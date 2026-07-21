Pet novih izbijanja afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji
21.07.2026. 8:09
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvješćuje da je do 20. srpnja 2026. godine u 13 sati zaprimljeno pet novih izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi (ASK) na objektima na kojima se drže svinje.
Sva nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske županije, i to u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području Općine Đurđenovac.
U 2026. godini, zaključno s 20. srpnja 2026. godine u 13 sati, ukupno su potvrđena 94 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.
Prema trenutno dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti dosad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.
Od ukupno 94 potvrđena izbijanja, 49 je zabilježeno u Osječko-baranjskoj županiji, i to na objektima u:
naselju Nemetin (Grad Osijek)
naselju Ivanovo (Općina Viljevo)
naseljima Šaptinovci, Bokšić Lug, Beljevina, Krčevina i Bokšić (Općina Đurđenovac)
naseljima Kućanci i Beničanci (Općina Magadenovac)
naselju Gajić (Općina Draž)
naselju Lađanska (Grad Našice)
naselju Kućanci Đakovački (Općina Drenje).
Bolest je potvrđena i na 45 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji, i to u:
naseljima Grudnjak, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi i Slavonske Bare (Općina Zdenci)
naseljima Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Veliki Rastovac, Breštanovci, Suha Mlaka i Crnac (Općina Crnac).
Istodobno je do sada potvrđeno ukupno 184 slučaja afričke svinjske kuge u divljih svinja, od čega:
181 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji
2 slučaja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
1 slučaj u Virovitičko-podravskoj županiji.
Trenutačno najveće žarište bolesti nalazi se na području zapadnog dijela Osječko-baranjske županije i istočnog dijela Virovitičko-podravske županije, uz međužupanijsku granicu. Međutim, pojava novih slučajeva na području Općine Draž u Baranji te Općine Drenje upućuje na širenje bolesti na šire područje Osječko-baranjske županije.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama.
Ministarstvo poziva sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Sva nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske županije, i to u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području Općine Đurđenovac.
U 2026. godini, zaključno s 20. srpnja 2026. godine u 13 sati, ukupno su potvrđena 94 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.
Prema trenutno dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti dosad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.
Od ukupno 94 potvrđena izbijanja, 49 je zabilježeno u Osječko-baranjskoj županiji, i to na objektima u:
naselju Nemetin (Grad Osijek)
naselju Ivanovo (Općina Viljevo)
naseljima Šaptinovci, Bokšić Lug, Beljevina, Krčevina i Bokšić (Općina Đurđenovac)
naseljima Kućanci i Beničanci (Općina Magadenovac)
naselju Gajić (Općina Draž)
naselju Lađanska (Grad Našice)
naselju Kućanci Đakovački (Općina Drenje).
Bolest je potvrđena i na 45 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji, i to u:
naseljima Grudnjak, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi i Slavonske Bare (Općina Zdenci)
naseljima Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Veliki Rastovac, Breštanovci, Suha Mlaka i Crnac (Općina Crnac).
Istodobno je do sada potvrđeno ukupno 184 slučaja afričke svinjske kuge u divljih svinja, od čega:
181 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji
2 slučaja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
1 slučaj u Virovitičko-podravskoj županiji.
Trenutačno najveće žarište bolesti nalazi se na području zapadnog dijela Osječko-baranjske županije i istočnog dijela Virovitičko-podravske županije, uz međužupanijsku granicu. Međutim, pojava novih slučajeva na području Općine Draž u Baranji te Općine Drenje upućuje na širenje bolesti na šire područje Osječko-baranjske županije.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama.
Ministarstvo poziva sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)