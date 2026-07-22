Ministarstvo mijenja pravila: Građevinski strojevi i kosilice pod strožim nadzorom zbog buke
22.07.2026. 10:11
Ministarstvo zdravstva uputilo je u javno savjetovanje novi Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru, kojim se nakon gotovo dva desetljeća mijenjaju pravila za opremu koja se koristi na otvorenom, od kosilica i motornih pila do građevinskih strojeva i agregata. Cilj je smanjiti izloženost buci te hrvatske propise u potpunosti uskladiti s europskim zakonodavstvom.
Novi pravilnik zamijenit će propis koji je na snazi od 2008. godine. Njime se uvode jasniji zahtjevi za proizvođače i uvoznike 57 vrsta strojeva i uređaja namijenjenih radu na otvorenom. Uz ograničenja emisije buke, uređaji će morati zadovoljiti propisane postupke provjere sukladnosti, imati odgovarajuću tehničku dokumentaciju te biti označeni CE oznakom i podatkom o razini buke.
Za najglasnije uređaje, poput kompresora, generatora, strojeva za rušenje i bušenje, propisane su najveće dopuštene razine zvučne snage. Time će kupci pri odabiru opreme lakše uspoređivati razinu buke, jednako kao što danas uspoređuju snagu motora ili potrošnju.
Iz Ministarstva zdravstva ističu kako buka nije samo neugodnost, nego ozbiljan javnozdravstveni problem. Dugotrajna izloženost prekomjernoj buci povezuje se s poremećajima spavanja, kroničnim stresom te povećanim rizikom od povišenog krvnog tlaka i kardiovaskularnih bolesti. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, buka je jedan od vodećih okolišnih rizika za zdravlje u Europi, odmah nakon onečišćenja zraka.
Novi pravilnik temelji se na europskoj Direktivi o buci opreme za uporabu na otvorenom te uključuje i izmjene donesene 2024. godine kojima se pojednostavljuju administrativni postupci i omogućuje brže stavljanje ključne opreme na tržište u izvanrednim okolnostima, uz zadržavanje propisanih sigurnosnih standarda.
Za građane se pravila o dopuštenim razinama buke ne mijenjaju, no očekuje se da će nova oprema koja se bude stavljala na tržište biti tiša nego dosad, što bi dugoročno trebalo pridonijeti kvalitetnijem životnom okruženju.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Novi pravilnik zamijenit će propis koji je na snazi od 2008. godine. Njime se uvode jasniji zahtjevi za proizvođače i uvoznike 57 vrsta strojeva i uređaja namijenjenih radu na otvorenom. Uz ograničenja emisije buke, uređaji će morati zadovoljiti propisane postupke provjere sukladnosti, imati odgovarajuću tehničku dokumentaciju te biti označeni CE oznakom i podatkom o razini buke.
Za najglasnije uređaje, poput kompresora, generatora, strojeva za rušenje i bušenje, propisane su najveće dopuštene razine zvučne snage. Time će kupci pri odabiru opreme lakše uspoređivati razinu buke, jednako kao što danas uspoređuju snagu motora ili potrošnju.
Iz Ministarstva zdravstva ističu kako buka nije samo neugodnost, nego ozbiljan javnozdravstveni problem. Dugotrajna izloženost prekomjernoj buci povezuje se s poremećajima spavanja, kroničnim stresom te povećanim rizikom od povišenog krvnog tlaka i kardiovaskularnih bolesti. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, buka je jedan od vodećih okolišnih rizika za zdravlje u Europi, odmah nakon onečišćenja zraka.
Novi pravilnik temelji se na europskoj Direktivi o buci opreme za uporabu na otvorenom te uključuje i izmjene donesene 2024. godine kojima se pojednostavljuju administrativni postupci i omogućuje brže stavljanje ključne opreme na tržište u izvanrednim okolnostima, uz zadržavanje propisanih sigurnosnih standarda.
Za građane se pravila o dopuštenim razinama buke ne mijenjaju, no očekuje se da će nova oprema koja se bude stavljala na tržište biti tiša nego dosad, što bi dugoročno trebalo pridonijeti kvalitetnijem životnom okruženju.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)