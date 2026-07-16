Osječke ljetne noći

subotu, 25. srpnja 2026.

jedna šetnja

21:00 sat

18:00 sati

18:00 sati

19:30 sati

Foto: Inja Pavlić/Arhiv

tradicionalno se održavaju posljednje subote u lipnju, srpnju i kolovozu, a druga ovogodišnja očekuje nas u, u središtu grada.Koncept je poznat: centar Osijeka navečer postaje. Program se istovremeno odvija na četiri lokacije koje su međusobno udaljene svega nekoliko minuta hoda — od Promenade uz Dravu, preko Secesijskog zdenca i prolaza Vanje Radauša, do Trga Slobode. Ulaz je slobodan.Uz pokroviteljstvo Grada Osijeka, TZ grada Osijeka donosi vam sljedeći program:- Koncert: Jure Brkljača i Dino PetrićSredišnji događaj večeri. Dva izvođača koja publika prati godinama, na trgu koji cijelo ljeto čeka baš ovakvu večer.Lokacij: Trg slobode- Prodajna izložba osječkih obrtnika na PromenadiPopularan koncept šetnje i druženja vraća se na obalu Drave. Osječki obrtnici predstavljaju svoj rad — stvari rađene rukom, uz rijeku i zadnje svjetlo dana.Lokacija: Šetalište kardinala Franje Šepera- In Da Sofa kod Secesijskog zdencaOmiljeni osječki pop-up prostor za one koji večer radije počnu sjedeći — glazba, lounge atmosfera i ponuda hrane i pića na zelenoj površini u centru.- Klapa Zrinski u prolazu Vanje RadaušaTradicionalni dio Osječke ljetne noći. Osječka klapa Zrinski u prolazu koji im akustički odgovara — i u kojem se svake godine zaustave i oni koji su „samo prolazili".Od Promenade do Trga slobode je desetak minuta laganog hoda, pa se cijela večer može proći bez plana i bez žurbe.Treća Osječka ljetna noć na rasporedu je 29. kolovoza 2026.