Bizovcu

21. Bizovačke ljetne večeri

najprepoznatljivijih i najposjećenijih

bogat i raznovrstan program

sport, kulturu, tradiciju, umjetnost i zabavu

100 godina nogometa u Bizovcu

Nogometnog kluba BSK

kuhanju fiš-paprikaša

Ene Gilih Mesarić

Tamburaškog sastava "Čuvari noći" i grupe "Sto Posto Band".

turnir bizovačkih ulica u malom nogometu

Bizovačko blago

KUD-a "Bizovac" i Folklornog ansambla Bilje

Tamburaškog sastava "Panonia"

sportska natjecanja

Sto godina strasti i zajedništva

Stjepana Jeršeka Štefa i Tamburaškog sastava "Žitna polja"

Majstori"

dječjoj biciklijadi

Župnoj crkvi sv. Mateja

koncert sakralne glazbe

Dalibor Hanzalek, Kristina Owais i Krešimir Klarić

Tamburaškog sastava "Nesanica".

Srećko Vuković

Bizovačke ljetne večeri iz godine u godinu potvrđuju koliko zajedništvo, trud naših udruga, volontera i brojnih sudionika mogu stvoriti manifestaciju na koju smo svi ponosni. Zahvaljujem svima koji su svojim radom, sudjelovanjem i dolaskom pridonijeli još jednom uspješnom izdanju. Posebno me raduje što smo kroz bogat program uspjeli povezati tradiciju, sport, kulturu i zabavu te našim mještanima i gostima pružiti četiri dana kvalitetnih sadržaja. Nastavit ćemo ulagati u ovakve manifestacije koje čuvaju identitet naše općine i pridonose njezinoj prepoznatljivosti

najvažnijih društvenih i kulturnih događanja

Fišijada

Josip Vučetić, Antun Kukučka i Goran Špoljarić

Milan Petrović

Damjan Bačić

Željko Turalija

Zvonimir Fekete

Repani

Ulici Ante Starčevića

Ulice kralja Tomislava 2

Ulice Braće Radića

Domagoj Kučinac

Noa Kardum

Nikola Blažević

Foto: Općina Bizovac

Od 16. do 19. srpnja usu uspješno održane, jedna odljetnih manifestacija na području Općine Bizovac. Tijekom četiri danaokupio je velik broj mještana, gostiju i posjetitelja koji su uživali u sadržajima koji su spojiliManifestacija je započela u četvrtak programom posvećenim sportu, povijesti i glazbi. Posjetitelji su razgledali izložbu fotografija "", priređenu u povodu velikog jubileja(1926. - 2026.). Uslijedilo je tradicionalno natjecanje ute otvorenje izložbe slikarice. Večer je zaključena koncertimaPetak je protekao u znaku sporta, kulturne baštine i folklora. Održan je, večer otvorenih vrata u Kuriji Normann uz izložbu "", nastupi dječje sekcijete revija autorske tamburaške glazbe lokalnih skladatelja i tekstopisaca. Program je završio koncertomSubota je bila rezervirana zana bizovačkom bajeru i nastavak malonogometnog turnira. U večernjim satima premijerno je prikazan kratki dokumentarni film "", snimljen u povodu obilježavanja stote obljetnice NK BSK-a. Nakon projekcije održan je koncert popularnogPosljednjeg dana manifestacije najmlađi su uživali u dječjoj predstavi "u izvedbi Teatra To Go te. Program je nastavljen u Kuriji Normann, dok je uodržanna kojem su nastupili. Završnicu manifestacije obilježili su finalni susreti turnira bizovačkih ulica u malom nogometu te koncertZadovoljstvo uspješno organiziranom manifestacijom izrazio je načelnik Općine Bizovac. "", istaknuo je načelnik Vuković.Ovogodišnje, 21. Bizovačke ljetne večeri još su jednom potvrdile svoj status jednog odu Općini Bizovac.Velik odaziv posjetitelja, raznovrstan program i izvrsna atmosfera pokazali su kako manifestacija već više od dva desetljeća uspješno njeguje kulturnu baštinu, promiče sportski duh i obogaćuje društveni život lokalne zajednice.U sklopu manifestacije 16. srpnja održana je tradicionalna. Stručni ocjenjivački sud činili su, dok je kontrolor natjecanja bio. Pobjednik Fišijade bio jeiz Bocanjevačkog Podgorja, drugo mjesto osvojio jeiz Valpova, a trećeiz Viljeva.Na turniru bizovačkih ulica u malom nogometu prvo mjesto osvojila je ekipa, drugo mjesto pripalo je, treće ekipi, dok je četvrta bila ekipa. Za najboljeg igrača proglašen je, najbolji vratar bio je, a najbolji strijelac