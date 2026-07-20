Dječje kazalište Branka Mihaljevića u sezoni 2026./2027. bilježi preko 40 tisuća gledatelja
20.07.2026. 11:45
Dječje kazalište Branka Mihaljevića uspješno privodi kraju još jednu bogatu kazališnu sezonu 2025./2026. Bila je to sezona ispunjena smijehom, pljeskom, umjetničkim uspjesima i, ono najvažnije, prepunim gledalištem. U protekloj sezoni izveli su četiri premijerna naslova i jednu obnovu, uz 13 repriznih naslova koji su punili našu dvoranu, nakon tri mandata u zasluženu je mirovinu otišao ravnatelj Ivica Lučić, a na čelo donjogradske kazališne kuće imenovan je profesor Dražen Alerić.
Sezonu su obilježile zapažene koprodukcije i autorski projekti: „Zmaj” (r. Dražen Ferenčina) – upečatljiva ljetna koprodukcija s OLJK-om, HNK-om u Osijeku i Kulturnim centrom; poetična i vizualno očaravajuća predstava „Balonom iznad Kapadokije” autorica i redateljice Tamare Kučinović; „Mala Bee bee” prema tekstu i u režiji Maje Martinek - blagdanska miljenica publike koja je s 52 izvedbe bila najizvođeniji naslov sezone; „Anica i Danica” - svečana obnova klasika Marije Đuričkove u režiji Petronele Dušove, te vizualno raskošna koprodukcija s GK "Joza Ivakić" iz Vinkovaca „Mali princ” redatelja Dražena Ferenčine. Na kraju sezone izveli smo predstavu kojom će započeti novu sezonu - kultni klasik Ivana Kušana "Lažeš Melita" u režiji Paola Tišljarića.
U prošloj je sezoni održano ukupno 238 programa. U dvorani Kazališta i na gostovanjima te festivalima odigrano je 205 predstava iz premijernog i repriznog programa, druga su kazališta gostovala s 13 predstava, a održano je i 19 ostalih programa. Na svim programima (vlastiti programi i gostujući programi) u protekloj godini bilo je 40.717 gledatelja. U Kazalištu su izvedene 173 predstave s 28.642 gledatelja, a na festivalima i gostovanjima izvedene su 33 predstave, a pogledalo ih je 5.891 gledatelj. Na gostovanjima drugih kazališta i ostalim programima bilo je 6.184 gledatelja.
Naše su obitelji i najmlađi uživali i u tradicionalnim manifestacijama poput Tjedna bajki, Djeco, kazalište vas zove i Noći kazališta. Posebno smo ponosni na naše polaznike Baletne igraonice, Baletnog i Dramskih studija (za osnovnoškolce i srednjoškolce) koji su na scenu donijeli nevjerojatnu energiju kroz svoje godišnje produkcije, njih čak pet!
Kontinuitet kvalitete i prepoznatljivost kazališta na nacionalnoj sceni ove su sezone potvrdile i četiri strukovne nagrade - Gordan Marijanović proglašen je najboljim glumcem na 4. slavonskom KaFe-u za ulogu Vraga u dječjem mjuziklu Postolar i vrag, a predstava „Balonom iznad Kapadokije” trijumfirala je na 19. Festivalu „Mali Marulić” u Splitu osvojivši tri nagrade: Tamara Kučinović za najbolji originalni dramski tekst i najbolju režiju, a Gordan Marijanović za najbolju mušku ulogu.
Hvala našoj vjernoj publici, medijima koji nas prate i partnerima koji podržavaju naš rad. Vidimo se u novoj sezoni 2026./2027., zaključili su iz Dječjeg kazališta.
Foto: DKBMO
Sezonu su obilježile zapažene koprodukcije i autorski projekti: „Zmaj” (r. Dražen Ferenčina) – upečatljiva ljetna koprodukcija s OLJK-om, HNK-om u Osijeku i Kulturnim centrom; poetična i vizualno očaravajuća predstava „Balonom iznad Kapadokije” autorica i redateljice Tamare Kučinović; „Mala Bee bee” prema tekstu i u režiji Maje Martinek - blagdanska miljenica publike koja je s 52 izvedbe bila najizvođeniji naslov sezone; „Anica i Danica” - svečana obnova klasika Marije Đuričkove u režiji Petronele Dušove, te vizualno raskošna koprodukcija s GK "Joza Ivakić" iz Vinkovaca „Mali princ” redatelja Dražena Ferenčine. Na kraju sezone izveli smo predstavu kojom će započeti novu sezonu - kultni klasik Ivana Kušana "Lažeš Melita" u režiji Paola Tišljarića.
U prošloj je sezoni održano ukupno 238 programa. U dvorani Kazališta i na gostovanjima te festivalima odigrano je 205 predstava iz premijernog i repriznog programa, druga su kazališta gostovala s 13 predstava, a održano je i 19 ostalih programa. Na svim programima (vlastiti programi i gostujući programi) u protekloj godini bilo je 40.717 gledatelja. U Kazalištu su izvedene 173 predstave s 28.642 gledatelja, a na festivalima i gostovanjima izvedene su 33 predstave, a pogledalo ih je 5.891 gledatelj. Na gostovanjima drugih kazališta i ostalim programima bilo je 6.184 gledatelja.
Naše su obitelji i najmlađi uživali i u tradicionalnim manifestacijama poput Tjedna bajki, Djeco, kazalište vas zove i Noći kazališta. Posebno smo ponosni na naše polaznike Baletne igraonice, Baletnog i Dramskih studija (za osnovnoškolce i srednjoškolce) koji su na scenu donijeli nevjerojatnu energiju kroz svoje godišnje produkcije, njih čak pet!
Kontinuitet kvalitete i prepoznatljivost kazališta na nacionalnoj sceni ove su sezone potvrdile i četiri strukovne nagrade - Gordan Marijanović proglašen je najboljim glumcem na 4. slavonskom KaFe-u za ulogu Vraga u dječjem mjuziklu Postolar i vrag, a predstava „Balonom iznad Kapadokije” trijumfirala je na 19. Festivalu „Mali Marulić” u Splitu osvojivši tri nagrade: Tamara Kučinović za najbolji originalni dramski tekst i najbolju režiju, a Gordan Marijanović za najbolju mušku ulogu.
Hvala našoj vjernoj publici, medijima koji nas prate i partnerima koji podržavaju naš rad. Vidimo se u novoj sezoni 2026./2027., zaključili su iz Dječjeg kazališta.
Foto: DKBMO
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)