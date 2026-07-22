79-godišnju Osječanku

liječnik

lažnim činjenicama

kćeri.

5.000 eura

Valjalo bi naše bližnje te susjede u zlatnoj dobi upoznati sa samozaštitnim ponašanjem:

webheroj.hr

detaljne informacije

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Nepoznata osoba jučer je nazvalapredstavljajući se kaote ju dovela u zablududa hitno treba platiti liječenje svoje79-godišnjakinja je potom na ruke nepoznatoj osobi predala, izvijestili su iz policije.Policija traga za drskim prevarantom.- Ne puštajte u dom nepoznate osobe (došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega)- Na vrata Vam nikada neće doći policajac i tražiti novac.- Ne nasjedajte na ljubaznost nepoznate osobe na vratima (pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu)- Ništa ne potpisujte bez savjeta s osobama od povjerenja (sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor)- Ne dijelite osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona (dala sam sve svoje osobne i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?)Policija preporučuje posjet internet stranici, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalazeo vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost.