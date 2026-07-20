First Slam – jedinstveni svjetski turnir U9 za djevojčice i dječake

Grand Slama

Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Moldavije, Njemačke, Mađarske i Kosova

Donna Vekić

US Open, Australian Open, Wimbledon i Roland Garros

DNNA Ladies Open

First Slama

Posebno nas veseli što ovakve inicijative promoviraju tenis i potiču djecu i mlade na bavljenje sportom, koji je iznimno važan za njihov psihofizički razvoj i usvajanje zdravih životnih navika. Osijek se može pohvaliti i s četiri javno dostupne Grand Slam podloge, jedinstvenim projektom u Hrvatskoj i svijetu, koje su tijekom cijele godine na raspolaganju svim građanima. Osječko-baranjska županija nastavit će biti partner ovakvim događajima i inicijativama koje pridonose razvoju sporta te dodatno potvrđuju našu županiju kao regiju sporta

Tramišak

četiri javna

Ponosna sam i zadovoljna što smo organizirali ovaj turnir, prije svega zahvaljujući mojoj obitelji koja se puno angažirala oko toga. Moj cilj je da se što više djece počne baviti tenisom i zaljubi se u njega kao i ja

Ponosni smo što se First Slam događa u Gradu Osijeku i nadamo se da će svi sudionici ponijeti lijepe uspomene i možda se jednom opet vratiti u naš grad

Igor Pandžić

Razgovarao sam s djecom koja sudjeluju na ovom turniru i njihov entuzijazam najbolje pokazuje koliko im znači prilika biti u Hrvatskoj i provesti vrijeme s Donnom Vekić. Upravo je to motiv svima nama koji podržavamo ovakve projekte. Izvrsnost nije pitanje slučajnosti, nego odabira. Ljudi koji su pokrenuli ovaj turnir odabrali su izvrsnost, a vjerujem da će upravo među ovom djecom stasati nove teniske zvijezde poput Donne Vekić

Dragan Primorac

First Slamom Osijek i Osječko-baranjska županija

Foto: OBŽ

Održanom press-konferencijom danas (20. srpnja 2026. godine) započeo je. Turnir djeci pruža iskustvo, a pokrenula ga je poznata osječka tenisačica Donna Vekić. Prijavljeno je 44 djece izgodinama je ambasadorica Osječko-baranjske županije, a suradnja s njom i njezinom obitelji već je rezultirala brojnim kvalitetnim sportskim projektima i događanjima u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, poput teniskih terena na sve četiri podloge () i turnirate sada– istaknula je županicaDonna Vekić izrazila je zadovoljstvo što može ugostiti djecu do devet godina iz sedam europskih država, koja će imati priliku zaigrati na svaGrand Slam terena. –– naglasila je Donna.– kazao je izaslanik gradonačelnika Osijeka– kazao jepostaju domaćini jedinstvenog sportskog projekta koji spaja razvoj dječjeg sporta, promociju javne sportske infrastrukture i međunarodnu suradnju. Turnir ujedno doprinosi razvoju sportskog turizma, pozicionirajući Osijek i Osječko-baranjsku županiju kao destinaciju međunarodnih sportskih događaja za djecu i mlade.