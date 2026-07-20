Nestabilan početak tjedna, od četvrtka više sunca
20.07.2026. 8:14
Nestabilan početak tjedna. Novi tjedan započinje uz djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice kiše i pljuskova s grmljavinom bit će na zapadu zemlje, a poslijepodne i u unutrašnjosti Dalmacije. Dnevna temperatura do 27°C.
Nestabilno vrijeme nastavlja se i u utorak. Bit će promjenjivo i nestabilno, mjestimice je moguća kiša. Jutarnja temperatura do 17°C, a dnevna do 27°C.
Slično vrijeme bit će i u srijedu. Djelomice sunčano uz prolazno više oblaka. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 27°C.
Od četvrtka više sunca.
Foto: Osijek031.com/arhiv
Nestabilno vrijeme nastavlja se i u utorak. Bit će promjenjivo i nestabilno, mjestimice je moguća kiša. Jutarnja temperatura do 17°C, a dnevna do 27°C.
Slično vrijeme bit će i u srijedu. Djelomice sunčano uz prolazno više oblaka. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 27°C.
Od četvrtka više sunca.
Foto: Osijek031.com/arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)