120. kazališnu sezonu

HNK

K-HNK gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu

Stanac

Kazališni rujanski klik

Kazališnog rujanskog klika

petak, 4. rujna 2026.

Dok zvijezde ne padnu

Beth Steel

Saše Broz

Beth Steel

laka, pitka i prpošna

vješto secira

svadbom

nije zaokreta

divljenjem ili zavišću

dva svijeta

anonimnih komentatora

stranaca koji nam otimaju radna mjesta

ne govore naš jezik

hvata svršetka

Ivana Šojat

Novu, jubilarnu, osječkiotvaras opernom jednočinkomi manifestacijomu kojoj donose 6 najtraženijih naslova po 6 eura.Prva na rasporeduje u- izvanredna i napeta dramaautoriceu režijiAktualna do same srži temeljnih međuljudskih odnosa,svojom, žanrovski diskutabilnom, dramom koja započinje kaokomedija, načinje i zaposjeda stvarnost kao kalup u kojem živimo, dok se društvenim (međuljudskim) ostvarenim odnosima služi kao mizanscenom u kojem opća mjesta imaju ulogu “sklopke” za iskreni smijeh. Onastratuse tjeskobe opstanka kojemu smo izloženi u društvu koje je sreću i poziciju u njoj (a među “drugima”) determinirao novcem kao jedinim alatom samoostvarenja i priznanja.Sve započinjekao inicijacijskim prelaskom u novo, u novo okrilje unutar kojega pojedinac dobiva “priliku” u dvoje se iznova ostvariti i uzdignuti do tražene euforije “sreće i razumijevanja”. I bio bi to predvidiv narativ dakojim nas Steel naprasno vraća u iskrenu stvarnost, onu koja kirurški razdvaja “nas” od “drugih”. Uvijek smo, zapravo, “nasuprot drugih”, ne izričito u sukobu, nego više pred drugim kao ispred ogledala u kojem zapažamo obrise vlastitih tjeskoba, strahova, htijenja, stremljenja, ali i istovjetnosti i podudarnosti. Drugi je uvijek ono što bih JA htio biti. Zato reagiramo dvojako:. Najčešće zavišću koja rađa gnjev, reakciju odbacivanja i deklasiranja.U drami Beth Steel susreću se: autohtoni i alohtoni, svijet “starosjedilaca” i svijet “došljaka”, migranata, tražitelja bolje sudbine kroz traženje posla izvan okvira zadanoga rođenjem. Steel, naime, poseže za pitanjima koja često čitamo kodispod vijesti na portalima koje govore o radnim dozvolama izdanima strancima ili migrantima koji su poginuli tragajući za boljim životom. Ona u brak povezuje mnogima nepovezivo: Britanku i Poljaka. Britanska strana svatovske družine vlastitu bijedu stagnacije i kroničnoga neuspjeha spoznaje u izravnom doticaju s Poljakom koji od prvoga posla smetlara nezaustavljivo grabi gore, uza stube piramide društvenoga statusa. I u prasku sve eskalira, padaju maske prividne uljuđenosti, političke korektnosti, događa se pobuna protiv “”, koji “”. Započinje rat u točki prijepora, u pregibu promjene koja svijet kao prostor supostojanja ciklički, zapravo, zapljuskuje otkako je čovječanstva.I tu je taj “problem” žanrovske odrednice koja sekoji ne okončava, nego posvuda u svijetu traje kao zbilja koju Beth Steel majstorski prebacuje na raster scenske pojavnosti kao skicu za raspravu o određivanju pravde kao kategorije u kojoj uvijek postoje pobjednici i gubitnici. Premda je ta rasprava jalova: srazovi nikada ne rezultiraju pobjedama, nego isključivo promjenama, novim stanjima i okolnostima. Otuda i dojmljivost, perceptivna jakost ove sjajne drame u dihotomiji smijeha i gorčine.