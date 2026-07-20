Dječje kazalište Branka Mihaljevića

bogatu kazališnu sezonu 2025./2026.

smijehom, pljeskom, umjetničkim uspjesima

prepunim gledalištem

četiri premijerna naslova i jednu obnovu

13 repriznih naslova

Ivica Lučić

Dražen Alerić

Zmaj

Dražen Ferenčina

Balonom iznad Kapadokije

Tamare Kučinović

Mala Bee bee

Maje Martinek

Anica i Danica

Marije Đuričkove

Petronele Dušove

GK "Joza Ivakić"

Mali princ

Dražena Ferenčine

Ivana Kušana "Lažeš Melita"

Paola Tišljarića

238 programa

205 predstava

13 predstava

19 ostalih programa

40.717 gledatelja

173 predstave

28.642 gledatelja

5.891 gledatelj

6.184 gledatelja

Naše su obitelji i najmlađi uživali i u tradicionalnim manifestacijama poput Tjedna bajki, Djeco, kazalište vas zove i Noći kazališta . Posebno smo ponosni na naše polaznike Baletne igraonice, Baletnog i Dramskih studija (za osnovnoškolce i srednjoškolce) koji su na scenu donijeli nevjerojatnu energiju kroz svoje godišnje produkcije, njih čak pet!

kvalitete i prepoznatljivost

Gordan Marijanović

Tamara Kučinović

Gordan Marijanović

Hvala našoj vjernoj publici, medijima koji nas prate i partnerima koji podržavaju naš rad. Vidimo se u novoj sezoni 2026./2027.

Foto: DKBMO

uspješno privodi kraju još jednuBila je to sezona ispunjenai, ono najvažnije,. U protekloj sezoni izveli su, uzkoji su punili našu dvoranu, nakon tri mandata u zasluženu je mirovinu otišao ravnatelj, a na čelo donjogradske kazališne kuće imenovan je profesorSezonu su obilježile zapažene koprodukcije i autorski projekti: „” (r.) – upečatljiva ljetna koprodukcija s OLJK-om, HNK-om u Osijeku i Kulturnim centrom; poetična i vizualno očaravajuća predstava „” autorica i redateljice; „” prema tekstu i u režiji- blagdanska miljenica publike koja je s 52 izvedbe bila najizvođeniji naslov sezone; „” - svečana obnova klasikau režiji, te vizualno raskošna koprodukcija siz Vinkovaca „” redatelja. Na kraju sezone izveli smo predstavu kojom će započeti novu sezonu - kultni klasiku režijiU prošloj je sezoni održano ukupno. U dvorani Kazališta i na gostovanjima te festivalima odigrano jeiz premijernog i repriznog programa, druga su kazališta gostovala s, a održano je i. Na svim programima (vlastiti programi i gostujući programi) u protekloj godini bilo je. U Kazalištu su izvedene, a na festivalima i gostovanjima izvedene su 33 predstave, a pogledalo ih je. Na gostovanjima drugih kazališta i ostalim programima bilo jeKontinuitetkazališta na nacionalnoj sceni ove su sezone potvrdile i četiri strukovne nagrade -proglašen je najboljim glumcem na 4. slavonskom KaFe-u za ulogu Vraga u dječjem mjuziklu Postolar i vrag, a predstava „Balonom iznad Kapadokije” trijumfirala je na 19. Festivalu „Mali Marulić” u Splitu osvojivši tri nagrade:za najbolji originalni dramski tekst i najbolju režiju, aza najbolju mušku ulogu., zaključili su iz Dječjeg kazališta.