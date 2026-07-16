Policijski službenici

tri vozila

izvanredni

preinake

Na osobnom automobilu marke BMW utvrđene su slijedeće nepravilnosti:

Na osobnom automobilu marke VW GOLF:

oduzimanjem

Foto: PU osječko-baranjska

jučer su uputili(dva osobna automobila i jedan motocikl) natehnički pregled vozila.Na sva tri vozila utvrđene suna ispušnom sustavu dok su na osobnim vozilima utvrđene i preinake na drugim sklopovima vozila.- pneumatici neodgovarajućih dimenzija,- preinake na prednjim i stražnjim svjetlima koje nisu dopuštene,- preinake na ispušnom sustavu,- nadogradnja na vozilu koja nije odobrena.- brisači vjetrobrana ne rade,- ispušni sustav,- preinaka koja nije dozvoljena ili odobrena,- opruge,- nepropisna boja svjetala,- zauljenost motora i kapanje ulja ispod motora,- odbojnici nekompletni,- zračnost na zglobovima ovjesa,- pokidane manžete na poluvratilu,- neispravne kočnice na vozilu.Sva tri vozila isključena su iz prometaregistarskih pločica.