Turistička sezona u punom jeku, pojačan promet prema moru i kopnu
20.07.2026. 10:15
Tjedan započinje s pojačanim prometom i prema moru i prema kopnu. Oni koji idu na odmor automobilom, moraju se naoružati strpljenjem.
- Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U priobalju puše bura. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:
- pojačan promet u smjeru mora (između Lučkog i Karlovca vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje)
- pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora: vozi se usporeno od čvora Ivanja Reka, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 2 km
- prometna nesreća kod čvora Karlovac na 40. km u smjeru mora-vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h
A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu): pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba (A4->A3)
Krčki most: pojačan promet u smjeru kopna s otoka Krka, vozi se usporeno od Omišlja, vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića
- teretno vozilo u kvaru na državnoj cesti DC425 u tunelu Zmijarevići u smjeru Ploča - vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, kažu iz HAK-a.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
- Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U priobalju puše bura. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:
- pojačan promet u smjeru mora (između Lučkog i Karlovca vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje)
- pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora: vozi se usporeno od čvora Ivanja Reka, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 2 km
- prometna nesreća kod čvora Karlovac na 40. km u smjeru mora-vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h
A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu): pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba (A4->A3)
Krčki most: pojačan promet u smjeru kopna s otoka Krka, vozi se usporeno od Omišlja, vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića
- teretno vozilo u kvaru na državnoj cesti DC425 u tunelu Zmijarevići u smjeru Ploča - vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, kažu iz HAK-a.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)