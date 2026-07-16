Kriminalističkim istraživanjem

51-godišnjak iz Petrijevaca

Sarvašu i Bijelom Brdu

oduzeto 66 stabljika marihuane, 20,8 grama marihuane, jedna precizna digitalna vaga, pištolj i 109 metaka

pištolj i streljivo

ne posjeduje

prijava

kaznenu prijavu

Foto: PU osječko-baranjska

policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jepočinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.Policijski službenici su utemeljem naloga suda obavili pretrage vinograda, pomoćnih prostorija i doma, kojima se koristi 51-godišnjak, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu, izvijestili su iz policije.Utvrđeno je da za pronađeni51-godišnjakodobrenje za nabavu oružja te mu slijedii iz Zakona o oružju.Pedesetjednogodišnjak je danas uzOpćinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.