Jedinstvena ljetna avantura u Zoo vrtu Osijek: Djecu očekuje noćenje u šatorima i druženje sa životinjama
17.07.2026. 11:03
Pridružite se u nezaboravnoj avanturi među životinjama u petak, 24. i subotu, 25. srpnja 2026. u osječkom ZOO vrtu. Početak je u petak u 18:00 sati.
Program je namijenjen djeci od 8 do 12 godina.
Program obuhvaća:
- aktivnosti upoznavanja sudionika,
- obilazak akvarija uz prigodnu radionicu,
- edukativne aktivnosti na punktovima edukativnog puta,
- noćni obilazak Zoološkog vrta uz svjetiljke,
- projekciju filma „Vrapčić Richard 1 „ uz kokice,
- noćenje u šatorima unutar Zoološkog vrta,
- pripremu doručka za životinje,
- sudjelovanje u hranjenju životinja uz timaritelje (akvarij, primati i zvijeri),
- hranjenje domaćih životinja u Slavonskom selu,
- edukativne igre i završnu evaluaciju,
- podjela diploma i zajedničko fotografiranje.
Boravak uključuje večeru (nuggetse i pomfrit), doručak (sendvič, voćku te sok ili vodu) i užinu (voćku te sok ili vodu).
Sudionici noće u šatorima koje osigurava organizator, u prostoru Zoološkog vrta i pod stalnim nadzorom djelatnika Zoološkog vrta.
Sve aktivnosti provode se pod stručnim vodstvom i nadzorom djelatnika Zoološkog vrta, uz poštivanje sigurnosti sudionika i dobrobiti životinja.
Cijena: 50 € po djetetu
Broj mjesta je ograničen, a minimalan broj prijavljene djece za održavanje programa je 4.
Nakon završene prijave, roditelj će unutar 24 sata zaprimiti e-mail s potvrdom rezervacije i dodatnim informacijama vezanima uz sudjelovanje.
Detaljnije o programu i link za prijavu.
Ne propustite priliku za jedinstvenu noćnu avanturu u ZOO vrtu!
Program je namijenjen djeci od 8 do 12 godina.
Program obuhvaća:
- aktivnosti upoznavanja sudionika,
- obilazak akvarija uz prigodnu radionicu,
- edukativne aktivnosti na punktovima edukativnog puta,
- noćni obilazak Zoološkog vrta uz svjetiljke,
- projekciju filma „Vrapčić Richard 1 „ uz kokice,
- noćenje u šatorima unutar Zoološkog vrta,
- pripremu doručka za životinje,
- sudjelovanje u hranjenju životinja uz timaritelje (akvarij, primati i zvijeri),
- hranjenje domaćih životinja u Slavonskom selu,
- edukativne igre i završnu evaluaciju,
- podjela diploma i zajedničko fotografiranje.
Boravak uključuje večeru (nuggetse i pomfrit), doručak (sendvič, voćku te sok ili vodu) i užinu (voćku te sok ili vodu).
Sudionici noće u šatorima koje osigurava organizator, u prostoru Zoološkog vrta i pod stalnim nadzorom djelatnika Zoološkog vrta.
Sve aktivnosti provode se pod stručnim vodstvom i nadzorom djelatnika Zoološkog vrta, uz poštivanje sigurnosti sudionika i dobrobiti životinja.
Cijena: 50 € po djetetu
Broj mjesta je ograničen, a minimalan broj prijavljene djece za održavanje programa je 4.
Nakon završene prijave, roditelj će unutar 24 sata zaprimiti e-mail s potvrdom rezervacije i dodatnim informacijama vezanima uz sudjelovanje.
Detaljnije o programu i link za prijavu.
Ne propustite priliku za jedinstvenu noćnu avanturu u ZOO vrtu!
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)