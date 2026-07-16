Osobne iskaznice

trajno

3. kolovoza 2026.

ne zadovoljavaju

dužne su ih

starijim osobama

bolesti ili smanjene pokretljivosti

Ministarstvo unutarnjih poslova

obavijest

posebna usluga

zakonskog roka

od 66,36 eura

13,27 eura

25,88 eura

66,36 eura

9,29 eura

besplatno

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

izdane prije 1. siječnja 2003. godine na rok važenjaističugodine.Razlog tome je što takve osobne iskazniceni minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja.Osobe koje posjeduje ovakve osobne iskaznicezamijeniti do 3. kolovoza 2026. godine.S obzirom na to da je riječ ponajprije ote građanima koji su zbogrijetko u mogućnosti koristiti internet,svima će na kućnu adresu poslati pisanuo isteku važenja osobne iskaznice i potrebi njezine zamjene.Građanima koji zbog zdravstvenih razloga ili nepokretnosti ne mogu osobno doći u policijsku upravu ili postaju omogućena je. Na njihov će zahtjev službene osobe doći na kućnu adresu kako bi zaprimile zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice, a potom je i uručile. Termin posjeta mogu dogovoriti članovi obitelji ili osobe koje o njima skrbe.Važno je pridržavati seza podnošenje zahtjeva za novu osobnu iskaznicu. Prema Zakonu o osobnoj iskaznici, zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od isteka važenja postojeće iskaznice ili od promjene osobnih podataka. Građani koji propuste taj rok mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosuCijena izrade nove elektroničke osobne iskaznice ovisi o odabranom roku izrade. U redovnom postupku, koji traje do 30 dana, naknada iznosi. U ubrzanom postupku, s rokom izrade do deset dana, cijena je, dok se za žurni postupak, u kojem je iskaznica izrađena u roku od tri radna dana, plaćaOsobe starije od 70 godina u redovnom postupku ostvaruju pravo na nižu naknadu, koja iznosiPrvo izdavanje osobne iskaznice za djecu i mlade mlađe od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj u redovnom je postupku, a troškove izrade snosi državni proračun.