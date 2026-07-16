25.312 kandidata

138 kandidata više

porastao

33.422 maturanata

1.028 više

1.400 studijskih programa

40.445 upisnih mjesta.

Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetu zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu

Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku

nisu uspjeli

jesenskog upisnog roka

16. rujna

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Nakon objave konačnih rang-lista za ljetni upisni rok, poznato je da je pravo upisa na studijske programe u akademskoj godini 2026./2027. ostvarilo. U odnosu na prošlu godinu, broj uspješnih pristupnika nešto je veći – upisalo seInteres za studiranje i ove je godine. Za upis se prijavilo ukupnoi drugih kandidata, što jenego prošle godine. Budući studenti mogli su birati između približnona kojima je bilo dostupno ukupnoKada se usporedi broj prijava prvog izbora s upisnim kvotama, najveća konkurencija zabilježena je na studiju Glume pri. Među najtraženijim studijima našli su se i Fizioterapija na, Radiološka tehnologija na, Logopedija nate Sestrinstvo naNajviše prijava kao prvi izbor privukli su studiji Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Elektrotehnike i informacijske tehnologije te Računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Među programima s najvećim brojem prvih prijava našli su se i stručni studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu, izvanredni online studij Sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te Medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.Kandidati kojiostvariti pravo upisa u ljetnom roku novu će priliku imati tijekom. Moći će se prijaviti na studijske programe na kojima nakon ljetnih upisa ostane slobodnih mjesta, pod uvjetom da visoka učilišta odluče provesti jesenski upisni postupak.Prijave za jesenski rok otvarat će se po završetku ljetnih upisa, zasebno za svaki studijski program, a završavaju, kada će biti objavljene i konačne rang-liste.