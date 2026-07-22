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Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj krijumčarenja čak 240.000 cigareta koje su bile skrivene u teretnom vozilu pristiglom iz Srbije.

Incident se dogodio 20. srpnja, kada je na ulaz u Hrvatsku stigao kamion sa srpskim registracijskim oznakama kojim je upravljao 45-godišnji državljanin Srbije. Prema priloženoj carinskoj deklaraciji, u prikolici su se nalazili majoneza, senf i razni umaci.

Međutim, tijekom RTG pregleda prikolice carinski službenici posumnjali su da se u vozilu nalazi neprijavljena roba. Detaljnim pregledom tovarnog prostora u 24 kartonske kutije pronašli su ukupno 240.000 cigareta, odnosno 1.200 šteka, koji nisu bili navedeni u carinskoj dokumentaciji.

Protiv vozača je zbog sumnje na kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora podnesena kaznena prijava, dok su pronađene cigarete privremeno oduzete.


Foto: Carinska uprava


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)