Od 1. do 6. rujna 2026.

100km duge avanture po Velebitu

domaća, vizionarska ideja

600 sudionika

Hrvatske avanture

15.000 sudionika

zajednicu zaljubljenika

HIGHLANDER Club

Lošinju, Medvednici i Velebitu, u Hrvatskoj

HIGHLANDER 1DAY

globalnoj karti

Kini, Libanonu, Nepalu

Filipa Beroš

Ovo nije samo naš rast, već odraz globalne promjene u načinu na koji ljudi doživljavaju prirodu, kretanje i aktivan način života. Sve više ljudi bira boravak na otvorenom kao ulaganje u svoje fizičko i mentalno zdravlje, a naši događaji pomažu im da taj prvi korak bude malo lakši i zabavniji.



Na našim događajima učimo ljude kako se pravilno opremiti za višednevni boravak na planini, kako se prema njoj odnositi s poštovanjem, kako se na njoj snaći i navigirati, ali i kako sve to odraditi samostalno. Oni prolaze rutu dugu do 100 kilometara kroz neke od najljepših, ali i najzahtjevnijih dijelova Velebita. Mi im pomažemo logistički organizirati tu avanturu do određene mjere, a od jedne točke dalje prepušteni su sami sebi. Nose svoju opremu, bore se s umorom, pitaju se što im je to uopće trebalo, ali svake večeri stižu u kamp gdje ih dočekujemo s radionicama, glazbom, finim zalogajem i hladnim pićem. A drugo jutro - sve ispočetka.



Svašta se promijenilo u posljednjih deset godina, ali sve te promjene uglavnom se tiču nas, planina je ostala ista. Velebit je i dalje na istom mjestu, a na nama je da odlučimo jesmo li mu se, kad i u kojoj mjeri spremni vratiti.

Od Premužićeve staze do Paklenice

Nacionalnom parku Paklenica

način putovanja i otkrivanja novih država

Poznata lica, joga, edukacije, glazba i odgovorno pješačenje

edukaciju, zdrave navike i aktivan odmor

atmosferu i osmijehe

Mario Petreković

Alan Šišinački

Baškim Oštarijama

Zero Waste

Najveći Finisher party do sada i bogata tombola

Foto: Samir Kurtagić, Marko Žuljević, Predrag Vučković, Alen Klimenta