neophodnog izvođenja radova

sanaciji oštećenja

Ulici svetog Roka

Ilirskom ulicom

danas, 20. srpnja, do petka, 24. srpnja 2026.

zatvoren

Ulice svetog Roka i Ilirske ulice

otežano

Vodovod

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Zbognakanalizacijske mreže u, na križanju s, odgodine, za sav promet bit ćejužni privoz križanjaZa vrijeme izvođenja radova promet kroz predmetno križanje odvijat će se, uz privremenu regulaciju prometa prikazanu u privitku. Stanovnike i vozače koji prometuju navedenom lokacijommoli za oprez i razumijevanje.