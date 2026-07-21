avionska bomba iz II. svjetskog rata

150 kiligrama s 50 kilograma eksploziva

Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek

ozbiljnosti i prijeteće opasnosti

Molimo građane da ne prilaze području pronalaska niti drugim opasnim projektilima koji se budu pokazali zbog izuzetnog niskog vodostaja rijeka već da odmah o tome obavijeste policiju na 192

Foto: PU osječko-baranjska

Ponovno je pronađena, teška oko, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog, danas ju oko podneva planiraju uništiti na mjestu pronalaska, izvijestili su iz policije.Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir.", kažu iz policije.