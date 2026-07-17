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Na 1430 riječnom kilometru Dunava jučer su uz obalu, oko tri kilometra sjeverno do Batine, pronađene dvije avionske bombe iz II. svjetskog rata.

Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ih tijekom jutarnjih sati planiraju uništiti na mjestu pronalaska.

Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir.



Foto: PU osječko-baranjska


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)