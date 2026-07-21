Ministarstvo gospodarstva produljuje prijelaz na novi sustav obračuna toplinske energije do rujna 2027.
21.07.2026. 11:00
Ministarstvo gospodarstva uputilo je u javno savjetovanje nacrt izmjena Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, kojim se predlaže produljenje prijelaznog razdoblja za primjenu novog sustava obračuna.
Prema prijedlogu, novi sustav raspodjele i obračuna troškova toplinske energije umjesto ranije planiranog roka počeo bi se primjenjivati od 1. rujna 2027. godine, dok bi prijelazno razdoblje trajalo do 31. kolovoza 2027.
Iz Ministarstva pojašnjavaju kako se izmjene predlažu zbog potrebe za dodatnim vremenom za prilagodbu svih sudionika sustava, ali i zbog aktualnih geopolitičkih okolnosti, uključujući nestabilnosti na Bliskom istoku koje bi mogle utjecati na tržište energenata. Cilj je omogućiti kvalitetniju provedbu novog sustava te dodatno zaštititi standard građana.
Produljenjem prijelaznog razdoblja vlasnici stanova i poslovnih prostora, suvlasnici zgrada, upravitelji, kupci i distributeri dobit će više vremena za dovršetak svih potrebnih aktivnosti vezanih uz prilagodbu novom sustavu, pri čemu, ističe Ministarstvo, u tom razdoblju neće imati dodatne troškove.
Zbog produljenja prijelaznog razdoblja uskladit će se i rokovi propisani prijelaznim odredbama važećeg Pravilnika.
Javno savjetovanje o predloženim izmjenama otvoreno je do 27. srpnja 2026. godine, a Ministarstvo gospodarstva poziva građane, stručnu i zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i komentarima sudjeluju u izradi konačnog teksta Pravilnika.
Savjetovanju je moguće pristupiti putem sustava e-Savjetovanja na sljedećoj poveznici.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Prema prijedlogu, novi sustav raspodjele i obračuna troškova toplinske energije umjesto ranije planiranog roka počeo bi se primjenjivati od 1. rujna 2027. godine, dok bi prijelazno razdoblje trajalo do 31. kolovoza 2027.
Iz Ministarstva pojašnjavaju kako se izmjene predlažu zbog potrebe za dodatnim vremenom za prilagodbu svih sudionika sustava, ali i zbog aktualnih geopolitičkih okolnosti, uključujući nestabilnosti na Bliskom istoku koje bi mogle utjecati na tržište energenata. Cilj je omogućiti kvalitetniju provedbu novog sustava te dodatno zaštititi standard građana.
Produljenjem prijelaznog razdoblja vlasnici stanova i poslovnih prostora, suvlasnici zgrada, upravitelji, kupci i distributeri dobit će više vremena za dovršetak svih potrebnih aktivnosti vezanih uz prilagodbu novom sustavu, pri čemu, ističe Ministarstvo, u tom razdoblju neće imati dodatne troškove.
Zbog produljenja prijelaznog razdoblja uskladit će se i rokovi propisani prijelaznim odredbama važećeg Pravilnika.
Javno savjetovanje o predloženim izmjenama otvoreno je do 27. srpnja 2026. godine, a Ministarstvo gospodarstva poziva građane, stručnu i zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i komentarima sudjeluju u izradi konačnog teksta Pravilnika.
Savjetovanju je moguće pristupiti putem sustava e-Savjetovanja na sljedećoj poveznici.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)