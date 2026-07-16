Aktivno danas za zdravo sutra!

Gimnastički klub Osijek Žito

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2026.

Ministarstva turizma i sporta

od 5 do 10 godina

Besplatni gimnastički i parkour trening

ponedjeljak, 20. srpnja 2026. od 18:00 do 19:00 sati

Ovo je još jedna prilika u nizu za stvaranje pozitivnih sportskih navika kod djece. Pozivam sve roditelj da iskoriste ove prilike i prijave djecu na besplatne treninge

Ksenija Livančić

099 536 4753

[Sponzorirani članak]

U sklopu projekta „“ koji jeprijavio nagodini, i u srpnju će se organizirat besplatni trening gimnastike i parkoura za djecu u dobis područja grada Osijeka.održati će se uPrijaviti se mogu svi zainteresirani u dobi od 5 do 10 godina. Broj mjesta je ograničen stoga pozivamo zainteresirane da se čim prije prijave na sudjelovanje. Još jedna napomena da je sudjelovanje na projektu besplatno.“, izjavila je, trenerica GK Osijek – Žito.Zainteresirani za treninge mogu se prijaviti putem poveznice:Sve upite vezane uz besplatni trening moguće je napraviti kontaktom na broj(Viber, WhatsApp, SMS)