Lažni liječnik nazvao 79-godišnjakinju i u nekoliko minuta izvukao 5.000 eura
22.07.2026. 9:23
Nepoznata osoba jučer je nazvala 79-godišnju Osječanku predstavljajući se kao liječnik te ju dovela u zabludu lažnim činjenicama da hitno treba platiti liječenje svoje kćeri.
79-godišnjakinja je potom na ruke nepoznatoj osobi predala 5.000 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za drskim prevarantom.
Valjalo bi naše bližnje te susjede u zlatnoj dobi upoznati sa samozaštitnim ponašanjem:
- Ne puštajte u dom nepoznate osobe (došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega)
- Na vrata Vam nikada neće doći policajac i tražiti novac.
- Ne nasjedajte na ljubaznost nepoznate osobe na vratima (pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu)
- Ništa ne potpisujte bez savjeta s osobama od povjerenja (sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor)
- Ne dijelite osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona (dala sam sve svoje osobne i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?)
Policija preporučuje posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
79-godišnjakinja je potom na ruke nepoznatoj osobi predala 5.000 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za drskim prevarantom.
Valjalo bi naše bližnje te susjede u zlatnoj dobi upoznati sa samozaštitnim ponašanjem:
- Ne puštajte u dom nepoznate osobe (došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega)
- Na vrata Vam nikada neće doći policajac i tražiti novac.
- Ne nasjedajte na ljubaznost nepoznate osobe na vratima (pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu)
- Ništa ne potpisujte bez savjeta s osobama od povjerenja (sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor)
- Ne dijelite osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona (dala sam sve svoje osobne i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?)
Policija preporučuje posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)