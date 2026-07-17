Jesenskog sajma,

od 25. do 27. rujna 2026.

Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije,

13. izložba ženskog poduzetništva

novih poslovnih prilika

10.000,00 eura

031/221-881

031/411-470

Foto: OBŽ

U okvirukoji se održavagodine ubit će organizirana. Cilj ove manifestacije je kreiranjeza subjekte u većinskom vlasništvu žena, upoznavanje tržišta s njihovim postignućima i kreativnošću, te razmjena iskustava uz promoviranje pozitivnog imidža žena u poduzetništvu.Radi što kvalitetnije organizacije, ali i kao izravna podrška poduzetnicama, Osječko-baranjska županija ove je godine osigurala iznos od. Tim sredstvima zakupit će se i opremiti sajamski prostor, čime se poduzetnicama omogućuje besplatno izlaganje proizvoda.Žene poduzetnice i poslovni subjekti u većinskom vlasništvu žena koji žele sudjelovati i predstaviti svoje proizvode i usluge na 13. izložbi ženskog poduzetništva mogu se javiti Upravnom odjelu za gospodarstvo i turizam Osječko-baranjske županije (e-mail:, telefon:) ili u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije (e-mail:, telefon:).