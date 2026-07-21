Sedam puta uhvaćen u divljanju motorom
21.07.2026. 9:33
U vremenu od 2. do 15. srpnja 2026. godine u Vukovaru, 26-godišnjak iz Borova je neregistriranim motociklom u sedam navrata prekoračio dopuštenu brzinu kretanja do 50 km/h, pri čemu je najveća izmjerena brzina iznosila 152 km/h, izvijestili su iz policije.
Tijekom kriminalističkog istraživanja prekršaja utvrđeno je i da nema sklopljenu policu obveznog osiguranja.
Prekršajnim nalozima izrečena mu je novčana kazna u ukupnom iznosu 10.510 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju devet mjeseci i 25 negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Tijekom kriminalističkog istraživanja prekršaja utvrđeno je i da nema sklopljenu policu obveznog osiguranja.
Prekršajnim nalozima izrečena mu je novčana kazna u ukupnom iznosu 10.510 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju devet mjeseci i 25 negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)