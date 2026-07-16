Nestabilno vrijeme

promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima

kiša i pljuskovi s grmljavinom

31°C

žuti meteoalarm

Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar,osobito u noći i ujutro te poslijepodne. Vjerojatnost grmljavine > 70 %

lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom

izraženiji

19°C

34°C

pretežno oblačno

kišu, a grmljavinu

21°C

27°C

žuti meteoalarm

Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar,osobito u noći i ujutro te poslijepodne. Vjerojatnost grmljavine > 70 %

20°C

30°C

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

se nastavlja. Dana će biti. Mjestimice, koji uglavnom u prvom dijelu dana i oko sredine dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Dnevna temperatura doZbog grmljavine za osječku regiju upaljen, “”.U petak će na kopnu uz više oblaka biti, osobito prema večeri u središnjim predjelima mogu bitii praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura do, a dnevna doSubota donosivrijeme uz jutarnjutijekom dana. Jutarnja temperatura do, a dnevna doTakođer, za subotu je upaljenzbog grmljavine, “”.Mala količina kiše past će i u nedjelju. I dalje nestabilno vrijeme. Jutarnja temperatura do, a dnevna do