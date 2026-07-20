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Zbog neophodnog izvođenja radova na sanaciji oštećenja kanalizacijske mreže u Ulici svetog Roka, na križanju s Ilirskom ulicom, od danas, 20. srpnja, do petka, 24. srpnja 2026. godine, za sav promet bit će zatvoren južni privoz križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice.

Za vrijeme izvođenja radova promet kroz predmetno križanje odvijat će se otežano, uz privremenu regulaciju prometa prikazanu u privitku. Stanovnike i vozače koji prometuju navedenom lokacijom Vodovod moli za oprez i razumijevanje.

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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)