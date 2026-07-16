Ljeto

punom jeku

Portanova

pregršt razloga

velika sezonska sniženja

Portanova Summer Passport

Twisti Clubu

Sezonska sniženja su u punom jeku

novu ljetnu

povoljnijim cijenama

Portanova Summer Passport vodi vas do vrijednih nagrada

Portanova Summer Passport

7. kolovoza

jednostavno

putovnicu

pet računa

jednu vrijednu nagradu

100 eura

Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield

ljetnu atmosferu

Summer hostese

od 16 do 19 sati

Twisti Club donosi ljetni plesni party



Od 17 do 18 sati

Ljetni hitovi

Twister animatori.

panda Twisti

Radno vrijeme

neće raditi

prilagođenom radnom vremenu

Portanova – više od shoppinga. Ljeto počinje ovdje!

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je u, ai ovih dana donosiza posjet. U tijeku su, traje atraktivna nagradna igra, a najmlađe ovoga četvrtka očekuje još jedno veselo druženje uKad temperature rastu, cijene padaju! Ljetna sezonska sniženja u Portanovi donose odlične prilike za shopping, bilo da tražitegarderobu, obuću, modne dodatke, sportsku opremu ili detalje za dom.Pripremite se za godišnji odmor ili jednostavno obnovite svoju garderobu po znatnojer vas u gotovo svim trgovinama očekuju atraktivni popusti.Ljetna nagradna igratraje sve do, a svaka kupnja može vas odvesti do vrijednih nagrada.Sudjelovanje je– preuzmite svojuna Info pultu, obavite kupovine u Portanovi te uz predočenjeprikupite pet žigova. Nakon toga ispunite putovnicu svojim podacima i ubacite je u nagradni kofer.Svaki tjedan jedno izvlačenje i šansa za. Svaka nagrada je zapravo poklon paket koji uključuje poklon bon u vrijednostijednog od partnera nagradne igre –– uz bogat dodatak praktičnih ljetnih poklona poput Vitapur ručnika, torbe za plažu, jastuka na napuhivanje, ventilatora, torbice za mobitel, silikonskog novčanika, boce za vodu, češlja i toaletne torbice.Dodatnudonose ikoje će vas i ove subote,, dočekati u centru s promo ljetnim darovima.Kupujte, skupljajte žigove i pretvorite svoj ljetni shopping u priliku za osvajanje vrijednih nagrada!Četvrtak je ponovno rezerviran za najmlađe posjetitelje Portanove.u Twisti Clubu održava se veseli plesni program "", tijekom kojeg će djeca plesati uz najpoznatije ljetne pjesme i sudjelovati u zabavnim plesnim izazovima koje pripremajuNaravno, ondje će biti i omiljenakoja će zajedno s djecom plesati, navijati i stvarati pravu ljetnu party atmosferu, a najspretnije očekuju i slatka Twister iznenađenja.Podsjećamo kako trgovine u Portanoviu nedjelju, 19. srpnja.No, drugi kat centra i dalje radi premapa vas i nedjeljom očekuju CineStar, G-Bowling, Luckia Casino i ostali sadržaji prema rasporedu rada.Detaljno radno vrijeme tijekom srpnja dostupno je na web stranici Portanove.