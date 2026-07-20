USKOK podigao optužnicu protiv carinika: Terete ga da je uzeo 5.000 eura mita
20.07.2026. 10:36
USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 58-godišnjeg hrvatskog državljanina, carinskog službenika Carinske uprave Ministarstva financija, kojeg tereti za primanje mita te zlouporabu položaja i ovlasti.
Optužnica je podignuta nakon istrage pokrenute 11. ožujka 2026. godine, a prema navodima USKOK-a, okrivljenik je od 14. siječnja do 10. ožujka iste godine od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio 5.000 eura mita.
Kako navodi USKOK, carinski službenik je tijekom poreznog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju tog trgovačkog društva. Potom je, tereti ga se, od odgovorne osobe društva zatražio novac kako protiv nje ne bi podnio kaznenu prijavu.
Zauzvrat je, prema optužnici, trebao postupanje nakon provedenih poreznih nadzora okončati izdavanjem prekršajnih naloga, pri čemu bi novčane kazne bile izrečene u najmanjem zakonom propisanom iznosu.
Kako je USKOK izvijestio, okrivljenik tako i postupio te da je za to od odgovorne osobe trgovačkog društva primio 5.000 eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Optužnica je podignuta nakon istrage pokrenute 11. ožujka 2026. godine, a prema navodima USKOK-a, okrivljenik je od 14. siječnja do 10. ožujka iste godine od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio 5.000 eura mita.
Kako navodi USKOK, carinski službenik je tijekom poreznog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju tog trgovačkog društva. Potom je, tereti ga se, od odgovorne osobe društva zatražio novac kako protiv nje ne bi podnio kaznenu prijavu.
Zauzvrat je, prema optužnici, trebao postupanje nakon provedenih poreznih nadzora okončati izdavanjem prekršajnih naloga, pri čemu bi novčane kazne bile izrečene u najmanjem zakonom propisanom iznosu.
Kako je USKOK izvijestio, okrivljenik tako i postupio te da je za to od odgovorne osobe trgovačkog društva primio 5.000 eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)