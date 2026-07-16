Akcija policije u Slavoniji: Zbog marihuane, pištolja i streljiva 51-godišnjak završio iza rešetaka
16.07.2026. 10:47
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 51-godišnjak iz Petrijevaca počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Policijski službenici su u Sarvašu i Bijelom Brdu temeljem naloga suda obavili pretrage vinograda, pomoćnih prostorija i doma, kojima se koristi 51-godišnjak, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto 66 stabljika marihuane, 20,8 grama marihuane, jedna precizna digitalna vaga, pištolj i 109 metaka, izvijestili su iz policije.
Utvrđeno je da za pronađeni pištolj i streljivo 51-godišnjak ne posjeduje odobrenje za nabavu oružja te mu slijedi prijava i iz Zakona o oružju.
Pedesetjednogodišnjak je danas uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: PU osječko-baranjska
Policijski službenici su u Sarvašu i Bijelom Brdu temeljem naloga suda obavili pretrage vinograda, pomoćnih prostorija i doma, kojima se koristi 51-godišnjak, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto 66 stabljika marihuane, 20,8 grama marihuane, jedna precizna digitalna vaga, pištolj i 109 metaka, izvijestili su iz policije.
Utvrđeno je da za pronađeni pištolj i streljivo 51-godišnjak ne posjeduje odobrenje za nabavu oružja te mu slijedi prijava i iz Zakona o oružju.
Pedesetjednogodišnjak je danas uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: PU osječko-baranjska
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)