Vlada priprema novu mjeru, obitelji bi za kupnju automobila mogle dobiti 15.000 eura
21.07.2026. 10:17
Vlada uskoro predstavlja novu demografsku mjeru kojom će obiteljima s četvero ili više djece sufinancirati kupnju automobila sa sedam sjedala. Ministar demografije Ivan Šipić najavio je kako će potpora iznositi do 15.000 eura, uz određeni imovinski odnosno dohodovni cenzus.
Detalji programa trebali bi biti predstavljeni nakon posljednje sjednice Vlade prije ljetne stanke, a ministar je poručio da obitelji koje planiraju kupnju većeg automobila najesen pričekaju jer bi im nova mjera mogla donijeti značajnu financijsku uštedu.
Prema njegovim riječima, riječ je o još jednoj u nizu demografskih mjera kojima država želi olakšati život obiteljima i potaknuti veći broj djece. Naglasio je kako subvencija za automobil nije dovoljna sama po sebi, već je dio šire politike koja uključuje priuštivo stanovanje, porezne olakšice, ulaganja u zdravstvo, vrtiće i obrazovanje.
Šipić je pritom istaknuo kako demografski pokazatelji posljednjih godina pokazuju pozitivan pomak. U 2025. godini u Hrvatskoj je rođeno 410 djece više nego godinu ranije, a pozitivan trend nastavljen je i tijekom ove godine. Prema podacima za prvih šest mjeseci 2026., rođeno je gotovo 700 djece više nego u istom razdoblju prošle godine.
Ministar smatra da su za takve rezultate najzaslužnije obitelji koje se odlučuju na roditeljstvo, dok je zadaća države stvarati uvjete koji će im to olakšati.
Govorio je i o migracijskim trendovima, istaknuvši da Hrvatska nakon više od desetljeća bilježi veći broj doseljenih hrvatskih državljana nego iseljenih. "To je prvi put nakon 15-ak godina da imamo tako značajan broj povratnika. Dobar dio se vraća mladih obitelji. Naša statistika kaže da je 80 posto onih koji su radno sposobni, a mi znamo da još uvijek imamo većinu mladih ljudi s obitelji, a znamo i po onima koji nam se obraćaju", kazao je Šipić za Dnevnik Nove TV.
Najavio je i donošenje Zakona o demografskoj obnovi te novih mjera namijenjenih povratnicima u Hrvatsku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Detalji programa trebali bi biti predstavljeni nakon posljednje sjednice Vlade prije ljetne stanke, a ministar je poručio da obitelji koje planiraju kupnju većeg automobila najesen pričekaju jer bi im nova mjera mogla donijeti značajnu financijsku uštedu.
Prema njegovim riječima, riječ je o još jednoj u nizu demografskih mjera kojima država želi olakšati život obiteljima i potaknuti veći broj djece. Naglasio je kako subvencija za automobil nije dovoljna sama po sebi, već je dio šire politike koja uključuje priuštivo stanovanje, porezne olakšice, ulaganja u zdravstvo, vrtiće i obrazovanje.
Šipić je pritom istaknuo kako demografski pokazatelji posljednjih godina pokazuju pozitivan pomak. U 2025. godini u Hrvatskoj je rođeno 410 djece više nego godinu ranije, a pozitivan trend nastavljen je i tijekom ove godine. Prema podacima za prvih šest mjeseci 2026., rođeno je gotovo 700 djece više nego u istom razdoblju prošle godine.
Ministar smatra da su za takve rezultate najzaslužnije obitelji koje se odlučuju na roditeljstvo, dok je zadaća države stvarati uvjete koji će im to olakšati.
Govorio je i o migracijskim trendovima, istaknuvši da Hrvatska nakon više od desetljeća bilježi veći broj doseljenih hrvatskih državljana nego iseljenih. "To je prvi put nakon 15-ak godina da imamo tako značajan broj povratnika. Dobar dio se vraća mladih obitelji. Naša statistika kaže da je 80 posto onih koji su radno sposobni, a mi znamo da još uvijek imamo većinu mladih ljudi s obitelji, a znamo i po onima koji nam se obraćaju", kazao je Šipić za Dnevnik Nove TV.
Najavio je i donošenje Zakona o demografskoj obnovi te novih mjera namijenjenih povratnicima u Hrvatsku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)