Film, okusi i priče svijeta spojili se na 24. Gastro film festivalu u Osijeku
18.07.2026. 11:00
Na novoj lokaciji, u dvorištu PTFOS-a održan je 24. Gastro film festival, u sklopu programa Osječkog ljeta kulture. Gastro film festival je međunarodni festival kratkometražnih filmova svih žanrova o hrani i piću i filmova u kojima se hrana i piće manje ili više izravno pojavljuju.
Ove godine su filmovi na festival pristigli s tri kontinenta (Azija, Europa i Južna Amerika).
Među prijavljenim filmovima iz Španjolske, osim na španjolskom, baskijskom i katalonskom, prvi put su imali film na galicijskom jeziku. Od pristiglih filmova, u natjecateljski program odabrano je 11 filmova iz tri zemlje, od toga je jedan film na baskijskom jeziku.
Publika je mogla uživati u raznim filmskim vrstama i žanrovima od igrane komedije, dokumentarnog filma do horora i eksperimentalnog filma. Filmskim jezikom su ispričane priče o očekivanjima, nasljeđu, tugovanju, osamljenosti, različitosti, toleranciji, odnosu jednih prema drugima, smiješnim situacijama...
Također su i ove godine filmovi bili podnaslovima prevedeni na hrvatski jezik.
Krenuli su s argentinsko-talijanskim igranim filmom autora Rrafaela Caputoa „Štela“, koji nas je na komičan način, proveo kroz razne mogućnosti koje imate kao zaposlenik u državnoj upravi. Al-ba De La Cruz i Juan Horcajo autori španjolskog filma „Joyce“ koji nas je poveo u eksperimentalne vode filmskog i kazališnog svijeta. „Poljubac Štrumfa“, autora Ikera Aguirre Vea-Murguía španjolski je igrani film na baskijskom jeziku, kroz koji smo saznali kakve sve posljedice može imati susret sa susjedom koji se žali na glasnu glazbu. „Iturralde“, autora Jon Martija Leunda, španjolski dokumentarni film koji je također na baskijskom jeziku ispričao je priču o obitelji, precima i običajima. U argentinskom igranom filmu „Gospodar Listopada“ Brian Lopez nas je ostavio s pitanjem jesu li praznovjerja stvarna ili stvarno praznovjerja. „Slabo pečen“ španjolski igrani film Eneko Muruzabal Elezcano, je poveo u svijet gdje lovina postaje predator. „Kroz vene, španjolski igrani film autora Sebastiána Haro i Beatriz Rojas, vodi na put gubitka, prihvaćanja i opraštanja, kako sebi tako i onima koji su nas povrijedili, te povratka korijenima. „Smireno“ španjolski je igrani film, snimljen u jednom kadru, autora Adrián León Arochana koji ukazuje na percepciju alkoholizirane osobe na svijet oko sebe kao i stvarnost susreta s ljudima oko nje. Španjolski igrani film „Još jedna nedjelja“, autora Javier Cuenca, je podsjetio da jako lako zaboravimo važnost nedjeljnih ručkova kod roditelja, jer ponekad im je to jedino veselje koje im potomci mogu priuštiti. Argentinski horor „Smrtna žeđ“, autorice Gisele Reviejo pokazuje što smo sve u mogućnosti učiniti kada se riješimo toksične veze.
I za kraj smo imali priliku pogledati španjolsku komediju situacije, gdje nije sve uvijek onako kako se čini na prvi pogled, „Crveno upozorenje“ Manuela Martín Merino.
Publika je i ovaj put pokazala, da i nakon toliko godina ne samo da postoji zanimanje za ovim tipom kvalitetnog, ali malo drugačijeg filmskog programa, već da ima i sve više mladih zaljubljenika u ovaj oblik umjetnosti, te je još jednom potvrdila da je Osijek bio i nastavlja biti grad zainteresiran za film.
Prosudbeni žiri, koji ni ove godine nije imao lak zadatak, bio je u sastavu: Damir Tomić, Silva Ćapin i Aleksandar Muharemović.
Nakon festivalske projekcije, Aleksandar Muhremović je ispred prosudbenog žirija obznanio nagrađene filmove te čestitao svim autorima; kako nagrađenima, tako i onima čiji su filmovi ušli u službenu konkurenciju festivala.
Nagrađeni filmovi su:
1. nagrada
Kroz vene (Por Las Venas), Sebastián Haro / Beatriz Rojas
Španjolska
2. nagrada
Crveno upozorenje (Red Flag), Manuel Martín Merino
Španjolska
3. nagrada
Štela (Rosca), Rrafael Caputo
Argentina/Italija
Nagrada publike
- Iturralde, Jon Martija Leunda
Španjolska (Baskijski jezik)
Direktor Gastro film festivala Branko Hrpka se zahvalio svima koji su festival pratili i podržavali tijekom protekla dva desetljeća, kao i svim autorima koji su svojim radovima do sada sudjelovali te je sve pozvao na dvadeset i peto izdanje Gastro film festa.
Zahvaljujemo se gospođi Danijeli Klobučar, koja je u ime Grada Osijeka uveličala našu manifestaciju.
Organizatore veseli činjenica da je Osijek već 24. put postao filmski pregled svijeta u kratkoj formi. Osim kao turistička destinacija, ovom prigodom su Osijek, Osječko-baranjska županija a tako i Hrvatska, barem na jednu večer, može istaknuti i kao filmska destinacija koja s nestrpljenjem iščekuje buduće domaće i strane filmske autore i goste festivala.
Organizator festivala je Video klub „Mursa“.
Program je realiziran uz podršku Osječkog ljeta kulture i Kulturnog centra Osijek, te financijsku potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Osječko-baranjske županije i Zajednice tehničke kulture OBŽ.
