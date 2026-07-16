Nastavak besplatnih treninga gimnastike i parkoura u Sokol Centru u srpnju
16.07.2026. 20:10
U sklopu projekta „Aktivno danas za zdravo sutra!“ koji je Gimnastički klub Osijek Žito prijavio na Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2026. godini Ministarstva turizma i sporta, i u srpnju će se organizirat besplatni trening gimnastike i parkoura za djecu u dobi od 5 do 10 godina s područja grada Osijeka.
Besplatni gimnastički i parkour trening održati će se u ponedjeljak, 20. srpnja 2026. od 18:00 do 19:00 sati.
Prijaviti se mogu svi zainteresirani u dobi od 5 do 10 godina. Broj mjesta je ograničen stoga pozivamo zainteresirane da se čim prije prijave na sudjelovanje. Još jedna napomena da je sudjelovanje na projektu besplatno.
„Ovo je još jedna prilika u nizu za stvaranje pozitivnih sportskih navika kod djece. Pozivam sve roditelj da iskoriste ove prilike i prijave djecu na besplatne treninge“, izjavila je Ksenija Livančić, trenerica GK Osijek – Žito.
Zainteresirani za treninge mogu se prijaviti putem poveznice:
Sve upite vezane uz besplatni trening moguće je napraviti kontaktom na broj 099 536 4753 (Viber, WhatsApp, SMS)
Besplatni gimnastički i parkour trening održati će se u ponedjeljak, 20. srpnja 2026. od 18:00 do 19:00 sati.
Prijaviti se mogu svi zainteresirani u dobi od 5 do 10 godina. Broj mjesta je ograničen stoga pozivamo zainteresirane da se čim prije prijave na sudjelovanje. Još jedna napomena da je sudjelovanje na projektu besplatno.
„Ovo je još jedna prilika u nizu za stvaranje pozitivnih sportskih navika kod djece. Pozivam sve roditelj da iskoriste ove prilike i prijave djecu na besplatne treninge“, izjavila je Ksenija Livančić, trenerica GK Osijek – Žito.
Zainteresirani za treninge mogu se prijaviti putem poveznice:
Sve upite vezane uz besplatni trening moguće je napraviti kontaktom na broj 099 536 4753 (Viber, WhatsApp, SMS)
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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)