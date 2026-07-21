Vlada

novu demografsku mjeru

sufinancirati

Ivan Šipić

15.000 eura

pričekaju

olakšati život

nije dovoljna

410 djece više

700 djece više

najzaslužnije obitelji

To je prvi put nakon 15-ak godina da imamo tako značajan broj povratnika. Dobar dio se vraća mladih obitelji. Naša statistika kaže da je 80 posto onih koji su radno sposobni, a mi znamo da još uvijek imamo većinu mladih ljudi s obitelji, a znamo i po onima koji nam se obraćaju

Foto: Osijek031.com/Arhiv