oštećenja kanalizacijske mreže

Ulici svetog Roka

Ilirskom ulicom

od ponedjeljka, 20. srpnja, do petka, 24. srpnja 2026.

zatvoren

otežano

privremenu regulaciju

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Zbog neophodnog izvođenja radova na sanaciji, na križanju sgodine, za sav promet bit ćejužni privoz križanja Ulice svetog Roka i Ilirske ulice.Za vrijeme izvođenja radova promet kroz predmetno križanje odvijat će se, uzprometa prikazanu u privitku. Stanovnike i vozače koji prometuju navedenom lokacijom Vodovod moli za oprez i razumijevanje.