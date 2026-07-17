Osječko-baranjska županija osigurala besplatno izlaganje za poduzetnice na Jesenskom sajmu
17.07.2026. 12:26
U okviru Jesenskog sajma, koji se održava od 25. do 27. rujna 2026. godine u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, bit će organizirana 13. izložba ženskog poduzetništva. Cilj ove manifestacije je kreiranje novih poslovnih prilika za subjekte u većinskom vlasništvu žena, upoznavanje tržišta s njihovim postignućima i kreativnošću, te razmjena iskustava uz promoviranje pozitivnog imidža žena u poduzetništvu.
Radi što kvalitetnije organizacije, ali i kao izravna podrška poduzetnicama, Osječko-baranjska županija ove je godine osigurala iznos od 10.000,00 eura. Tim sredstvima zakupit će se i opremiti sajamski prostor, čime se poduzetnicama omogućuje besplatno izlaganje proizvoda.
Žene poduzetnice i poslovni subjekti u većinskom vlasništvu žena koji žele sudjelovati i predstaviti svoje proizvode i usluge na 13. izložbi ženskog poduzetništva mogu se javiti Upravnom odjelu za gospodarstvo i turizam Osječko-baranjske županije (e-mail: [email protected], telefon: 031/221-881) ili u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije (e-mail: [email protected], telefon: 031/411-470).
Foto: OBŽ
Radi što kvalitetnije organizacije, ali i kao izravna podrška poduzetnicama, Osječko-baranjska županija ove je godine osigurala iznos od 10.000,00 eura. Tim sredstvima zakupit će se i opremiti sajamski prostor, čime se poduzetnicama omogućuje besplatno izlaganje proizvoda.
Žene poduzetnice i poslovni subjekti u većinskom vlasništvu žena koji žele sudjelovati i predstaviti svoje proizvode i usluge na 13. izložbi ženskog poduzetništva mogu se javiti Upravnom odjelu za gospodarstvo i turizam Osječko-baranjske županije (e-mail: [email protected], telefon: 031/221-881) ili u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije (e-mail: [email protected], telefon: 031/411-470).
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)