USKOK

Županijskim sudom u Zagrebu

optužnicu

carinskog službenika Carinske uprave Ministarstva financija

primanje mita te zlouporabu položaja i ovlasti

5.000 eura mita

nezakonitosti

zatražio novac

najmanjem zakonom propisanom iznosu

5.000 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

je predpodigaoprotiv 58-godišnjeg hrvatskog državljanina,, kojeg tereti zaOptužnica je podignuta nakon istrage pokrenute 11. ožujka 2026. godine, a prema navodima USKOK-a, okrivljenik je od 14. siječnja do 10. ožujka iste godine od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražioKako navodi USKOK, carinski službenik je tijekom poreznog nadzora utvrdiou poslovanju tog trgovačkog društva. Potom je, tereti ga se, od odgovorne osobe društvakako protiv nje ne bi podnio kaznenu prijavu.Zauzvrat je, prema optužnici, trebao postupanje nakon provedenih poreznih nadzora okončati izdavanjem prekršajnih naloga, pri čemu bi novčane kazne bile izrečene uKako je USKOK izvijestio, okrivljenik tako i postupio te da je za to od odgovorne osobe trgovačkog društva primio