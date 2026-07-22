Osječko-baranjska županija

raskidu ugovora

Raafourty Holding d.o.o.

rekonstrukciji Osnovne škole Miroslava Krleže

Izvođač do trenutka raskida ugovora nije uveden u posao niti su započeli radovi na rekonstrukciji škole. Odluka o raskidu donesena je prije početka izvođenja radova kako bi se zaštitili interesi Osječko-baranjske županije i omogućilo što skorije pokretanje postupka za odabir novog izvođača. Nakon saznanja da je Grad Makarska 20. srpnja raskinuo Ugovor o javnoj nabavi sklopljen sa zajednicom ponuditelja predvođenom tvrtkom Raafourty Holding d.o.o. zbog utvrđenih povreda ugovornih obveza, žurno smo pristupili raskidu ugovora za dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Miroslava Krleže. Naš je prioritet zaštititi javni interes, osigurati zakonito i odgovorno upravljanje javnim sredstvima te što prije stvoriti uvjete za nastavak projekta

Nataša Tramišak

ne pristupi

nije u mogućnosti

raspoložive mjere

Foto: Osijek031.com/Arhiv

donijela je odluku osa skupinom ponuditelja koju predvodi tvrtka, a koji se odnosi na izvođenje radova nau Čepinu u sklopu projekta uvođenja jednosmjenske nastave.– rekla je županica Osječko-baranjske županijeZakon o javnoj nabavi detaljno uređuje postupke odabira ponuditelja. Međutim, u situacijama kada odabrani izvođačizvršenju ugovora iliispuniti preuzete obveze, kao ni za vrijeme trajanja sudskog postupka i do donošenja pravomoćne sudske presude, naručitelji raspolažu ograničenim instrumentima za provjeru gospodarskih subjekata u svojstvu ponuditelja tijekom provedbe postupka javne nabave.Osječko-baranjska županija će, sukladno svojim ugovornim pravima i zakonskim ovlastima, poduzeti sveradi zaštite javnog interesa i javnih sredstava te će o daljnjim koracima i nastavku projekta pravodobno obavještavati javnost.