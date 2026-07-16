povredama Zakona o sportu

nadzoru sportske inspekcije

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Klub u potpunosti poštuje institucije Republike Hrvatske te će, kao i uvijek, pružiti punu suradnju nadležnoj sportskoj inspekciji. Uvjereni smo da će službeni postupak utvrditi sve relevantne činjenice na temelju zakona, a ne medijskih interpretacija.



Posebno želimo istaknuti da je prije imenovanja predsjednice zatraženo neovisno pravno mišljenje stručnjaka upravo kako bi se provjerila usklađenost s odredbama Zakona o sportu. To pravno mišljenje nedvosmisleno potvrđuje da Udruga Škola nogometa NK Osijek nije sportski klub u smislu članka 30. Zakona o sportu, već udruga čija je temeljna svrha razvoj, odgoj i obrazovanje djece i mladih kroz nogomet. Slijedom navedenoga, obnašanje dužnosti predsjednice Udruge Škole nogometa ne predstavlja obnašanje upravljačke funkcije u drugom sportskom klubu te ne postoji zakonska zapreka iz članka 112. Zakona o sportu za istodobno obnašanje te dužnosti. Takvo tumačenje dodatno potvrđuje i dosadašnja praksa, budući da su i raniji predsjednici, odnosno članovi uprave, bez ikakvih pravnih prepreka obnašali navedenu dužnost.



Napominjemo da će upravo nadležno tijelo, kroz zakonom propisani postupak, utvrditi sve činjenice i dati konačno tumačenje. Do tada smatramo neprimjerenim donositi zaključke ili prejudicirati ishod postupka.



NK Osijek odbacuje svaku tvrdnju koja, bez pravomoćno utvrđenih činjenica, dovodi u pitanje zakonitost rada Kluba ili integritet njegovih dužnosnika. Vjerujemo da se ugled Kluba štiti odgovornim postupanjem, transparentnošću i poštovanjem institucija, a ne javnim presudama prije završetka službenog postupka.



Istodobno naglašavamo da su sportski rezultati, razvoj prve momčadi, rad s mladim igračima i stabilnost Kluba naš apsolutni prioritet . Sve aktivnosti uprave usmjerene su isključivo na daljnji razvoj NK Osijek, a sve odluke donose se u najboljem interesu Kluba.



Po završetku nadzora javnost ćemo pravodobno izvijestiti o njegovim službenim zaključcima

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Povodom medijskih objava o navodnimi najavljenom, oglasio se i..Priopćenje prenosimo u cijelosti: