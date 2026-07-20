Osječki HNK

120. kazališnu sezonu

K-HNK gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu

Stanac

Kazališni rujanski klik

6 eura

Stanac

četvrtak, 3. rujna 2026.

Josipa Šege

Hrvoja Korbara

komike, tradicije i mediteranskog duha

Jakov Gotovac

najvećih

Vojmilom Rabadanom

Stanac

HNK-u u Zagrebu

Dalmaro

Jadranska duologija

Josipa Šege

Hrvoja Korbara

novu, jubilarnuotvaras opernom jednočinkomi manifestacijomu kojoj donose 6 najtraženijih naslova poOperna jednočinka "" održat će se uu 20 sati, pod dirigentskim vodstvom maestrau režiji, donoseći na scenu savršen spojLakovjerni seljak Stanac nađe se u renesansnom Dubrovniku usred pokladne noći i povjeruje u nemoguće.Prevaren od veselih maškara prerušenih u vile, proći će put od naivnog sna do buđenja uz pjesmu i smijeh!, jedan oddomaćih opernih skladatelja, pedesetih je godina prošlog stoljeća u suradnji s libretistomnapisao opernu jednočinkuprema Držićevoj komediji Novela od Stanca. Djelo koje je sâm Gotovac označio kao operni scherzo slijedi radnju dubrovačke renesansne komedije napisane 1550. godine koju je Držić smjestio u doba poklada, doba u kojem je sve moguće. Nastala po uzoru na talijanske renesansne scenske maskerate, Držićeva je pastorala obojena dubrovačkim lokalnim koloritom čiji je nositelj glavni lik, seljak Stanac. Naivni starac povjeruje maškarama prerušenim u vile da će ga pomladiti i spreman je za takvo što dobrano platiti. Držićevu komediju protkanu obilježjima pastorale i farse s vilinskim plesovima i folklorom, što dočarava ugođaj dubrovačke pokladne noći, autori opere potpuno su prenijeli u glazbeno-scensko djelo. Opera je komornoga karaktera, a završava otkrivanjem maškara koje se prevarenu Stancu ispričavaju zbog neslane šale i bogato ga nagrade. Opera je bila praizvedena 1959. godine u, a zatim je na istoj sceni izvedena zajedno s jednočinkomu jednoj večeri pod naslovomOvom predstavom na novoj sceni pod ravnanjemi u režijiOpera zagrebačkog HNK-a nastavlja predstavljati najbolja djela domaće operne literature kojima obogaćuje svoj repertoar.