Stigli novi podaci o plaćama: Prosječna neto plaća iznosi 1.552 eura
22.07.2026. 11:56
Prosječna mjesečna neto plaća isplaćena zaposlenima u pravnim osobama u Hrvatskoj za svibanj 2026. iznosila je 1.552 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu na travanj ostala je na istoj nominalnoj razini, dok je zbog kretanja cijena realno porasla za 0,3 posto. U usporedbi sa svibnjem prošle godine neto plaća veća je za 7 posto nominalno, odnosno za 1,7 posto realno.
Najviše prosječne neto plaće u svibnju zabilježene su u djelatnosti zračnog prijevoza, gdje su zaposleni u prosjeku primili 2.364 eura. S druge strane, najniža prosječna neto primanja imali su radnici u proizvodnji odjeće, s prosjekom od 992 eura.
Prosječna bruto plaća iznosila je 2.178 eura. U odnosu na travanj nominalno je bila niža za 0,1 posto, ali je realno porasla za 0,2 posto. Na godišnjoj razini bruto plaća porasla je 7,9 posto nominalno, odnosno 2,6 posto realno.
I kod bruto plaća najveći prosjek ostvaren je u zračnom prijevozu, gdje je iznosio 3.461 euro, dok je najniži zabilježen u proizvodnji odjeće – 1.320 eura.
Tijekom svibnja zaposlenici su u prosjeku imali 165 plaćenih sati rada, što je 4,6 posto manje nego mjesec ranije. Najviše plaćenih sati ostvareno je u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda te u vodnom prijevozu, po 177 sati, dok su najmanje, po 151 sat, zabilježile djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada te socijalne skrbi bez smještaja.
Prosječna neto satnica u svibnju iznosila je 9,06 eura, što je 4 posto više nego u travnju i čak 11,7 posto više nego godinu ranije. Prosječna bruto satnica porasla je na 12,71 euro, odnosno za 3,8 posto na mjesečnoj i 9,1 posto na godišnjoj razini.
Medijalna neto plaća, koja bolje prikazuje primanja "prosječnog" radnika jer polovica zaposlenih zarađuje manje, a polovica više od tog iznosa, u svibnju je iznosila 1.324 eura. To je 0,4 posto više nego u travnju te 7,1 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Medijalna bruto plaća iznosila je 1.821 euro, uz rast od 0,6 posto u odnosu na travanj i 8 posto na godišnjoj razini.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Najviše prosječne neto plaće u svibnju zabilježene su u djelatnosti zračnog prijevoza, gdje su zaposleni u prosjeku primili 2.364 eura. S druge strane, najniža prosječna neto primanja imali su radnici u proizvodnji odjeće, s prosjekom od 992 eura.
Prosječna bruto plaća iznosila je 2.178 eura. U odnosu na travanj nominalno je bila niža za 0,1 posto, ali je realno porasla za 0,2 posto. Na godišnjoj razini bruto plaća porasla je 7,9 posto nominalno, odnosno 2,6 posto realno.
I kod bruto plaća najveći prosjek ostvaren je u zračnom prijevozu, gdje je iznosio 3.461 euro, dok je najniži zabilježen u proizvodnji odjeće – 1.320 eura.
Tijekom svibnja zaposlenici su u prosjeku imali 165 plaćenih sati rada, što je 4,6 posto manje nego mjesec ranije. Najviše plaćenih sati ostvareno je u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda te u vodnom prijevozu, po 177 sati, dok su najmanje, po 151 sat, zabilježile djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada te socijalne skrbi bez smještaja.
Prosječna neto satnica u svibnju iznosila je 9,06 eura, što je 4 posto više nego u travnju i čak 11,7 posto više nego godinu ranije. Prosječna bruto satnica porasla je na 12,71 euro, odnosno za 3,8 posto na mjesečnoj i 9,1 posto na godišnjoj razini.
Medijalna neto plaća, koja bolje prikazuje primanja "prosječnog" radnika jer polovica zaposlenih zarađuje manje, a polovica više od tog iznosa, u svibnju je iznosila 1.324 eura. To je 0,4 posto više nego u travnju te 7,1 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Medijalna bruto plaća iznosila je 1.821 euro, uz rast od 0,6 posto u odnosu na travanj i 8 posto na godišnjoj razini.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)