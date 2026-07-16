Počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe: Za lipanj osigurano više od 3,1 milijun eura
16.07.2026. 11:02
U petak, 17. srpnja 2026. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za lipanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 415 korisnika (80,24 % žena i 19,76 % muškaraca), za što je osigurano 3.104.257,00 eura iz Državnog proračuna.
Podsjetimo, od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 415 korisnika (80,24 % žena i 19,76 % muškaraca), za što je osigurano 3.104.257,00 eura iz Državnog proračuna.
Podsjetimo, od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)