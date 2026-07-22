U lipnju porasla zaposlenost, ali na godišnjoj razini i dalje manje zaposlenih
22.07.2026. 11:04
Prema najnovijim podacima, u Hrvatskoj je tijekom lipnja 2026. bilo zaposleno ukupno 1.755.954 osoba, među kojima je 818.925 žena. U odnosu na svibanj zaposlenost je porasla za 0,9 posto, dok je broj zaposlenih žena zabilježio nešto veći rast od 1,2 posto.
Ipak, usporedba s lipnjem prošle godine pokazuje pad zaposlenosti. Ukupan broj zaposlenih manji je za 1,5 posto, dok je broj zaposlenih žena smanjen za 0,9 posto. Sličan trend vidljiv je i kada se promatra prvo polugodište 2026. godine u odnosu na isto razdoblje lani – ukupna zaposlenost pala je za 1,4 posto, a zaposlenost žena za 0,8 posto.
Najveći dio zaposlenih i dalje radi u pravnim osobama, gdje je u lipnju bilo zaposleno 1.501.188 osoba, od čega 713.251 žena. U odnosu na svibanj broj zaposlenih u tom sektoru povećan je za 0,5 posto, dok je broj zaposlenih žena porastao za 0,8 posto. No, na godišnjoj razini i ovdje je zabilježen pad – ukupno za 2 posto, a među ženama za 1,1 posto. U prvih šest mjeseci ove godine zaposlenost u pravnim osobama smanjena je za 1,8 posto, dok je broj zaposlenih žena pao za jedan posto.
S druge strane, pozitivan trend nastavljen je među obrtnicima i osobama koje obavljaju slobodne profesije. U lipnju je broj zaposlenih u toj skupini porastao za 4 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je broj zaposlenih žena povećan za 4,6 posto. Istodobno je zabilježen blagi pad broja zaposlenih osiguranika poljoprivrednika, za 0,7 posto, dok je broj osiguranih poljoprivrednica smanjen za 0,8 posto.
Broj nezaposlenih u lipnju nastavio je padati. U odnosu na svibanj bilo ih je 3,1 posto manje, dok je broj nezaposlenih žena smanjen za 1,8 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti iznosila je 3,3 posto, a među ženama 3,7 posto.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Ipak, usporedba s lipnjem prošle godine pokazuje pad zaposlenosti. Ukupan broj zaposlenih manji je za 1,5 posto, dok je broj zaposlenih žena smanjen za 0,9 posto. Sličan trend vidljiv je i kada se promatra prvo polugodište 2026. godine u odnosu na isto razdoblje lani – ukupna zaposlenost pala je za 1,4 posto, a zaposlenost žena za 0,8 posto.
Najveći dio zaposlenih i dalje radi u pravnim osobama, gdje je u lipnju bilo zaposleno 1.501.188 osoba, od čega 713.251 žena. U odnosu na svibanj broj zaposlenih u tom sektoru povećan je za 0,5 posto, dok je broj zaposlenih žena porastao za 0,8 posto. No, na godišnjoj razini i ovdje je zabilježen pad – ukupno za 2 posto, a među ženama za 1,1 posto. U prvih šest mjeseci ove godine zaposlenost u pravnim osobama smanjena je za 1,8 posto, dok je broj zaposlenih žena pao za jedan posto.
S druge strane, pozitivan trend nastavljen je među obrtnicima i osobama koje obavljaju slobodne profesije. U lipnju je broj zaposlenih u toj skupini porastao za 4 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je broj zaposlenih žena povećan za 4,6 posto. Istodobno je zabilježen blagi pad broja zaposlenih osiguranika poljoprivrednika, za 0,7 posto, dok je broj osiguranih poljoprivrednica smanjen za 0,8 posto.
Broj nezaposlenih u lipnju nastavio je padati. U odnosu na svibanj bilo ih je 3,1 posto manje, dok je broj nezaposlenih žena smanjen za 1,8 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti iznosila je 3,3 posto, a među ženama 3,7 posto.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)