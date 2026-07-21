Bogatim programom završene 21. Bizovačke ljetne večeri
21.07.2026. 19:36
Od 16. do 19. srpnja u Bizovcu su uspješno održane 21. Bizovačke ljetne večeri, jedna od najprepoznatljivijih i najposjećenijih ljetnih manifestacija na području Općine Bizovac. Tijekom četiri dana bogat i raznovrstan program okupio je velik broj mještana, gostiju i posjetitelja koji su uživali u sadržajima koji su spojili sport, kulturu, tradiciju, umjetnost i zabavu.
Manifestacija je započela u četvrtak programom posvećenim sportu, povijesti i glazbi. Posjetitelji su razgledali izložbu fotografija "100 godina nogometa u Bizovcu", priređenu u povodu velikog jubileja Nogometnog kluba BSK (1926. - 2026.). Uslijedilo je tradicionalno natjecanje u kuhanju fiš-paprikaša te otvorenje izložbe slikarice Ene Gilih Mesarić. Večer je zaključena koncertima Tamburaškog sastava "Čuvari noći" i grupe "Sto Posto Band".
Petak je protekao u znaku sporta, kulturne baštine i folklora. Održan je turnir bizovačkih ulica u malom nogometu, večer otvorenih vrata u Kuriji Normann uz izložbu "Bizovačko blago", nastupi dječje sekcije KUD-a "Bizovac" i Folklornog ansambla Bilje te revija autorske tamburaške glazbe lokalnih skladatelja i tekstopisaca. Program je završio koncertom Tamburaškog sastava "Panonia".
Subota je bila rezervirana za sportska natjecanja na bizovačkom bajeru i nastavak malonogometnog turnira. U večernjim satima premijerno je prikazan kratki dokumentarni film "Sto godina strasti i zajedništva", snimljen u povodu obilježavanja stote obljetnice NK BSK-a. Nakon projekcije održan je koncert popularnog Stjepana Jeršeka Štefa i Tamburaškog sastava "Žitna polja".
Posljednjeg dana manifestacije najmlađi su uživali u dječjoj predstavi "Majstori" u izvedbi Teatra To Go te dječjoj biciklijadi. Program je nastavljen u Kuriji Normann, dok je u Župnoj crkvi sv. Mateja održan koncert sakralne glazbe na kojem su nastupili Dalibor Hanzalek, Kristina Owais i Krešimir Klarić. Završnicu manifestacije obilježili su finalni susreti turnira bizovačkih ulica u malom nogometu te koncert Tamburaškog sastava "Nesanica".
Zadovoljstvo uspješno organiziranom manifestacijom izrazio je načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković. "Bizovačke ljetne večeri iz godine u godinu potvrđuju koliko zajedništvo, trud naših udruga, volontera i brojnih sudionika mogu stvoriti manifestaciju na koju smo svi ponosni. Zahvaljujem svima koji su svojim radom, sudjelovanjem i dolaskom pridonijeli još jednom uspješnom izdanju. Posebno me raduje što smo kroz bogat program uspjeli povezati tradiciju, sport, kulturu i zabavu te našim mještanima i gostima pružiti četiri dana kvalitetnih sadržaja. Nastavit ćemo ulagati u ovakve manifestacije koje čuvaju identitet naše općine i pridonose njezinoj prepoznatljivosti", istaknuo je načelnik Vuković.
Ovogodišnje, 21. Bizovačke ljetne večeri još su jednom potvrdile svoj status jednog od najvažnijih društvenih i kulturnih događanja u Općini Bizovac.
Velik odaziv posjetitelja, raznovrstan program i izvrsna atmosfera pokazali su kako manifestacija već više od dva desetljeća uspješno njeguje kulturnu baštinu, promiče sportski duh i obogaćuje društveni život lokalne zajednice.
U sklopu manifestacije 16. srpnja održana je tradicionalna Fišijada. Stručni ocjenjivački sud činili su Josip Vučetić, Antun Kukučka i Goran Špoljarić, dok je kontrolor natjecanja bio Milan Petrović. Pobjednik Fišijade bio je Damjan Bačić iz Bocanjevačkog Podgorja, drugo mjesto osvojio je Željko Turalija iz Valpova, a treće Zvonimir Fekete iz Viljeva.
