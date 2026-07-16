Povlači se matcha čaj SHAN WAI SHAN, utvrđena migracija aluminija
16.07.2026. 9:35
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda SHAN WAI SHAN Matcha Tea, 80g, najbolje upotrijebiti do 12.03.2028., zbog migracije teškog metala aluminija.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Asia Express Food, Kibystraat 1, CJ Kampen, Nizozemska
Maloprodaja: VUKOJE LOGISTIKA j.d.o.o., Veliko Polje
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Asia Express Food, Kibystraat 1, CJ Kampen, Nizozemska
Maloprodaja: VUKOJE LOGISTIKA j.d.o.o., Veliko Polje
Foto: Pexels.com/Ilustracija
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