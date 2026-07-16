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Vijesti::Communis
Nestabilno vrijeme se nastavlja. Dana će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji uglavnom u prvom dijelu dana i oko sredine dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Dnevna temperatura do 31°C.

Zbog grmljavine za osječku regiju upaljen žuti meteoalarm, “Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar,osobito u noći i ujutro te poslijepodne. Vjerojatnost grmljavine > 70 %”.

U petak će na kopnu uz više oblaka biti lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri u središnjim predjelima mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 34°C.

Subota donosi pretežno oblačno vrijeme uz jutarnju kišu, a grmljavinu tijekom dana. Jutarnja temperatura do 21°C, a dnevna do 27°C.

Također, za subotu je upaljen žuti meteoalarm zbog grmljavine, “Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar,osobito u noći i ujutro te poslijepodne. Vjerojatnost grmljavine > 70 %”.

Mala količina kiše past će i u nedjelju. I dalje nestabilno vrijeme. Jutarnja temperatura do 20°C, a dnevna do 30°C.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)