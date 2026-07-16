Poznati rezultati ljetnih upisa: Više od 25 tisuća budućih studenata osiguralo mjesto
16.07.2026. 11:44
Nakon objave konačnih rang-lista za ljetni upisni rok, poznato je da je pravo upisa na studijske programe u akademskoj godini 2026./2027. ostvarilo 25.312 kandidata. U odnosu na prošlu godinu, broj uspješnih pristupnika nešto je veći – upisalo se 138 kandidata više.
Interes za studiranje i ove je godine porastao. Za upis se prijavilo ukupno 33.422 maturanata i drugih kandidata, što je 1.028 više nego prošle godine. Budući studenti mogli su birati između približno 1.400 studijskih programa na kojima je bilo dostupno ukupno 40.445 upisnih mjesta.
Kada se usporedi broj prijava prvog izbora s upisnim kvotama, najveća konkurencija zabilježena je na studiju Glume pri Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Među najtraženijim studijima našli su se i Fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Radiološka tehnologija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.
Najviše prijava kao prvi izbor privukli su studiji Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Elektrotehnike i informacijske tehnologije te Računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Među programima s najvećim brojem prvih prijava našli su se i stručni studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu, izvanredni online studij Sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te Medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kandidati koji nisu uspjeli ostvariti pravo upisa u ljetnom roku novu će priliku imati tijekom jesenskog upisnog roka. Moći će se prijaviti na studijske programe na kojima nakon ljetnih upisa ostane slobodnih mjesta, pod uvjetom da visoka učilišta odluče provesti jesenski upisni postupak.
Prijave za jesenski rok otvarat će se po završetku ljetnih upisa, zasebno za svaki studijski program, a završavaju 16. rujna, kada će biti objavljene i konačne rang-liste.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Interes za studiranje i ove je godine porastao. Za upis se prijavilo ukupno 33.422 maturanata i drugih kandidata, što je 1.028 više nego prošle godine. Budući studenti mogli su birati između približno 1.400 studijskih programa na kojima je bilo dostupno ukupno 40.445 upisnih mjesta.
Kada se usporedi broj prijava prvog izbora s upisnim kvotama, najveća konkurencija zabilježena je na studiju Glume pri Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Među najtraženijim studijima našli su se i Fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Radiološka tehnologija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.
Najviše prijava kao prvi izbor privukli su studiji Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Elektrotehnike i informacijske tehnologije te Računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Među programima s najvećim brojem prvih prijava našli su se i stručni studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu, izvanredni online studij Sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te Medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kandidati koji nisu uspjeli ostvariti pravo upisa u ljetnom roku novu će priliku imati tijekom jesenskog upisnog roka. Moći će se prijaviti na studijske programe na kojima nakon ljetnih upisa ostane slobodnih mjesta, pod uvjetom da visoka učilišta odluče provesti jesenski upisni postupak.
Prijave za jesenski rok otvarat će se po završetku ljetnih upisa, zasebno za svaki studijski program, a završavaju 16. rujna, kada će biti objavljene i konačne rang-liste.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)