Na turniru bizovačkih ulica u malom nogometu prvo mjesto osvojila je ekipa Repani, drugo mjesto pripalo je Ulici Ante Starčevića, treće ekipi Ulice kralja Tomislava 2, dok je četvrta bila ekipa Ulice Braće Radića. Za najboljeg igrača proglašen je Domagoj Kučinac, najbolji vratar bio je Noa Kardum, a najbolji strijelac Nikola Blažević.
Foto: Općina Bizovac
Manifestacija je započela u četvrtak programom posvećenim sportu, povijesti i glazbi. Posjetitelji su razgledali izložbu fotografija "100 godina nogometa u Bizovcu", priređenu u povodu velikog jubileja Nogometnog kluba BSK (1926. - 2026.). Uslijedilo je tradicionalno natjecanje u kuhanju fiš-paprikaša te otvorenje izložbe slikarice Ene Gilih Mesarić. Večer je zaključena koncertima Tamburaškog sastava "Čuvari noći" i grupe "Sto Posto Band".
Petak je protekao u znaku sporta, kulturne baštine i folklora. Održan je turnir bizovačkih ulica u malom nogometu, večer otvorenih vrata u Kuriji Normann uz izložbu "Bizovačko blago", nastupi dječje sekcije KUD-a "Bizovac" i Folklornog ansambla Bilje te revija autorske tamburaške glazbe lokalnih skladatelja i tekstopisaca. Program je završio koncertom Tamburaškog sastava "Panonia".
Subota je bila rezervirana za sportska natjecanja na bizovačkom bajeru i nastavak malonogometnog turnira. U večernjim satima premijerno je prikazan kratki dokumentarni film "Sto godina strasti i zajedništva", snimljen u povodu obilježavanja stote obljetnice NK BSK-a. Nakon projekcije održan je koncert popularnog Stjepana Jeršeka Štefa i Tamburaškog sastava "Žitna polja".
Posljednjeg dana manifestacije najmlađi su uživali u dječjoj predstavi "Majstori" u izvedbi Teatra To Go te dječjoj biciklijadi. Program je nastavljen u Kuriji Normann, dok je u Župnoj crkvi sv. Mateja održan koncert sakralne glazbe na kojem su nastupili Dalibor Hanzalek, Kristina Owais i Krešimir Klarić. Završnicu manifestacije obilježili su finalni susreti turnira bizovačkih ulica u malom nogometu te koncert Tamburaškog sastava "Nesanica".
Zadovoljstvo uspješno organiziranom manifestacijom izrazio je načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković. "Bizovačke ljetne večeri iz godine u godinu potvrđuju koliko zajedništvo, trud naših udruga, volontera i brojnih sudionika mogu stvoriti manifestaciju na koju smo svi ponosni. Zahvaljujem svima koji su svojim radom, sudjelovanjem i dolaskom pridonijeli još jednom uspješnom izdanju. Posebno me raduje što smo kroz bogat program uspjeli povezati tradiciju, sport, kulturu i zabavu te našim mještanima i gostima pružiti četiri dana kvalitetnih sadržaja. Nastavit ćemo ulagati u ovakve manifestacije koje čuvaju identitet naše općine i pridonose njezinoj prepoznatljivosti", istaknuo je načelnik Vuković.
Ovogodišnje, 21. Bizovačke ljetne večeri još su jednom potvrdile svoj status jednog od najvažnijih društvenih i kulturnih događanja u Općini Bizovac.
Velik odaziv posjetitelja, raznovrstan program i izvrsna atmosfera pokazali su kako manifestacija već više od dva desetljeća uspješno njeguje kulturnu baštinu, promiče sportski duh i obogaćuje društveni život lokalne zajednice.
U sklopu manifestacije 16. srpnja održana je tradicionalna Fišijada. Stručni ocjenjivački sud činili su Josip Vučetić, Antun Kukučka i Goran Špoljarić, dok je kontrolor natjecanja bio Milan Petrović. Pobjednik Fišijade bio je Damjan Bačić iz Bocanjevačkog Podgorja, drugo mjesto osvojio je Željko Turalija iz Valpova, a treće Zvonimir Fekete iz Viljeva.
Na turniru bizovačkih ulica u malom nogometu prvo mjesto osvojila je ekipa Repani, drugo mjesto pripalo je Ulici Ante Starčevića, treće ekipi Ulice kralja Tomislava 2, dok je četvrta bila ekipa Ulice Braće Radića. Za najboljeg igrača proglašen je Domagoj Kučinac, najbolji vratar bio je Noa Kardum, a najbolji strijelac Nikola Blažević.
Foto: Općina Bizovac
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)