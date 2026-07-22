1.552 eura

Državni zavod za statistiku

0,3 posto.

7 posto nominalno

1,7 posto realno

zračnog prijevoza

2.364 eura

odjeće

992 eura

2.178 eura.

0,1 posto

0,2 posto

7,9 posto

2,6 posto realno

3.461 euro

1.320 eura

165 plaćenih sati rada,

9,06 eura

11,7 posto više

12,71 euro

3,8 posto

9,1 posto

prosječnog

zarađuje manje

1.324 eura

1.821 euro

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Prosječna mjesečna neto plaća isplaćena zaposlenima u pravnim osobama u Hrvatskoj za svibanj 2026. iznosila je, objavio je. U odnosu na travanj ostala je na istoj nominalnoj razini, dok je zbog kretanja cijena realno porasla zaU usporedbi sa svibnjem prošle godine neto plaća veća je za, odnosno zaNajviše prosječne neto plaće u svibnju zabilježene su u djelatnosti, gdje su zaposleni u prosjeku primili. S druge strane, najniža prosječna neto primanja imali su radnici u proizvodnji, s prosjekom odProsječna bruto plaća iznosila jeU odnosu na travanj nominalno je bila niža za, ali je realno porasla za. Na godišnjoj razini bruto plaća porasla jenominalno, odnosnoI kod bruto plaća najveći prosjek ostvaren je u zračnom prijevozu, gdje je iznosio, dok je najniži zabilježen u proizvodnji odjeće –Tijekom svibnja zaposlenici su u prosjeku imališto je 4,6 posto manje nego mjesec ranije. Najviše plaćenih sati ostvareno je u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda te u vodnom prijevozu, po 177 sati, dok su najmanje, po 151 sat, zabilježile djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada te socijalne skrbi bez smještaja.Prosječna neto satnica u svibnju iznosila je, što je 4 posto više nego u travnju i čaknego godinu ranije. Prosječna bruto satnica porasla je na, odnosno zana mjesečnoj ina godišnjoj razini.Medijalna neto plaća, koja bolje prikazuje primanja "" radnika jer polovica zaposlenih, a polovica više od tog iznosa, u svibnju je iznosila. To je 0,4 posto više nego u travnju te 7,1 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Medijalna bruto plaća iznosila je, uz rast od 0,6 posto u odnosu na travanj i 8 posto na godišnjoj razini.