Medijski pokrovitelji su STV Televizija Slavonije i Baranje, Osijek031.com, Tranzistor.hr.
Tekst i foto: Video klub Mursa
Ove godine su filmovi na festival pristigli s tri kontinenta (Azija, Europa i Južna Amerika).
Među prijavljenim filmovima iz Španjolske, osim na španjolskom, baskijskom i katalonskom, prvi put su imali film na galicijskom jeziku. Od pristiglih filmova, u natjecateljski program odabrano je 11 filmova iz tri zemlje, od toga je jedan film na baskijskom jeziku.
Publika je mogla uživati u raznim filmskim vrstama i žanrovima od igrane komedije, dokumentarnog filma do horora i eksperimentalnog filma. Filmskim jezikom su ispričane priče o očekivanjima, nasljeđu, tugovanju, osamljenosti, različitosti, toleranciji, odnosu jednih prema drugima, smiješnim situacijama...
Također su i ove godine filmovi bili podnaslovima prevedeni na hrvatski jezik.
Krenuli su s argentinsko-talijanskim igranim filmom autora Rrafaela Caputoa „Štela“, koji nas je na komičan način, proveo kroz razne mogućnosti koje imate kao zaposlenik u državnoj upravi. Al-ba De La Cruz i Juan Horcajo autori španjolskog filma „Joyce“ koji nas je poveo u eksperimentalne vode filmskog i kazališnog svijeta. „Poljubac Štrumfa“, autora Ikera Aguirre Vea-Murguía španjolski je igrani film na baskijskom jeziku, kroz koji smo saznali kakve sve posljedice može imati susret sa susjedom koji se žali na glasnu glazbu. „Iturralde“, autora Jon Martija Leunda, španjolski dokumentarni film koji je također na baskijskom jeziku ispričao je priču o obitelji, precima i običajima. U argentinskom igranom filmu „Gospodar Listopada“ Brian Lopez nas je ostavio s pitanjem jesu li praznovjerja stvarna ili stvarno praznovjerja. „Slabo pečen“ španjolski igrani film Eneko Muruzabal Elezcano, je poveo u svijet gdje lovina postaje predator. „Kroz vene, španjolski igrani film autora Sebastiána Haro i Beatriz Rojas, vodi na put gubitka, prihvaćanja i opraštanja, kako sebi tako i onima koji su nas povrijedili, te povratka korijenima. „Smireno“ španjolski je igrani film, snimljen u jednom kadru, autora Adrián León Arochana koji ukazuje na percepciju alkoholizirane osobe na svijet oko sebe kao i stvarnost susreta s ljudima oko nje. Španjolski igrani film „Još jedna nedjelja“, autora Javier Cuenca, je podsjetio da jako lako zaboravimo važnost nedjeljnih ručkova kod roditelja, jer ponekad im je to jedino veselje koje im potomci mogu priuštiti. Argentinski horor „Smrtna žeđ“, autorice Gisele Reviejo pokazuje što smo sve u mogućnosti učiniti kada se riješimo toksične veze.
I za kraj smo imali priliku pogledati španjolsku komediju situacije, gdje nije sve uvijek onako kako se čini na prvi pogled, „Crveno upozorenje“ Manuela Martín Merino.
Publika je i ovaj put pokazala, da i nakon toliko godina ne samo da postoji zanimanje za ovim tipom kvalitetnog, ali malo drugačijeg filmskog programa, već da ima i sve više mladih zaljubljenika u ovaj oblik umjetnosti, te je još jednom potvrdila da je Osijek bio i nastavlja biti grad zainteresiran za film.
Prosudbeni žiri, koji ni ove godine nije imao lak zadatak, bio je u sastavu: Damir Tomić, Silva Ćapin i Aleksandar Muharemović.
Nakon festivalske projekcije, Aleksandar Muhremović je ispred prosudbenog žirija obznanio nagrađene filmove te čestitao svim autorima; kako nagrađenima, tako i onima čiji su filmovi ušli u službenu konkurenciju festivala.
Nagrađeni filmovi su:
1. nagrada
Kroz vene (Por Las Venas), Sebastián Haro / Beatriz Rojas
Španjolska
2. nagrada
Crveno upozorenje (Red Flag), Manuel Martín Merino
Španjolska
3. nagrada
Štela (Rosca), Rrafael Caputo
Argentina/Italija
Nagrada publike
- Iturralde, Jon Martija Leunda
Španjolska (Baskijski jezik)
Direktor Gastro film festivala Branko Hrpka se zahvalio svima koji su festival pratili i podržavali tijekom protekla dva desetljeća, kao i svim autorima koji su svojim radovima do sada sudjelovali te je sve pozvao na dvadeset i peto izdanje Gastro film festa.
Zahvaljujemo se gospođi Danijeli Klobučar, koja je u ime Grada Osijeka uveličala našu manifestaciju.
Organizatore veseli činjenica da je Osijek već 24. put postao filmski pregled svijeta u kratkoj formi. Osim kao turistička destinacija, ovom prigodom su Osijek, Osječko-baranjska županija a tako i Hrvatska, barem na jednu večer, može istaknuti i kao filmska destinacija koja s nestrpljenjem iščekuje buduće domaće i strane filmske autore i goste festivala.
Organizator festivala je Video klub „Mursa“.
Program je realiziran uz podršku Osječkog ljeta kulture i Kulturnog centra Osijek, te financijsku potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Osječko-baranjske županije i Zajednice tehničke kulture OBŽ.
Medijski pokrovitelji su STV Televizija Slavonije i Baranje, Osijek031.com, Tranzistor.hr.
Tekst i foto: Video klub Mursa
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)