Ministarstvo zdravstva

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru

mijenjaju pravila

od kosilica i motornih pila do građevinskih strojeva i agregata

smanjiti izloženost

57 vrsta strojeva i uređaja

najveće dopuštene

nije samo neugodnost

ozbiljan

buka

vodećih okolišnih rizika

pojednostavljuju

ne mijenjaju

Foto: Osijek031.com/Arhiv

uputilo je u javno savjetovanje novi, kojim se nakon gotovo dva desetljećaza opremu koja se koristi na otvorenom,. Cilj jebuci te hrvatske propise u potpunosti uskladiti s europskim zakonodavstvom.Novi pravilnik zamijenit će propis koji je na snazi od 2008. godine. Njime se uvode jasniji zahtjevi za proizvođače i uvoznikenamijenjenih radu na otvorenom. Uz ograničenja emisije buke, uređaji će morati zadovoljiti propisane postupke provjere sukladnosti, imati odgovarajuću tehničku dokumentaciju te biti označeni CE oznakom i podatkom o razini buke.Za najglasnije uređaje, poput kompresora, generatora, strojeva za rušenje i bušenje, propisane surazine zvučne snage. Time će kupci pri odabiru opreme lakše uspoređivati razinu buke, jednako kao što danas uspoređuju snagu motora ili potrošnju.Iz Ministarstva zdravstva ističu kako buka, negojavnozdravstveni problem. Dugotrajna izloženost prekomjernoj buci povezuje se s poremećajima spavanja, kroničnim stresom te povećanim rizikom od povišenog krvnog tlaka i kardiovaskularnih bolesti. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije,je jedan odza zdravlje u Europi, odmah nakon onečišćenja zraka.Novi pravilnik temelji se na europskoj Direktivi o buci opreme za uporabu na otvorenom te uključuje i izmjene donesene 2024. godine kojima seadministrativni postupci i omogućuje brže stavljanje ključne opreme na tržište u izvanrednim okolnostima, uz zadržavanje propisanih sigurnosnih standarda.Za građane se pravila o dopuštenim razinama buke, no očekuje se da će nova oprema koja se bude stavljala na tržište biti tiša nego dosad, što bi dugoročno trebalo pridonijeti kvalitetnijem životnom okruženju.