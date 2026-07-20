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Vijesti::Kultura
Veliki libanonski mudrac i čovjek od duše, Khalil Gibran rekao je: „Umjetnost je korak od vidljivoga, poznatoga, do nepoznatoga“. I nije pogriješio – daleko od pukog oponašanja, umjetnost je sažimanje stvarnosti u misao, izgradnja zbilje kao kuće o kojoj smo dobro promislili i uobličili je našim htijenjima.

Prošlu, 119. sezonu u nizu HNK u Osijeku proveo je s vama, zahvaljujući vama kroz smjehove i suze, kroza sve ono što nas čini ljudima koji osjećaju i misle.

- Zahvaljujući vama imali smo taj polet bez kojeg umjetnost nijema skapava u potrebi da viče s krovova.

Zahvalni smo vam zbog toga, zbog svakog poticaja da vrijedi i treba ovo čemu stremimo. Pred nama je ljetna stanka, prostor u kojem ćemo hvatati zamah za sljedeću, važnu i dojmljivo „okruglu“, 120. kazališnu sezonu koju ćete, nadamo se, proslaviti s nama iz premijere u premijeru, nestrpljivo i u iščekivanju, kao djeca prije proslave rođendana ili puta u bajkovitu daljinu…

Zahvalni za sve što je iza nas, unaprijed se radujemo svemu budućem, kažu iz osječkog HNK.

Pred njima je ljetna stanka u kojoj će se pripremati za sljedeću, okruglu 120. kazališnu sezonu.

Novu, jubilarnu 120. kazališnu sezonu otvaraju K-HNK gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu s opernom jednočinkom Stanac i manifestacijom Kazališni rujanski klik u kojoj donose 6 najtraženijih naslova po 6 eura.



Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)