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Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 51-godišnjak iz Petrijevaca počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Policijski službenici su u Sarvašu i Bijelom Brdu temeljem naloga suda obavili pretrage vinograda, pomoćnih prostorija i doma, kojima se koristi 51-godišnjak, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto 66 stabljika marihuane, 20,8 grama marihuane, jedna precizna digitalna vaga, pištolj i 109 metaka, izvijestili su iz policije.

Utvrđeno je da za pronađeni pištolj i streljivo 51-godišnjak ne posjeduje odobrenje za nabavu oružja te mu slijedi prijava i iz Zakona o oružju.

Pedesetjednogodišnjak je danas uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.


Foto: PU osječko-baranjska


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)