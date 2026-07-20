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Nestabilan početak tjedna. Novi tjedan započinje uz djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice kiše i pljuskova s grmljavinom bit će na zapadu zemlje, a poslijepodne i u unutrašnjosti Dalmacije. Dnevna temperatura do 27°C.

Nestabilno vrijeme nastavlja se i u utorak. Bit će promjenjivo i nestabilno, mjestimice je moguća kiša. Jutarnja temperatura do 17°C, a dnevna do 27°C.

Slično vrijeme bit će i u srijedu. Djelomice sunčano uz prolazno više oblaka. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 27°C.

Od četvrtka više sunca.


Foto: Osijek031.com/arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)