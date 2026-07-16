petak, 17. srpnja 2026.

isplata nacionalne naknade za starije osobe

19 415 korisnika

3.104.257,00 eura

160,22 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

počinjeza lipanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će(80,24 % žena i 19,76 % muškaraca), za što je osiguranoiz Državnog proračuna.Podsjetimo, od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi