Provjerite kuhinju: TEDi tava povučena je iz prodaje zbog neispravnosti
21.07.2026. 8:57
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Wok tava Wok Pan Natural Kitchen promjera 28 cm, trgovačkog naziva TEDi, bar kod DNP12295731003421000000800126, zbog ljuštenja premaza prilikom korištenja/zagrijavanja.
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.
Podaci o proizvodu:
Zemlja podrijetla: Kina
Dobavljač: TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, Dortmund 44309, Njemačka
Stavlja na tržište: TEDi poslovanje d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb
Upozorenje TEDija:
"Poštovani kupci, ovim putem vas obavještavamo da prikazani proizvod "Wok tava Natural Kitchen, 28 cm" povlačimo iz prodaje.
Ispitivanja proizvoda utvrdila ljuštenje premaza prilikom korištenja tj. prilikom zagrijavanja. Stoga se ne preporučuje daljnje korištenje gore spomenutog proizvoda.
Proizvod je bio dostupan u našim poslovnicama od 20.01.2026. do 16.07.2026.
Proizvode možete zamijeniti za povratnu cijenu od 8€ ili za drugi proizvod u bilo kojoj našoj poslovnici."
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.
Podaci o proizvodu:
Zemlja podrijetla: Kina
Dobavljač: TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, Dortmund 44309, Njemačka
Stavlja na tržište: TEDi poslovanje d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb
Upozorenje TEDija:
"Poštovani kupci, ovim putem vas obavještavamo da prikazani proizvod "Wok tava Natural Kitchen, 28 cm" povlačimo iz prodaje.
Ispitivanja proizvoda utvrdila ljuštenje premaza prilikom korištenja tj. prilikom zagrijavanja. Stoga se ne preporučuje daljnje korištenje gore spomenutog proizvoda.
Proizvod je bio dostupan u našim poslovnicama od 20.01.2026. do 16.07.2026.
Proizvode možete zamijeniti za povratnu cijenu od 8€ ili za drugi proizvod u bilo kojoj našoj poslovnici."
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)