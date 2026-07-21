Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Osječko-baranjske županije

Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug

Općine Đurđenovac

94 izbijanja

Od ukupno 94 potvrđena izbijanja, 49 je zabilježeno u Osječko-baranjskoj županiji, i to na objektima u:

Bolest je potvrđena i na 45 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji, i to u:

Istodobno je do sada potvrđeno ukupno 184 slučaja afričke svinjske kuge u divljih svinja, od čega:

zapadnog dijela

istočnog dijela

širenje bolesti

propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti

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izvješćuje da je do 20. srpnja 2026. godine u 13 sati zaprimljeno pet novih izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi (ASK) na objektima na kojima se drže svinje.Sva nova izbijanja potvrđena su na području, i to u naseljimana područjuU 2026. godini, zaključno s 20. srpnja 2026. godine u 13 sati, ukupno su potvrđenaafričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.Prema trenutno dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti dosad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.naselju Nemetin (Grad Osijek)naselju Ivanovo (Općina Viljevo)naseljima Šaptinovci, Bokšić Lug, Beljevina, Krčevina i Bokšić (Općina Đurđenovac)naseljima Kućanci i Beničanci (Općina Magadenovac)naselju Gajić (Općina Draž)naselju Lađanska (Grad Našice)naselju Kućanci Đakovački (Općina Drenje).naseljima Grudnjak, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi i Slavonske Bare (Općina Zdenci)naseljima Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Veliki Rastovac, Breštanovci, Suha Mlaka i Crnac (Općina Crnac).181 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji2 slučaja u Vukovarsko-srijemskoj županiji1 slučaj u Virovitičko-podravskoj županiji.Trenutačno najveće žarište bolesti nalazi se na područjuOsječko-baranjske županije iVirovitičko-podravske županije, uz međužupanijsku granicu. Međutim, pojava novih slučajeva na području Općine Draž u Baranji te Općine Drenje upućuje nana šire područje Osječko-baranjske županije.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja provoditi sveu suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama.Ministarstvo poziva sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.