Khalil Gibran

Umjetnost je korak od vidljivoga, poznatoga, do nepoznatoga

nije pogriješio

pukog oponašanja

119. sezonu

HNK u Osijeku

Zahvaljujući vama imali smo taj polet bez kojeg umjetnost nijema skapava u potrebi da viče s krovova.



Zahvalni smo vam zbog toga, zbog svakog poticaja da vrijedi i treba ovo čemu stremimo. Pred nama je ljetna stanka, prostor u kojem ćemo hvatati zamah za sljedeću, važnu i dojmljivo „okruglu“, 120. kazališnu sezonu koju ćete, nadamo se, proslaviti s nama iz premijere u premijeru, nestrpljivo i u iščekivanju, kao djeca prije proslave rođendana ili puta u bajkovitu daljinu…



Zahvalni za sve što je iza nas, unaprijed se radujemo svemu budućem

ljetna stanka

120. kazališnu sezonu

Stanac

Kazališni rujanski klik

6 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Veliki libanonski mudrac i čovjek od duše,rekao je: „“. I– daleko od, umjetnost je sažimanje stvarnosti u misao, izgradnja zbilje kao kuće o kojoj smo dobro promislili i uobličili je našim htijenjima.Prošlu,u nizuproveo je s vama, zahvaljujući vama kroz smjehove i suze, kroza sve ono što nas čini ljudima koji osjećaju i misle., kažu iz osječkog HNK.Pred njima jeu kojoj će se pripremati za sljedeću, okrugluNovu, jubilarnu 120. kazališnu sezonu otvaraju K-HNK gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu s opernom jednočinkomi manifestacijomu kojoj donose 6 najtraženijih naslova po