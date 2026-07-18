David Vlajčić

afričkom svinjskom kugom

dodatne mjere

89 izbijanja afričke svinjske kuge

2.822 svinje

50 milijuna eura

Jalžabetu

300 svinja

Odgovornošću jednog čovjeka možda je izbjegnuta katastrofa. Zato pozivam sve veterinare, proizvođače, lovce i sve sudionike sustava da dosljedno provode propisane mjere jer samo zajedničkim djelovanjem možemo zaštititi hrvatsko svinjogojstvo

nova sjednica

Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji

prsten zaraze

roizvođači, klaonička i prerađivačka industrija

Naš je cilj eutanazirati što manji broj životinja i spasiti što je moguće veći dio domaće proizvodnje. Nećemo odustati ni od mjera ni od pomoći hrvatskim svinjogojcima

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Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstvaodržao je danas izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je predstavio trenutačno stanje s(ASK) te najavioza suzbijanje bolesti i zaštitu hrvatskog svinjogojstva.Zaključno s jučerašnjim danom potvrđeno jena objektima na kojima se drže svinje, od čega 44 u Osječko-baranjskoj i 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo tijekom jučerašnjeg dana potvrđeno je 12 novih pozitivnih objekata, dok broj usmrćenih životinja trenutačno iznosiMinistar je upozorio kako se, unatoč više oduloženih u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju.Posebno je izdvojio jučerašnji slučaj u, gdje je lokalni veterinar spriječio iskrcaj više odbez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije, kao i nedavni slučaj ilegalnog držanja velikog broja neobilježenih svinja u Gorskom kotaru. Naglasio je da upravo takvi postupci predstavljaju jednu od najvećih prijetnji učinkovitom suzbijanju bolesti.“, poručio je ministar.Najavio je da će početkom sljedećeg tjedna biti održanaNacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.Među najavljenim aktivnostima su hitna revizija biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima uu suradnji s HAPIH-om i Savjetodavnom službom, pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima te usmjeravanje veterinarskih inspekcijskih nadzora prema gospodarstvima s najvećim procijenjenim rizikom.Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako sepribližava najvećim proizvodnim sustavima te da je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja.U tom će se cilju kroz sektorsku organizaciju okupiti pkako bi se pronašao model koji će omogućiti pravodobni plasman i preradu što većeg broja zdravih svinja, smanjiti gubitke proizvođača i očuvati proizvodni potencijal sektora.“, zaključio je ministar Vlajčić.