Policija kontrolirala vozače električnih romobila, utvrđeno 88 prekršaja
20.07.2026. 10:27
Tijekom vikenda na području PU osječko-baranjske policijski službenici proveli su preventivno-represivnu akciju usmjerenu i na nadzor vozača vozila osobnih prijevoznih sredstava kojom prilikom su utvrdili ukupno 88 prekršaja od kojih je najviše bilo vožnje bez zaštitne kacige ( 68 ).
Policijski službenici su utvrdili i šest prekršaja vozača nerazvrstanog vozila (električnog romobila) čija je snaga elektromotora veća od 0,6 kW, koje su potom i oduzeli.
Foto: PU osječko-baranjska
Policijski službenici su utvrdili i šest prekršaja vozača nerazvrstanog vozila (električnog romobila) čija je snaga elektromotora veća od 0,6 kW, koje su potom i oduzeli.
Foto: PU osječko-baranjska
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)