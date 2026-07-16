Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Program priuštivog najma

98 prigovora

Zagreba

Rijeke

Splita

Dubrovnika

broj članova obitelji

školovanje

procesa spajanja

282 nekretnine

osam obnovljenih

329 državnih stanova

Zagrebu, Osijeku i Rijeci

isplatu 60 posto

30 posto

257,50 eura

2300 eura

480 eura

Foto: Matija Milanović/Arhiv

objavila je Konačnu listu reda prvenstva za najmoprimce koji su se prijavili naNakon objave privremene liste reda prvenstva, APN je zaprimio, od kojih je 76 odbijeno, a 22 su prigovora usvojena, od toga 4 djelomično. Najviše je prigovora stiglo od podnositelja iz– 54. Nakon toga iz13, iz10, iz2.Prigovori koji su usvojeni odnosili su se na(npr. u obitelji je u međuvremenu rođeno dijete),(npr. podnositelj ili netko od članova uže obitelji u međuvremenu su diplomirali) itd.Nakon obrade svih zaprimljenih prigovora, podaci su sljedeći: od 1315 prijava najmoprimaca, koliko ih je APN zaprimio od 15. travnja do 15. svibnja, 1103 prijave su odobrene, 195 ih je odbijeno, a 17 je odustalo.U sljedećem tjednu očekuje se početaknajmoprimaca i odgovarajućih nekretnina. Prema Programu priuštivog najma, najmoprimcu će biti ponuđena nekretnina u jedinici lokalne samouprave koju je odabrao, ako u istoj postoje dostupne nekretnine. Što se tiče površine, prema Programu, za jednu osobu odgovarajućim se smatra 35 m2, a za svakog sljedećeg člana uže obitelji dodatnih 10 m2. Ako postoji više nekretnina koje zadovoljavaju kriterije, najmoprimcu će se ponuditi ona najbliža mjestu prebivališta.Nakon odabira nekretnine, APN će dogovoriti sklapanje ugovora, a onda slijedi i useljenje.U Program priuštivog najma, u ovome trenutku uključuju seprivatnih vlasnika idržavnih stanova – pet u Puli i tri u Zadru. Podsjetimo, Državne nekretnine trenutačno provode obnovu ukupnonamijenjenih smještaju zaštićenih najmoprimaca i programu priuštivog najma. Stanovi se nalaze u pedesetak gradova diljem Hrvatske, a najveći broj u. Od ukupno 329 stanova, njih 99 već je uređeno, na 42 su u tijeku radovi obnove, dok se za preostalih 188 stanova provode postupci projektiranja ili nabave izvođača radova.Spomenimo i kako će vlasnici koji su dio Programa prilikom sklapanja ugovora dobitivišegodišnjeg najma, dok će ostatak biti isplaćen nakon isteka polovice ugovornog razdoblja. Vlasnici mogu svoju nekretninu dati APN-u na upravljanje na razdoblje od 3 do 10 godina.Najmoprimci koji uđu u Program plaćat će priuštivu najamninu, pri čemu zbroj najamnine i režije ne smije prijećinjihovih mjesečnih prihoda kućanstva. Primjerice, samac kojem bude dodijeljena nekretnina od 41 m2, a ima 1200 eura mjesečne prihode, plaćat će najamninumjesečno. S druge strane, peteročlana obitelj koja ima mjesečne prihodei dobiva nekretninu (stan ili kuću) od 84 m2, za nju će plaćatiNapominjemo da izračuni za najmoprimce vrijede za nekretnine neovisno o njihovim lokacijama ili dijelovima gradova, dok će vlasnicima biti isplaćeni iznosi ovisno o medijalnim cijenama utvrđenim za određene jedinice lokalne samouprave, odnosno u Gradu Zagrebu za pojedine katastarske općine.Nekretnine koje u ovom krugu javnog poziva ostanu eventualno neuseljene, bit će i dalje u katalogu nekretnina. Također, najmoprimci za koje neće biti dostupnih odgovarajućih nekretnina u ovom krugu javnog poziva, ostat će na listi do sljedećeg kruga javnog poziva, kažu iz APN-a.