. Prema priloženoj carinskoj deklaraciji, u prikolici su se nalazili majoneza, senf i razni umaci.
Međutim, tijekom RTG pregleda prikolice carinski službenici posumnjali su da se u vozilu nalazi neprijavljena roba. Detaljnim pregledom tovarnog prostora u 24 kartonske kutije pronašli su ukupno 240.000 cigareta, odnosno 1.200 šteka, koji nisu bili navedeni u carinskoj dokumentaciji.
Protiv vozača je zbog sumnje na kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora podnesena kaznena prijava, dok su pronađene cigarete privremeno oduzete.
Foto: Carinska uprava
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)