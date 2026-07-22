Ne koristite ovu čašu! KiK povlači proizvod s hrvatskog tržišta
22.07.2026. 8:42
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Čaša za piće s otiskom roza voća i zelenog lišća, 200 ml, WGR 563, broj artikla: 1221207 / P278285, cijena 1€, zbog povećanog sadržaja olova i kadmija.
Proizvod nije u skladu s Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.
Podaci o proizvodu:
Zemlja podrijetla: Kina
Dobavljač: KiK Textilien und Non-Food GmbH, Njemačka
Maloprodaja: Kik Textilien und Non-Food d.o.o., Zaprešička ulica 2, 10290 Jablanovec
Iz KiK-a poručuju: "Molimo vas da više ne koristite proizvod i vratite ga u jednu od naših trgovina. Naravno, dobit ćete povrat plaćenog iznosa."
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.
Podaci o proizvodu:
Zemlja podrijetla: Kina
Dobavljač: KiK Textilien und Non-Food GmbH, Njemačka
Maloprodaja: Kik Textilien und Non-Food d.o.o., Zaprešička ulica 2, 10290 Jablanovec
Iz KiK-a poručuju: "Molimo vas da više ne koristite proizvod i vratite ga u jednu od naših trgovina. Naravno, dobit ćete povrat plaćenog iznosa."
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)