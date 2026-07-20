PU osječko-baranjske

preventivno-represivnu akciju

88 prekršaja

vožnje bez zaštitne kacige

šest prekršaja

oduzeli

Foto: PU osječko-baranjska

Tijekom vikenda na područjupolicijski službenici proveli suusmjerenu i na nadzor vozača vozila osobnih prijevoznih sredstava kojom prilikom su utvrdili ukupnood kojih je najviše bilo( 68 ).Policijski službenici su utvrdili ivozača nerazvrstanog vozila (električnog romobila) čija je snaga elektromotora veća od 0,6 kW, koje su potom i