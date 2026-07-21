26-godišnjak

neregistriranim motociklom

prekoračio dopuštenu brzinu

nema sklopljenu

10.510 eura

zabrane

25 negativnih prekršajnih bodova

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U vremenu od 2. do 15. srpnja 2026. godine u Vukovaru,iz Borova jeu sedam navratakretanja do 50 km/h, pri čemu je najveća izmjerena brzina iznosila 152 km/h, izvijestili su iz policije.Tijekom kriminalističkog istraživanja prekršaja utvrđeno je i dapolicu obveznog osiguranja.Prekršajnim nalozima izrečena mu je novčana kazna u ukupnom iznosu, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju devet mjeseci i