1.755.954 osoba

818.925 žena

0,9 posto

1,2 posto

pad zaposlenosti

1,5 posto

0,9 posto

1,4 posto

0,8 posto

1.501.188 osoba

713.251 žena.

0,5 posto

0,8 posto

2 posto

1,1 posto.

1,8 posto

pozitivan trend

4 posto

4,6 posto

0,7 posto

0,8 posto

3,1 posto

1,8 posto.

3,3 posto

3,7 posto

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Prema najnovijim podacima, u Hrvatskoj je tijekom lipnja 2026. bilo zaposleno ukupno, među kojima je. U odnosu na svibanj zaposlenost je porasla za, dok je broj zaposlenih žena zabilježio nešto veći rast odIpak, usporedba s lipnjem prošle godine pokazuje. Ukupan broj zaposlenih manji je za, dok je broj zaposlenih žena smanjen za. Sličan trend vidljiv je i kada se promatra prvo polugodište 2026. godine u odnosu na isto razdoblje lani – ukupna zaposlenost pala je za, a zaposlenost žena zaNajveći dio zaposlenih i dalje radi u pravnim osobama, gdje je u lipnju bilo zaposleno, od čegaU odnosu na svibanj broj zaposlenih u tom sektoru povećan je za, dok je broj zaposlenih žena porastao za. No, na godišnjoj razini i ovdje je zabilježen pad – ukupno za, a među ženama zaU prvih šest mjeseci ove godine zaposlenost u pravnim osobama smanjena je za, dok je broj zaposlenih žena pao za jedan posto.S druge strane,nastavljen je među obrtnicima i osobama koje obavljaju slobodne profesije. U lipnju je broj zaposlenih u toj skupini porastao zau odnosu na prethodni mjesec, dok je broj zaposlenih žena povećan za. Istodobno je zabilježen blagi pad broja zaposlenih osiguranika poljoprivrednika, za, dok je broj osiguranih poljoprivrednica smanjen zaBroj nezaposlenih u lipnju nastavio je padati. U odnosu na svibanj bilo ih jemanje, dok je broj nezaposlenih žena smanjen zaStopa registrirane nezaposlenosti iznosila je, a među ženama