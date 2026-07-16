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U petak, 17. srpnja 2026. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za lipanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 415 korisnika (80,24 % žena i 19,76 % muškaraca), za što je osigurano 3.104.257,00 eura iz Državnog proračuna.

Podsjetimo, od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)