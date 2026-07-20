Nestabilan početak tjedna

djelomice sunčano

promjenjivom naoblakom

kiše i pljuskova s grmljavinom

27°C

Nestabilno vrijeme

17°C

27°C

Djelomice sunčano uz prolazno više oblaka

19°C

27°C

Foto: Osijek031.com/arhiv

. Novi tjedan započinje uz. Mjestimicebit će na zapadu zemlje, a poslijepodne i u unutrašnjosti Dalmacije. Dnevna temperatura donastavlja se i u utorak. Bit će promjenjivo i nestabilno, mjestimice je moguća kiša. Jutarnja temperatura do, a dnevna doSlično vrijeme bit će i u srijedu.. Jutarnja temperatura do, a dnevna doOd četvrtka više sunca.