konačne ljestvice

I. gimnazija Osijek

758 učenika

Na listi se nalaze:

moderna, funkcionalna, digitalno opremljena

16,5 milijuna eura,

11 milijuna

Učenici su počeli nastavu u novoj zgradi od prvog dana nastavne godine 2025./2026. Nova i suvremena infrastruktura osigurava učenicima i profesorima kvalitetne uvjete za rad, još bolje učenje i izvrsne rezultate. Gimnazija je također postala Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest - jedan od sedam centara izvrsnosti u našoj županiji. Centar je namijenjen učenicima ove škole, ali i svim zainteresiranim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja županije, uz osiguran prijevoz i stručno vođenje

Nataša Tramišak

odjelu za sportaše

španjolski jezik

najpoželjnijih srednjih škola

Foto: OBŽ

Objavljene suporetka za upis u srednje škole u školskoj godini 2026./2027.svrstala se među deset gimnazija u Republici Hrvatskoj koje su budući srednjoškolci najčešće odabrali kao svoj prvi izbor, na ljestvici željenih škola našla se kod. Ovakav rezultat potvrđuje njezin ugled i prepoznatljivost među osmašima.II. gimnazija, Zagreb – opća gimnazijaVII. gimnazija, Zagreb – opća gimnazijaGornjogradska gimnazija, Zagreb – opća gimnazijaX. gimnazija „Ivan Supek“, Zagreb – opća gimnazijaXI. gimnazija, Zagreb – opća gimnazijaIV. gimnazija „Marko Marulić“, Split – jezična gimnazijaII. gimnazija, Split – opća gimnazijaXIII. gimnazija, Zagreb – opća gimnazijaIX. gimnazija, Zagreb – opća gimnazijaI. gimnazija, Osijek – opća gimnazijaIzgradnja I. gimnazije završena je 2025. godine, kada je započela i nastava u novoj zgradi. To je danas prostorno i sadržajno škola 21. stoljeća -, s vlastitom sportskom dvoranom, čitaonicama, laboratorijima, učionicama za strane jezike i umjetnost te prostorima za individualni i timski rad. Nova zgrada ima neto površinu od 7.000 m², a investicija je vrijednaod čega jeuložila Osječko-baranjska županija.“, naglasila je županicaŠkola je prepoznatljiva i po razrednom. Kao novi izborni predmet uveden je. Uz redovnu nastavu provodi se i niz fakultativnih programa, a škola redovito povlači europska sredstva kako bi svojim djelatnicima i učenicima omogućila međunarodnu suradnju i cjeloživotno učenje. Sudjeluje u nacionalnim projektima te se ističe izvrsnim rezultatima u područjima STEAM-a, robotike i sporta.Upravo ta kombinacija izvrsnih nastavnih rezultata, raznolikih programa i snažnog interesa učenika čini I. gimnaziju Osijek jednom odu županiji ali i Hrvatskoj.