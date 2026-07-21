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Ponovno je pronađena avionska bomba iz II. svjetskog rata, teška oko 150 kiligrama s 50 kilograma eksploziva.

Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ju oko podneva planiraju uništiti na mjestu pronalaska, izvijestili su iz policije.

Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir.

"Molimo građane da ne prilaze području pronalaska niti drugim opasnim projektilima koji se budu pokazali zbog izuzetnog niskog vodostaja rijeka već da odmah o tome obavijeste policiju na 192", kažu iz policije.


Foto: PU osječko-baranjska


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)