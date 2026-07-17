1430 riječnom kilometru Dunava

avionske bombe

Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek

uništenja

Foto: PU osječko-baranjska

Najučer su uz obalu, oko tri kilometra sjeverno do Batine, pronađene dvijeiz II. svjetskog rata., uz plan sigurnosnih mjerazbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ih tijekom jutarnjih sati planiraju uništiti na mjestu pronalaska.Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir.