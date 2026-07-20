"Stanac" otvara jubilarnu 120. sezonu osječkog HNK-a
20.07.2026. 20:00
Osječki HNK novu, jubilarnu 120. kazališnu sezonu otvara K-HNK gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu s opernom jednočinkom Stanac i manifestacijom Kazališni rujanski klik u kojoj donose 6 najtraženijih naslova po 6 eura.
Operna jednočinka "Stanac" održat će se u četvrtak, 3. rujna 2026. u 20 sati, pod dirigentskim vodstvom maestra Josipa Šege u režiji Hrvoja Korbara, donoseći na scenu savršen spoj komike, tradicije i mediteranskog duha.
Lakovjerni seljak Stanac nađe se u renesansnom Dubrovniku usred pokladne noći i povjeruje u nemoguće.
Prevaren od veselih maškara prerušenih u vile, proći će put od naivnog sna do buđenja uz pjesmu i smijeh!
Jakov Gotovac, jedan od najvećih domaćih opernih skladatelja, pedesetih je godina prošlog stoljeća u suradnji s libretistom Vojmilom Rabadanom napisao opernu jednočinku Stanac prema Držićevoj komediji Novela od Stanca. Djelo koje je sâm Gotovac označio kao operni scherzo slijedi radnju dubrovačke renesansne komedije napisane 1550. godine koju je Držić smjestio u doba poklada, doba u kojem je sve moguće. Nastala po uzoru na talijanske renesansne scenske maskerate, Držićeva je pastorala obojena dubrovačkim lokalnim koloritom čiji je nositelj glavni lik, seljak Stanac. Naivni starac povjeruje maškarama prerušenim u vile da će ga pomladiti i spreman je za takvo što dobrano platiti. Držićevu komediju protkanu obilježjima pastorale i farse s vilinskim plesovima i folklorom, što dočarava ugođaj dubrovačke pokladne noći, autori opere potpuno su prenijeli u glazbeno-scensko djelo. Opera je komornoga karaktera, a završava otkrivanjem maškara koje se prevarenu Stancu ispričavaju zbog neslane šale i bogato ga nagrade. Opera je bila praizvedena 1959. godine u HNK-u u Zagrebu, a zatim je na istoj sceni izvedena zajedno s jednočinkom Dalmaro u jednoj večeri pod naslovom Jadranska duologija.
Ovom predstavom na novoj sceni pod ravnanjem Josipa Šege i u režiji Hrvoja Korbara Opera zagrebačkog HNK-a nastavlja predstavljati najbolja djela domaće operne literature kojima obogaćuje svoj repertoar.
Operna jednočinka "Stanac" održat će se u četvrtak, 3. rujna 2026. u 20 sati, pod dirigentskim vodstvom maestra Josipa Šege u režiji Hrvoja Korbara, donoseći na scenu savršen spoj komike, tradicije i mediteranskog duha.
Lakovjerni seljak Stanac nađe se u renesansnom Dubrovniku usred pokladne noći i povjeruje u nemoguće.
Prevaren od veselih maškara prerušenih u vile, proći će put od naivnog sna do buđenja uz pjesmu i smijeh!
Jakov Gotovac, jedan od najvećih domaćih opernih skladatelja, pedesetih je godina prošlog stoljeća u suradnji s libretistom Vojmilom Rabadanom napisao opernu jednočinku Stanac prema Držićevoj komediji Novela od Stanca. Djelo koje je sâm Gotovac označio kao operni scherzo slijedi radnju dubrovačke renesansne komedije napisane 1550. godine koju je Držić smjestio u doba poklada, doba u kojem je sve moguće. Nastala po uzoru na talijanske renesansne scenske maskerate, Držićeva je pastorala obojena dubrovačkim lokalnim koloritom čiji je nositelj glavni lik, seljak Stanac. Naivni starac povjeruje maškarama prerušenim u vile da će ga pomladiti i spreman je za takvo što dobrano platiti. Držićevu komediju protkanu obilježjima pastorale i farse s vilinskim plesovima i folklorom, što dočarava ugođaj dubrovačke pokladne noći, autori opere potpuno su prenijeli u glazbeno-scensko djelo. Opera je komornoga karaktera, a završava otkrivanjem maškara koje se prevarenu Stancu ispričavaju zbog neslane šale i bogato ga nagrade. Opera je bila praizvedena 1959. godine u HNK-u u Zagrebu, a zatim je na istoj sceni izvedena zajedno s jednočinkom Dalmaro u jednoj večeri pod naslovom Jadranska duologija.
Ovom predstavom na novoj sceni pod ravnanjem Josipa Šege i u režiji Hrvoja Korbara Opera zagrebačkog HNK-a nastavlja predstavljati najbolja djela domaće operne literature kojima obogaćuje svoj repertoar.
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