David Vlajčić

Hrvatskoga lovačkog saveza

sprječavanje širenja

nova mjera

Afrička svinjska kuga i dalje predstavlja jednu od najvećih prijetnji hrvatskom svinjogojstvu. Zato moramo koristiti sve raspoložive kapacitete države. Potrebno je aktivno uključivanje Ministarstva unutarnjih poslova čiji će službenici uporabom termalnih kamera i bespilotnih letjelica detektirati područja na kojima je potrebno provesti pojačan odstrel divljih svinja. Takvi podaci bit će lovcima jasan putokaz gdje treba usmjeriti aktivnosti kako bismo spriječili širenje afričke svinjske kuge. Samo koordiniranim djelovanjem svih nadležnih institucija, lovaca i veterinarske struke možemo učinkovito zaštititi hrvatsko svinjogojstvo i domaću proizvodnju

Srbiji, Bosni i Hercegovini i Mađarskoj

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odbacio teze

Zahvaljujući odgovornom radu proizvođača, veterinarske struke, lovaca i svih nadležnih službi, hrvatsko svinjogojstvo pokazuje znakove oporavka.“ Prema službenom registru, u lipnju 2026. godine u Hrvatskoj je evidentirano 879.662 svinja, odnosno 39.394 svinje više nego u lipnju 2023. godine, prije pojave afričke svinjske kuge, što predstavlja rast od 4,7 %. Istodobno je broj svinjogojskih farmi porastao s 21.389 na 38.229 ili 78,8 %. "Ti podaci potvrđuju da provedene mjere daju rezultate, ali i da nema prostora za opuštanje

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Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaodržao je sastanak s predstavnicimao provedbi mjera zaafričke svinjske kuge među populacijom divljih svinja.Na sastanku je kao ključnaistaknuto oformljivanje interventnih timova Hrvatskoga lovačkog saveza po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge te aktivnog uključivanja Ministarstva unutarnjih poslova na terenu.”, poručio je ministar Vlajčić.Na sastanku je istaknuto da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od pojave afričke svinjske kuge u susjednim državamakontinuirano poduzima svemjere radi sprječavanja širenja bolesti na populaciju divljih svinja i zaštite domaće svinjogojske proizvodnje.Ministar Vlajčić još je jednomda se mjerama suzbijanja afričke svinjske kuge uništava domaće svinjogojstvo i da se pogoduje uvozu.”, rekao je ministar Vlajčić.Odgovornost svakog pojedinca, uz dosljedno pridržavanje biosigurnosnih mjera, ključno je za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, u suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom, Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane Republike Hrvatske, kontinuirano ulaže napore kako bi sete kako bi se zaštitilo domaće svinjogojstvo. U borbu protiv afričke svinjske kuge dosad je uloženo