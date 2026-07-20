Dobra vijest za Slavoniju: Iz Osijeka ponovno avionom do Zagreba i Jadrana
20.07.2026. 7:30
Od danas su domaći letovi iz Zračne luke Osijek ponovno u prometu. Trade Air povezuje Osijek sa Zagrebom te pet jadranskih destinacija – Rijekom, Pulom, Zadrom, Splitom i Dubrovnikom.
Početne cijene jednosmjernih karata iz Osijeka iznose:
Zagreb – od 44,61 eura
Rijeka – od 44,61 eura
Pula – od 55,86 eura
Split – od 55,86 eura
Zadar – od 55,86 eura
Dubrovnik – od 84,41 eura
Cijene ovise o raspoloživosti mjesta na odabranom letu, stoga preporučuju raniju kupnju karata.
Za Zagreb se leti ponedjeljkom, petkom i nedjeljom, uz jutarnje i večernje rotacije koje omogućuju odlazak i povratak istoga dana. Preko Zračne luke Zagreb moguće je nastaviti putovanje prema velikom broju domaćih, europskih i svjetskih destinacija.
Pula je s Osijekom povezana ponedjeljkom i petkom, Rijeka utorkom i četvrtkom, a Zadar nedjeljom. Za Split se leti četiri puta tjedno – ponedjeljkom i petkom preko Pule te utorkom i četvrtkom preko Rijeke. Letovi za Dubrovnik dostupni su utorkom i četvrtkom, preko Rijeke i Splita.
Ponovna uspostava domaćih linija putnicima iz Slavonije i Baranje omogućuje jednostavnije i brže putovanje prema Zagrebu i jadranskoj obali, bez višesatne vožnje do drugih zračnih luka.
Detaljan pregled destinacija, dana i vremena letenja dostupan je na stranici Domaći letovi iz Osijeka.
Avio karte mogu se kupiti putem rezervacijskog sustava Trade Aira, kao i u 45. paraleli, putničkoj agenciji Zračne luke Osijek, gdje putnici mogu dobiti dodatne informacije i pomoć pri rezervaciji.
Red letenja i cijene podložni su promjenama. Prije putovanja preporučuju provjeru aktualnih podataka kod avioprijevoznika.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Početne cijene jednosmjernih karata iz Osijeka iznose:
Zagreb – od 44,61 eura
Rijeka – od 44,61 eura
Pula – od 55,86 eura
Split – od 55,86 eura
Zadar – od 55,86 eura
Dubrovnik – od 84,41 eura
Cijene ovise o raspoloživosti mjesta na odabranom letu, stoga preporučuju raniju kupnju karata.
Za Zagreb se leti ponedjeljkom, petkom i nedjeljom, uz jutarnje i večernje rotacije koje omogućuju odlazak i povratak istoga dana. Preko Zračne luke Zagreb moguće je nastaviti putovanje prema velikom broju domaćih, europskih i svjetskih destinacija.
Pula je s Osijekom povezana ponedjeljkom i petkom, Rijeka utorkom i četvrtkom, a Zadar nedjeljom. Za Split se leti četiri puta tjedno – ponedjeljkom i petkom preko Pule te utorkom i četvrtkom preko Rijeke. Letovi za Dubrovnik dostupni su utorkom i četvrtkom, preko Rijeke i Splita.
Ponovna uspostava domaćih linija putnicima iz Slavonije i Baranje omogućuje jednostavnije i brže putovanje prema Zagrebu i jadranskoj obali, bez višesatne vožnje do drugih zračnih luka.
Detaljan pregled destinacija, dana i vremena letenja dostupan je na stranici Domaći letovi iz Osijeka.
Avio karte mogu se kupiti putem rezervacijskog sustava Trade Aira, kao i u 45. paraleli, putničkoj agenciji Zračne luke Osijek, gdje putnici mogu dobiti dodatne informacije i pomoć pri rezervaciji.
Red letenja i cijene podložni su promjenama. Prije putovanja preporučuju provjeru aktualnih podataka kod avioprijevoznika.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)