Više od 13.000 građana mora zamijeniti osobne iskaznice do 3. kolovoza
16.07.2026. 17:32
Osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine na rok važenja trajno ističu 3. kolovoza 2026. godine.
Razlog tome je što takve osobne iskaznice ne zadovoljavaju ni minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja.
Osobe koje posjeduje ovakve osobne iskaznice dužne su ih zamijeniti do 3. kolovoza 2026. godine.
S obzirom na to da je riječ ponajprije o starijim osobama te građanima koji su zbog bolesti ili smanjene pokretljivosti rijetko u mogućnosti koristiti internet, Ministarstvo unutarnjih poslova svima će na kućnu adresu poslati pisanu obavijest o isteku važenja osobne iskaznice i potrebi njezine zamjene.
Građanima koji zbog zdravstvenih razloga ili nepokretnosti ne mogu osobno doći u policijsku upravu ili postaju omogućena je posebna usluga. Na njihov će zahtjev službene osobe doći na kućnu adresu kako bi zaprimile zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice, a potom je i uručile. Termin posjeta mogu dogovoriti članovi obitelji ili osobe koje o njima skrbe.
Važno je pridržavati se zakonskog roka za podnošenje zahtjeva za novu osobnu iskaznicu. Prema Zakonu o osobnoj iskaznici, zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od isteka važenja postojeće iskaznice ili od promjene osobnih podataka. Građani koji propuste taj rok mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 66,36 eura.
Cijena izrade nove elektroničke osobne iskaznice ovisi o odabranom roku izrade. U redovnom postupku, koji traje do 30 dana, naknada iznosi 13,27 eura. U ubrzanom postupku, s rokom izrade do deset dana, cijena je 25,88 eura, dok se za žurni postupak, u kojem je iskaznica izrađena u roku od tri radna dana, plaća 66,36 eura.
Osobe starije od 70 godina u redovnom postupku ostvaruju pravo na nižu naknadu, koja iznosi 9,29 eura.
Prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu i mlade mlađe od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj u redovnom je postupku besplatno, a troškove izrade snosi državni proračun.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Razlog tome je što takve osobne iskaznice ne zadovoljavaju ni minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja.
Osobe koje posjeduje ovakve osobne iskaznice dužne su ih zamijeniti do 3. kolovoza 2026. godine.
S obzirom na to da je riječ ponajprije o starijim osobama te građanima koji su zbog bolesti ili smanjene pokretljivosti rijetko u mogućnosti koristiti internet, Ministarstvo unutarnjih poslova svima će na kućnu adresu poslati pisanu obavijest o isteku važenja osobne iskaznice i potrebi njezine zamjene.
Građanima koji zbog zdravstvenih razloga ili nepokretnosti ne mogu osobno doći u policijsku upravu ili postaju omogućena je posebna usluga. Na njihov će zahtjev službene osobe doći na kućnu adresu kako bi zaprimile zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice, a potom je i uručile. Termin posjeta mogu dogovoriti članovi obitelji ili osobe koje o njima skrbe.
Važno je pridržavati se zakonskog roka za podnošenje zahtjeva za novu osobnu iskaznicu. Prema Zakonu o osobnoj iskaznici, zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od isteka važenja postojeće iskaznice ili od promjene osobnih podataka. Građani koji propuste taj rok mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 66,36 eura.
Cijena izrade nove elektroničke osobne iskaznice ovisi o odabranom roku izrade. U redovnom postupku, koji traje do 30 dana, naknada iznosi 13,27 eura. U ubrzanom postupku, s rokom izrade do deset dana, cijena je 25,88 eura, dok se za žurni postupak, u kojem je iskaznica izrađena u roku od tri radna dana, plaća 66,36 eura.
Osobe starije od 70 godina u redovnom postupku ostvaruju pravo na nižu naknadu, koja iznosi 9,29 eura.
Prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu i mlade mlađe od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj u redovnom je postupku besplatno, a troškove izrade snosi državni proračun.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)