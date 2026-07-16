Ljetni shopping, vrijedne nagrade i zabava za najmlađe čekaju vas u Portanovi
16.07.2026. 10:08
Ljeto je u punom jeku, a Portanova i ovih dana donosi pregršt razloga za posjet. U tijeku su velika sezonska sniženja, traje atraktivna nagradna igra Portanova Summer Passport, a najmlađe ovoga četvrtka očekuje još jedno veselo druženje u Twisti Clubu.
Sezonska sniženja su u punom jeku
Kad temperature rastu, cijene padaju! Ljetna sezonska sniženja u Portanovi donose odlične prilike za shopping, bilo da tražite novu ljetnu garderobu, obuću, modne dodatke, sportsku opremu ili detalje za dom.
Pripremite se za godišnji odmor ili jednostavno obnovite svoju garderobu po znatno povoljnijim cijenama jer vas u gotovo svim trgovinama očekuju atraktivni popusti.
Portanova Summer Passport vodi vas do vrijednih nagrada
Ljetna nagradna igra Portanova Summer Passport traje sve do 7. kolovoza, a svaka kupnja može vas odvesti do vrijednih nagrada.
Sudjelovanje je jednostavno – preuzmite svoju putovnicu na Info pultu, obavite kupovine u Portanovi te uz predočenje pet računa prikupite pet žigova. Nakon toga ispunite putovnicu svojim podacima i ubacite je u nagradni kofer.
Svaki tjedan jedno izvlačenje i šansa za jednu vrijednu nagradu. Svaka nagrada je zapravo poklon paket koji uključuje poklon bon u vrijednosti 100 eura jednog od partnera nagradne igre – Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield – uz bogat dodatak praktičnih ljetnih poklona poput Vitapur ručnika, torbe za plažu, jastuka na napuhivanje, ventilatora, torbice za mobitel, silikonskog novčanika, boce za vodu, češlja i toaletne torbice.
Dodatnu ljetnu atmosferu donose i Summer hostese koje će vas i ove subote, od 16 do 19 sati, dočekati u centru s promo ljetnim darovima.
Kupujte, skupljajte žigove i pretvorite svoj ljetni shopping u priliku za osvajanje vrijednih nagrada!
Twisti Club donosi ljetni plesni party
Četvrtak je ponovno rezerviran za najmlađe posjetitelje Portanove.
Od 17 do 18 sati u Twisti Clubu održava se veseli plesni program "Ljetni hitovi", tijekom kojeg će djeca plesati uz najpoznatije ljetne pjesme i sudjelovati u zabavnim plesnim izazovima koje pripremaju Twister animatori.
Naravno, ondje će biti i omiljena panda Twisti koja će zajedno s djecom plesati, navijati i stvarati pravu ljetnu party atmosferu, a najspretnije očekuju i slatka Twister iznenađenja.
Radno vrijeme
Podsjećamo kako trgovine u Portanovi neće raditi u nedjelju, 19. srpnja.
No, drugi kat centra i dalje radi prema prilagođenom radnom vremenu pa vas i nedjeljom očekuju CineStar, G-Bowling, Luckia Casino i ostali sadržaji prema rasporedu rada.
Detaljno radno vrijeme tijekom srpnja dostupno je na web stranici Portanove.
Portanova – više od shoppinga. Ljeto počinje ovdje!
Sezonska sniženja su u punom jeku
Kad temperature rastu, cijene padaju! Ljetna sezonska sniženja u Portanovi donose odlične prilike za shopping, bilo da tražite novu ljetnu garderobu, obuću, modne dodatke, sportsku opremu ili detalje za dom.
Pripremite se za godišnji odmor ili jednostavno obnovite svoju garderobu po znatno povoljnijim cijenama jer vas u gotovo svim trgovinama očekuju atraktivni popusti.
Portanova Summer Passport vodi vas do vrijednih nagrada
Ljetna nagradna igra Portanova Summer Passport traje sve do 7. kolovoza, a svaka kupnja može vas odvesti do vrijednih nagrada.
Sudjelovanje je jednostavno – preuzmite svoju putovnicu na Info pultu, obavite kupovine u Portanovi te uz predočenje pet računa prikupite pet žigova. Nakon toga ispunite putovnicu svojim podacima i ubacite je u nagradni kofer.
Svaki tjedan jedno izvlačenje i šansa za jednu vrijednu nagradu. Svaka nagrada je zapravo poklon paket koji uključuje poklon bon u vrijednosti 100 eura jednog od partnera nagradne igre – Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield – uz bogat dodatak praktičnih ljetnih poklona poput Vitapur ručnika, torbe za plažu, jastuka na napuhivanje, ventilatora, torbice za mobitel, silikonskog novčanika, boce za vodu, češlja i toaletne torbice.
Dodatnu ljetnu atmosferu donose i Summer hostese koje će vas i ove subote, od 16 do 19 sati, dočekati u centru s promo ljetnim darovima.
Kupujte, skupljajte žigove i pretvorite svoj ljetni shopping u priliku za osvajanje vrijednih nagrada!
Twisti Club donosi ljetni plesni party
Četvrtak je ponovno rezerviran za najmlađe posjetitelje Portanove.
Od 17 do 18 sati u Twisti Clubu održava se veseli plesni program "Ljetni hitovi", tijekom kojeg će djeca plesati uz najpoznatije ljetne pjesme i sudjelovati u zabavnim plesnim izazovima koje pripremaju Twister animatori.
Naravno, ondje će biti i omiljena panda Twisti koja će zajedno s djecom plesati, navijati i stvarati pravu ljetnu party atmosferu, a najspretnije očekuju i slatka Twister iznenađenja.
Radno vrijeme
Podsjećamo kako trgovine u Portanovi neće raditi u nedjelju, 19. srpnja.
No, drugi kat centra i dalje radi prema prilagođenom radnom vremenu pa vas i nedjeljom očekuju CineStar, G-Bowling, Luckia Casino i ostali sadržaji prema rasporedu rada.
Detaljno radno vrijeme tijekom srpnja dostupno je na web stranici Portanove.
Portanova – više od shoppinga. Ljeto počinje ovdje!
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)