I. gimnazija Osijek među deset najpoželjnijih gimnazija u Hrvatskoj
17.07.2026. 11:39
Objavljene su konačne ljestvice poretka za upis u srednje škole u školskoj godini 2026./2027. I. gimnazija Osijek svrstala se među deset gimnazija u Republici Hrvatskoj koje su budući srednjoškolci najčešće odabrali kao svoj prvi izbor, na ljestvici željenih škola našla se kod 758 učenika. Ovakav rezultat potvrđuje njezin ugled i prepoznatljivost među osmašima.
Na listi se nalaze:
II. gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
VII. gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
Gornjogradska gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
X. gimnazija „Ivan Supek“, Zagreb – opća gimnazija
XI. gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
IV. gimnazija „Marko Marulić“, Split – jezična gimnazija
II. gimnazija, Split – opća gimnazija
XIII. gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
IX. gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
I. gimnazija, Osijek – opća gimnazija
Izgradnja I. gimnazije završena je 2025. godine, kada je započela i nastava u novoj zgradi. To je danas prostorno i sadržajno škola 21. stoljeća - moderna, funkcionalna, digitalno opremljena, s vlastitom sportskom dvoranom, čitaonicama, laboratorijima, učionicama za strane jezike i umjetnost te prostorima za individualni i timski rad. Nova zgrada ima neto površinu od 7.000 m², a investicija je vrijedna 16,5 milijuna eura, od čega je 11 milijuna uložila Osječko-baranjska županija.
„Učenici su počeli nastavu u novoj zgradi od prvog dana nastavne godine 2025./2026. Nova i suvremena infrastruktura osigurava učenicima i profesorima kvalitetne uvjete za rad, još bolje učenje i izvrsne rezultate. Gimnazija je također postala Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest - jedan od sedam centara izvrsnosti u našoj županiji. Centar je namijenjen učenicima ove škole, ali i svim zainteresiranim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja županije, uz osiguran prijevoz i stručno vođenje“, naglasila je županica Nataša Tramišak.
Škola je prepoznatljiva i po razrednom odjelu za sportaše. Kao novi izborni predmet uveden je španjolski jezik. Uz redovnu nastavu provodi se i niz fakultativnih programa, a škola redovito povlači europska sredstva kako bi svojim djelatnicima i učenicima omogućila međunarodnu suradnju i cjeloživotno učenje. Sudjeluje u nacionalnim projektima te se ističe izvrsnim rezultatima u područjima STEAM-a, robotike i sporta.
Upravo ta kombinacija izvrsnih nastavnih rezultata, raznolikih programa i snažnog interesa učenika čini I. gimnaziju Osijek jednom od najpoželjnijih srednjih škola u županiji ali i Hrvatskoj.
Foto: OBŽ
Na listi se nalaze:
II. gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
VII. gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
Gornjogradska gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
X. gimnazija „Ivan Supek“, Zagreb – opća gimnazija
XI. gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
IV. gimnazija „Marko Marulić“, Split – jezična gimnazija
II. gimnazija, Split – opća gimnazija
XIII. gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
IX. gimnazija, Zagreb – opća gimnazija
I. gimnazija, Osijek – opća gimnazija
Izgradnja I. gimnazije završena je 2025. godine, kada je započela i nastava u novoj zgradi. To je danas prostorno i sadržajno škola 21. stoljeća - moderna, funkcionalna, digitalno opremljena, s vlastitom sportskom dvoranom, čitaonicama, laboratorijima, učionicama za strane jezike i umjetnost te prostorima za individualni i timski rad. Nova zgrada ima neto površinu od 7.000 m², a investicija je vrijedna 16,5 milijuna eura, od čega je 11 milijuna uložila Osječko-baranjska županija.
„Učenici su počeli nastavu u novoj zgradi od prvog dana nastavne godine 2025./2026. Nova i suvremena infrastruktura osigurava učenicima i profesorima kvalitetne uvjete za rad, još bolje učenje i izvrsne rezultate. Gimnazija je također postala Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest - jedan od sedam centara izvrsnosti u našoj županiji. Centar je namijenjen učenicima ove škole, ali i svim zainteresiranim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja županije, uz osiguran prijevoz i stručno vođenje“, naglasila je županica Nataša Tramišak.
Škola je prepoznatljiva i po razrednom odjelu za sportaše. Kao novi izborni predmet uveden je španjolski jezik. Uz redovnu nastavu provodi se i niz fakultativnih programa, a škola redovito povlači europska sredstva kako bi svojim djelatnicima i učenicima omogućila međunarodnu suradnju i cjeloživotno učenje. Sudjeluje u nacionalnim projektima te se ističe izvrsnim rezultatima u područjima STEAM-a, robotike i sporta.
Upravo ta kombinacija izvrsnih nastavnih rezultata, raznolikih programa i snažnog interesa učenika čini I. gimnaziju Osijek jednom od najpoželjnijih srednjih škola u županiji ali i Hrvatskoj.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)