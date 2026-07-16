Pali na tehničkom: BMW, Golf i motocikl isključeni iz prometa
16.07.2026. 13:49
Policijski službenici jučer su uputili tri vozila (dva osobna automobila i jedan motocikl) na izvanredni tehnički pregled vozila.
Na sva tri vozila utvrđene su preinake na ispušnom sustavu dok su na osobnim vozilima utvrđene i preinake na drugim sklopovima vozila.
Na osobnom automobilu marke BMW utvrđene su slijedeće nepravilnosti:
- pneumatici neodgovarajućih dimenzija,
- preinake na prednjim i stražnjim svjetlima koje nisu dopuštene,
- preinake na ispušnom sustavu,
- nadogradnja na vozilu koja nije odobrena.
Na osobnom automobilu marke VW GOLF:
- brisači vjetrobrana ne rade,
- ispušni sustav,
- preinaka koja nije dozvoljena ili odobrena,
- opruge,
- nepropisna boja svjetala,
- zauljenost motora i kapanje ulja ispod motora,
- odbojnici nekompletni,
- zračnost na zglobovima ovjesa,
- pokidane manžete na poluvratilu,
- neispravne kočnice na vozilu.
Sva tri vozila isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica.
Foto: PU osječko-baranjska
Na sva tri vozila utvrđene su preinake na ispušnom sustavu dok su na osobnim vozilima utvrđene i preinake na drugim sklopovima vozila.
Na osobnom automobilu marke BMW utvrđene su slijedeće nepravilnosti:
- pneumatici neodgovarajućih dimenzija,
- preinake na prednjim i stražnjim svjetlima koje nisu dopuštene,
- preinake na ispušnom sustavu,
- nadogradnja na vozilu koja nije odobrena.
Na osobnom automobilu marke VW GOLF:
- brisači vjetrobrana ne rade,
- ispušni sustav,
- preinaka koja nije dozvoljena ili odobrena,
- opruge,
- nepropisna boja svjetala,
- zauljenost motora i kapanje ulja ispod motora,
- odbojnici nekompletni,
- zračnost na zglobovima ovjesa,
- pokidane manžete na poluvratilu,
- neispravne kočnice na vozilu.
Sva tri vozila isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica.
Foto: PU osječko-baranjska
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)