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Tijekom vikenda na području PU osječko-baranjske policijski službenici proveli su preventivno-represivnu akciju usmjerenu i na nadzor vozača vozila osobnih prijevoznih sredstava kojom prilikom su utvrdili ukupno 88 prekršaja od kojih je najviše bilo vožnje bez zaštitne kacige ( 68 ).

Policijski službenici su utvrdili i šest prekršaja vozača nerazvrstanog vozila (električnog romobila) čija je snaga elektromotora veća od 0,6 kW, koje su potom i oduzeli.


Foto: PU osječko-baranjska


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)