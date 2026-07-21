Državni inspektorat Republike Hrvatske

Wok tava Wok Pan Natural Kitchen

ljuštenja premaza

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

Poštovani kupci, ovim putem vas obavještavamo da prikazani proizvod "Wok tava Natural Kitchen, 28 cm" povlačimo iz prodaje.



Ispitivanja proizvoda utvrdila ljuštenje premaza prilikom korištenja tj. prilikom zagrijavanja. Stoga se ne preporučuje daljnje korištenje gore spomenutog proizvoda.



Proizvod je bio dostupan u našim poslovnicama od 20.01.2026. do 16.07.2026.



Proizvode možete zamijeniti za povratnu cijenu od 8€ ili za drugi proizvod u bilo kojoj našoj poslovnici

Foto: Pexels.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvodapromjera 28 cm, trgovačkog naziva TEDi, bar kod DNP12295731003421000000800126, zbogprilikom korištenja/zagrijavanja.Proizvods Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.Zemlja podrijetla: KinaDobavljač: TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, Dortmund 44309, NjemačkaStavlja na tržište: TEDi poslovanje d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, ZagrebUpozorenje TEDija:."