Ljetna subota u Osijeku: koncerti, obrtnici i lounge atmosfera u centru grada
16.07.2026. 19:21
Osječke ljetne noći tradicionalno se održavaju posljednje subote u lipnju, srpnju i kolovozu, a druga ovogodišnja očekuje nas u subotu, 25. srpnja 2026., u središtu grada.
Koncept je poznat: centar Osijeka navečer postaje jedna šetnja. Program se istovremeno odvija na četiri lokacije koje su međusobno udaljene svega nekoliko minuta hoda — od Promenade uz Dravu, preko Secesijskog zdenca i prolaza Vanje Radauša, do Trga Slobode. Ulaz je slobodan.
Uz pokroviteljstvo Grada Osijeka, TZ grada Osijeka donosi vam sljedeći program:
21:00 sat - Koncert: Jure Brkljača i Dino Petrić
Središnji događaj večeri. Dva izvođača koja publika prati godinama, na trgu koji cijelo ljeto čeka baš ovakvu večer.
Lokacij: Trg slobode
18:00 sati - Prodajna izložba osječkih obrtnika na Promenadi
Popularan koncept šetnje i druženja vraća se na obalu Drave. Osječki obrtnici predstavljaju svoj rad — stvari rađene rukom, uz rijeku i zadnje svjetlo dana.
Lokacija: Šetalište kardinala Franje Šepera
18:00 sati - In Da Sofa kod Secesijskog zdenca
Omiljeni osječki pop-up prostor za one koji večer radije počnu sjedeći — glazba, lounge atmosfera i ponuda hrane i pića na zelenoj površini u centru.
19:30 sati - Klapa Zrinski u prolazu Vanje Radauša
Tradicionalni dio Osječke ljetne noći. Osječka klapa Zrinski u prolazu koji im akustički odgovara — i u kojem se svake godine zaustave i oni koji su „samo prolazili".
Od Promenade do Trga slobode je desetak minuta laganog hoda, pa se cijela večer može proći bez plana i bez žurbe.
Treća Osječka ljetna noć na rasporedu je 29. kolovoza 2026.
Foto: Inja Pavlić/Arhiv
Koncept je poznat: centar Osijeka navečer postaje jedna šetnja. Program se istovremeno odvija na četiri lokacije koje su međusobno udaljene svega nekoliko minuta hoda — od Promenade uz Dravu, preko Secesijskog zdenca i prolaza Vanje Radauša, do Trga Slobode. Ulaz je slobodan.
Uz pokroviteljstvo Grada Osijeka, TZ grada Osijeka donosi vam sljedeći program:
21:00 sat - Koncert: Jure Brkljača i Dino Petrić
Središnji događaj večeri. Dva izvođača koja publika prati godinama, na trgu koji cijelo ljeto čeka baš ovakvu večer.
Lokacij: Trg slobode
18:00 sati - Prodajna izložba osječkih obrtnika na Promenadi
Popularan koncept šetnje i druženja vraća se na obalu Drave. Osječki obrtnici predstavljaju svoj rad — stvari rađene rukom, uz rijeku i zadnje svjetlo dana.
Lokacija: Šetalište kardinala Franje Šepera
18:00 sati - In Da Sofa kod Secesijskog zdenca
Omiljeni osječki pop-up prostor za one koji večer radije počnu sjedeći — glazba, lounge atmosfera i ponuda hrane i pića na zelenoj površini u centru.
19:30 sati - Klapa Zrinski u prolazu Vanje Radauša
Tradicionalni dio Osječke ljetne noći. Osječka klapa Zrinski u prolazu koji im akustički odgovara — i u kojem se svake godine zaustave i oni koji su „samo prolazili".
Od Promenade do Trga slobode je desetak minuta laganog hoda, pa se cijela večer može proći bez plana i bez žurbe.
Treća Osječka ljetna noć na rasporedu je 29. kolovoza 2026.
Foto: Inja Pavlić/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)