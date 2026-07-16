Državni inspektorat Republike Hrvatske

SHAN WAI SHAN Matcha Tea

teškog metala aluminija

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

Foto: Pexels.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvoda, 80g, najbolje upotrijebiti do 12.03.2028., zbog migracijeProizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Dobavljač: Asia Express Food, Kibystraat 1, CJ Kampen, NizozemskaMaloprodaja: VUKOJE LOGISTIKA j.d.o.o., Veliko Polje