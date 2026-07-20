pojačanim prometom

strpljenjem

mokri

vlažni i skliski

puše bura

prilagode

sigurnosni razmak

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:

A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu)

Krčki most

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Tjedan započinje si prema moru i prema kopnu. Oni koji idu na odmor automobilom, moraju se naoružati- Kolnici su mjestimiceili samo. U priobalju. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnjeuvjetima na cestama te održavajuizmeđu vozila.IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:- pojačan promet u smjeru mora (između Lučkog i Karlovca vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje)- pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora: vozi se usporeno od čvora Ivanja Reka, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 2 km- prometna nesreća kod čvora Karlovac na 40. km u smjeru mora-vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h﻿: pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba (A4->A3): pojačan promet u smjeru kopna s otoka Krka, vozi se usporeno od Omišlja, vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića- teretno vozilo u kvaru na državnoj cesti DC425 u tunelu Zmijarevići u smjeru Ploča - vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, kažu iz HAK-a.