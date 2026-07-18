dvorištu PTFOS-a

24. Gastro film festival

Osječkog ljeta kulture

međunarodni festival kratkometražnih filmova

hrani i piću

Azija, Europa i Južna Amerika

Španjolske

11 filmova

raznim filmskim vrstama i žanrovima

Rrafaela Caputoa „Štela“

Al-ba De La Cruz i Juan Horcajo

Joyce

Poljubac Štrumfa

Ikera Aguirre Vea-Murguía

Iturralde

Jon Martija Leunda

Gospodar Listopada

Brian Lopez

Slabo pečen

Eneko Muruzabal Elezcano

Kroz vene

Sebastiána Haro i Beatriz Rojas

Smireno

Adrián León Arochana

Još jedna nedjelja

Javier Cuenca

Smrtna žeđ

Gisele Reviejo

Crveno upozorenje

Manuela Martín Merino

umjetnosti

zainteresiran za film

Damir Tomić, Silva Ćapin i Aleksandar Muharemović

Aleksandar Muhremović

Nagrađeni filmovi su:

1. nagrada

2. nagrada

3. nagrada

Branko Hrpka

Zahvaljujemo se gospođi Danijeli Klobučar, koja je u ime Grada Osijeka uveličala našu manifestaciju.

pregled svijeta

Video klub „Mursa“

Osječkog ljeta kulture i Kulturnog centra Osijek

Hrvatskog audiovizualnog centra, Osječko-baranjske županije i Zajednice tehničke kulture OBŽ

STV Televizija Slavonije i Baranje, Osijek031.com, Tranzistor.hr

Tekst i foto: Video klub Mursa

Na novoj lokaciji, uodržan je, u sklopu programa. Gastro film festival jesvih žanrova oi filmova u kojima se hrana i piće manje ili više izravno pojavljuju.Ove godine su filmovi na festival pristigli s tri kontinenta ().Među prijavljenim filmovima iz, osim na španjolskom, baskijskom i katalonskom, prvi put su imali film na galicijskom jeziku. Od pristiglih filmova, u natjecateljski program odabrano jeiz tri zemlje, od toga je jedan film na baskijskom jeziku.Publika je mogla uživati uod igrane komedije, dokumentarnog filma do horora i eksperimentalnog filma. Filmskim jezikom su ispričane priče o očekivanjima, nasljeđu, tugovanju, osamljenosti, različitosti, toleranciji, odnosu jednih prema drugima, smiješnim situacijama...Također su i ove godine filmovi bili podnaslovima prevedeni na hrvatski jezik.Krenuli su s argentinsko-talijanskim igranim filmom autora, koji nas je na komičan način, proveo kroz razne mogućnosti koje imate kao zaposlenik u državnoj upravi.autori španjolskog filma „“ koji nas je poveo u eksperimentalne vode filmskog i kazališnog svijeta. „“, autorašpanjolski je igrani film na baskijskom jeziku, kroz koji smo saznali kakve sve posljedice može imati susret sa susjedom koji se žali na glasnu glazbu. „“, autora, španjolski dokumentarni film koji je također na baskijskom jeziku ispričao je priču o obitelji, precima i običajima. U argentinskom igranom filmu „nas je ostavio s pitanjem jesu li praznovjerja stvarna ili stvarno praznovjerja. „“ španjolski igrani film, je poveo u svijet gdje lovina postaje predator. „, španjolski igrani film autora, vodi na put gubitka, prihvaćanja i opraštanja, kako sebi tako i onima koji su nas povrijedili, te povratka korijenima. „“ španjolski je igrani film, snimljen u jednom kadru, autorakoji ukazuje na percepciju alkoholizirane osobe na svijet oko sebe kao i stvarnost susreta s ljudima oko nje. Španjolski igrani film „“, autora, je podsjetio da jako lako zaboravimo važnost nedjeljnih ručkova kod roditelja, jer ponekad im je to jedino veselje koje im potomci mogu priuštiti. Argentinski horor „“, autoricepokazuje što smo sve u mogućnosti učiniti kada se riješimo toksične veze.I za kraj smo imali priliku pogledati španjolsku komediju situacije, gdje nije sve uvijek onako kako se čini na prvi pogled, „Publika je i ovaj put pokazala, da i nakon toliko godina ne samo da postoji zanimanje za ovim tipom kvalitetnog, ali malo drugačijeg filmskog programa, već da ima i sve više mladih zaljubljenika u ovaj oblik, te je još jednom potvrdila da je Osijek bio i nastavlja biti gradProsudbeni žiri, koji ni ove godine nije imao lak zadatak, bio je u sastavu:Nakon festivalske projekcije,je ispred prosudbenog žirija obznanio nagrađene filmove te čestitao svim autorima; kako nagrađenima, tako i onima čiji su filmovi ušli u službenu konkurenciju festivala.Kroz vene (Por Las Venas), Sebastián Haro / Beatriz RojasŠpanjolskaCrveno upozorenje (Red Flag), Manuel Martín MerinoŠpanjolskaŠtela (Rosca), Rrafael CaputoArgentina/ItalijaNagrada publike- Iturralde, Jon Martija LeundaŠpanjolska (Baskijski jezik)Direktor Gastro film festivalase zahvalio svima koji su festival pratili i podržavali tijekom protekla dva desetljeća, kao i svim autorima koji su svojim radovima do sada sudjelovali te je sve pozvao na dvadeset i peto izdanje Gastro film festa.Organizatore veseli činjenica da je Osijek već 24. put postao filmskiu kratkoj formi. Osim kao turistička destinacija, ovom prigodom su Osijek, Osječko-baranjska županija a tako i Hrvatska, barem na jednu večer, može istaknuti i kao filmska destinacija koja s nestrpljenjem iščekuje buduće domaće i strane filmske autore i goste festivala.Organizator festivala jeProgram je realiziran uz podršku, te financijsku potporuMedijski pokrovitelji su