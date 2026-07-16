Žuti meteoalarm za osječku regiju: stižu izraženiji pljuskovi i grmljavina
16.07.2026. 12:23
Nestabilno vrijeme se nastavlja. Dana će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji uglavnom u prvom dijelu dana i oko sredine dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Dnevna temperatura do 31°C.
Zbog grmljavine za osječku regiju upaljen žuti meteoalarm, “Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar,osobito u noći i ujutro te poslijepodne. Vjerojatnost grmljavine > 70 %”.
U petak će na kopnu uz više oblaka biti lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri u središnjim predjelima mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 34°C.
Subota donosi pretežno oblačno vrijeme uz jutarnju kišu, a grmljavinu tijekom dana. Jutarnja temperatura do 21°C, a dnevna do 27°C.
Također, za subotu je upaljen žuti meteoalarm zbog grmljavine, “Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar,osobito u noći i ujutro te poslijepodne. Vjerojatnost grmljavine > 70 %”.
Mala količina kiše past će i u nedjelju. I dalje nestabilno vrijeme. Jutarnja temperatura do 20°C, a dnevna do 30°C.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Zbog grmljavine za osječku regiju upaljen žuti meteoalarm, “Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar,osobito u noći i ujutro te poslijepodne. Vjerojatnost grmljavine > 70 %”.
U petak će na kopnu uz više oblaka biti lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri u središnjim predjelima mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 34°C.
Subota donosi pretežno oblačno vrijeme uz jutarnju kišu, a grmljavinu tijekom dana. Jutarnja temperatura do 21°C, a dnevna do 27°C.
Također, za subotu je upaljen žuti meteoalarm zbog grmljavine, “Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar,osobito u noći i ujutro te poslijepodne. Vjerojatnost grmljavine > 70 %”.
Mala količina kiše past će i u nedjelju. I dalje nestabilno vrijeme. Jutarnja temperatura do 20°C, a dnevna do 30°C.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)