Osječko-baranjska županija raskinula ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji Osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu
22.07.2026. 7:44
Osječko-baranjska županija donijela je odluku o raskidu ugovora sa skupinom ponuditelja koju predvodi tvrtka Raafourty Holding d.o.o., a koji se odnosi na izvođenje radova na rekonstrukciji Osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu u sklopu projekta uvođenja jednosmjenske nastave.
- Izvođač do trenutka raskida ugovora nije uveden u posao niti su započeli radovi na rekonstrukciji škole. Odluka o raskidu donesena je prije početka izvođenja radova kako bi se zaštitili interesi Osječko-baranjske županije i omogućilo što skorije pokretanje postupka za odabir novog izvođača. Nakon saznanja da je Grad Makarska 20. srpnja raskinuo Ugovor o javnoj nabavi sklopljen sa zajednicom ponuditelja predvođenom tvrtkom Raafourty Holding d.o.o. zbog utvrđenih povreda ugovornih obveza, žurno smo pristupili raskidu ugovora za dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Miroslava Krleže. Naš je prioritet zaštititi javni interes, osigurati zakonito i odgovorno upravljanje javnim sredstvima te što prije stvoriti uvjete za nastavak projekta – rekla je županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak.
Zakon o javnoj nabavi detaljno uređuje postupke odabira ponuditelja. Međutim, u situacijama kada odabrani izvođač ne pristupi izvršenju ugovora ili nije u mogućnosti ispuniti preuzete obveze, kao ni za vrijeme trajanja sudskog postupka i do donošenja pravomoćne sudske presude, naručitelji raspolažu ograničenim instrumentima za provjeru gospodarskih subjekata u svojstvu ponuditelja tijekom provedbe postupka javne nabave.
Osječko-baranjska županija će, sukladno svojim ugovornim pravima i zakonskim ovlastima, poduzeti sve raspoložive mjere radi zaštite javnog interesa i javnih sredstava te će o daljnjim koracima i nastavku projekta pravodobno obavještavati javnost.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
- Izvođač do trenutka raskida ugovora nije uveden u posao niti su započeli radovi na rekonstrukciji škole. Odluka o raskidu donesena je prije početka izvođenja radova kako bi se zaštitili interesi Osječko-baranjske županije i omogućilo što skorije pokretanje postupka za odabir novog izvođača. Nakon saznanja da je Grad Makarska 20. srpnja raskinuo Ugovor o javnoj nabavi sklopljen sa zajednicom ponuditelja predvođenom tvrtkom Raafourty Holding d.o.o. zbog utvrđenih povreda ugovornih obveza, žurno smo pristupili raskidu ugovora za dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Miroslava Krleže. Naš je prioritet zaštititi javni interes, osigurati zakonito i odgovorno upravljanje javnim sredstvima te što prije stvoriti uvjete za nastavak projekta – rekla je županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak.
Zakon o javnoj nabavi detaljno uređuje postupke odabira ponuditelja. Međutim, u situacijama kada odabrani izvođač ne pristupi izvršenju ugovora ili nije u mogućnosti ispuniti preuzete obveze, kao ni za vrijeme trajanja sudskog postupka i do donošenja pravomoćne sudske presude, naručitelji raspolažu ograničenim instrumentima za provjeru gospodarskih subjekata u svojstvu ponuditelja tijekom provedbe postupka javne nabave.
Osječko-baranjska županija će, sukladno svojim ugovornim pravima i zakonskim ovlastima, poduzeti sve raspoložive mjere radi zaštite javnog interesa i javnih sredstava te će o daljnjim koracima i nastavku projekta pravodobno obavještavati javnost.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)