Nakon uspješne 119. sezone, osječki HNK sprema se za jubilarnu 120.
20.07.2026. 12:32
Veliki libanonski mudrac i čovjek od duše, Khalil Gibran rekao je: „Umjetnost je korak od vidljivoga, poznatoga, do nepoznatoga“. I nije pogriješio – daleko od pukog oponašanja, umjetnost je sažimanje stvarnosti u misao, izgradnja zbilje kao kuće o kojoj smo dobro promislili i uobličili je našim htijenjima.
Prošlu, 119. sezonu u nizu HNK u Osijeku proveo je s vama, zahvaljujući vama kroz smjehove i suze, kroza sve ono što nas čini ljudima koji osjećaju i misle.
- Zahvaljujući vama imali smo taj polet bez kojeg umjetnost nijema skapava u potrebi da viče s krovova.
Zahvalni smo vam zbog toga, zbog svakog poticaja da vrijedi i treba ovo čemu stremimo. Pred nama je ljetna stanka, prostor u kojem ćemo hvatati zamah za sljedeću, važnu i dojmljivo „okruglu“, 120. kazališnu sezonu koju ćete, nadamo se, proslaviti s nama iz premijere u premijeru, nestrpljivo i u iščekivanju, kao djeca prije proslave rođendana ili puta u bajkovitu daljinu…
Zahvalni za sve što je iza nas, unaprijed se radujemo svemu budućem, kažu iz osječkog HNK.
Pred njima je ljetna stanka u kojoj će se pripremati za sljedeću, okruglu 120. kazališnu sezonu.
Novu, jubilarnu 120. kazališnu sezonu otvaraju K-HNK gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu s opernom jednočinkom Stanac i manifestacijom Kazališni rujanski klik u kojoj donose 6 najtraženijih naslova po 6 eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Prošlu, 119. sezonu u nizu HNK u Osijeku proveo je s vama, zahvaljujući vama kroz smjehove i suze, kroza sve ono što nas čini ljudima koji osjećaju i misle.
- Zahvaljujući vama imali smo taj polet bez kojeg umjetnost nijema skapava u potrebi da viče s krovova.
Zahvalni smo vam zbog toga, zbog svakog poticaja da vrijedi i treba ovo čemu stremimo. Pred nama je ljetna stanka, prostor u kojem ćemo hvatati zamah za sljedeću, važnu i dojmljivo „okruglu“, 120. kazališnu sezonu koju ćete, nadamo se, proslaviti s nama iz premijere u premijeru, nestrpljivo i u iščekivanju, kao djeca prije proslave rođendana ili puta u bajkovitu daljinu…
Zahvalni za sve što je iza nas, unaprijed se radujemo svemu budućem, kažu iz osječkog HNK.
Pred njima je ljetna stanka u kojoj će se pripremati za sljedeću, okruglu 120. kazališnu sezonu.
Novu, jubilarnu 120. kazališnu sezonu otvaraju K-HNK gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu s opernom jednočinkom Stanac i manifestacijom Kazališni rujanski klik u kojoj donose 6 najtraženijih naslova po 6 eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)