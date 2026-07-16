Servisne informacije [16. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
16.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslijepodne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura 21°C, a dnevna do 31°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 9:30 sati - Antuna Branka Šimića 2-8 par, 1-25 nep, Dinka Šimunovića 10-12 par, 13-27 nep, 27/a, Sarajevska 16-18 par, 18/a, 20-24 par, 24/a, 26-28 par, 32-36 par, 36/a, 38-60 par, 64-66 par, 66/a, 68-72 par, Vladimira Vdrića 2-8 par, 1-5 nep
od 9:45 do 11:45 sati - Cetinska ulica 2-4 par, 8-36 par, 1-17 nep, 17/a, 19-23 nep, 23/a, 25-33 nep, Savska 2, Ulica sv. Josipa Radnika 36, 36/a, 38, 38/a, Vinkovačka cesta 33/a, 35-41 nep
od 11:30 do 13:00 sati - Ulica bagrema 2, 6-8 par, 1-3 nep, 7, Ulica breza 2-8 par, 1-11 nep, Ulica brijestova 2-12 par, Ulica kestenova 1, 1/a, 1/b, 1/c, 3-7 nep, 7/a, 17-19 nep, 27, 31-33 nep, 37-39 nep, 43-45 nep
23:30 do 1:30 sati - Fruškogorska 26-56 par, 7-51 nep, Kapelska ulica 104-106 par, 51-83, Kaptolska ulica 2-24 par, 1-19 nep, Kozjačka ulica 151-169 nep, Maceljska ulica 4-22 par, 1, 5, Marjanska ulica 2-40/a 1-39 nep, Mlinska 94-172 par, 97-133 nep, 137-155 nep, 159-173nep,177-179 nep, Retfala nova 2-26, 1-25, Risnjačka ulica 2-20 par, 1-19 nep, Svilajska ulica 2-36, 1-61/a, Ulica Ivanščice 2-14 par, 1-23 nep, Ulica Vidove gore 2-22 par, 3-19 nep, Vilajska ulica 2-24 par, 1-29 nep, Vlašička 38-56 par, 37-53 nep
Dalj
od 7:00 do 11:00 sati - Boška Paradžika 2, 2/a, 2/b, 4/a, 6-8 par, 8/a, 12-14 par, 14/a, 16, 16/a, 18-20 par, 20/a, 20/b, 20/c, 31, 35-39 nep, 43-49 nep, 55, 61, 61/a, 65, 83, 97, 127
Čepin
od 7:30 do 9:00 sati - Blage Zadre 1, 9, 17, 21, Osječka 169/c, osječka 165 b, Ulica Zrinske gore 68, 72, 76-78 par, 65
od 9:00 do 11:00 sati - Augusta Šenoe 28-68 par, Marina Držića 60
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Erdut
od 9:00 do 12:00 sati - Kolodvorska, Stanislava Guljaševića, žrtava Domovinskog rata, naselje Zrinskih Frankopana i Oraški put od kbr. 45 do 116.
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- 24. Gastro film festival
- Radovi kod crpne stanice 2 u Uglješu – privremena obustava isporuke vode
DHMZ prognoza: Uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslijepodne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura 21°C, a dnevna do 31°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 9:30 sati - Antuna Branka Šimića 2-8 par, 1-25 nep, Dinka Šimunovića 10-12 par, 13-27 nep, 27/a, Sarajevska 16-18 par, 18/a, 20-24 par, 24/a, 26-28 par, 32-36 par, 36/a, 38-60 par, 64-66 par, 66/a, 68-72 par, Vladimira Vdrića 2-8 par, 1-5 nep
od 9:45 do 11:45 sati - Cetinska ulica 2-4 par, 8-36 par, 1-17 nep, 17/a, 19-23 nep, 23/a, 25-33 nep, Savska 2, Ulica sv. Josipa Radnika 36, 36/a, 38, 38/a, Vinkovačka cesta 33/a, 35-41 nep
od 11:30 do 13:00 sati - Ulica bagrema 2, 6-8 par, 1-3 nep, 7, Ulica breza 2-8 par, 1-11 nep, Ulica brijestova 2-12 par, Ulica kestenova 1, 1/a, 1/b, 1/c, 3-7 nep, 7/a, 17-19 nep, 27, 31-33 nep, 37-39 nep, 43-45 nep
23:30 do 1:30 sati - Fruškogorska 26-56 par, 7-51 nep, Kapelska ulica 104-106 par, 51-83, Kaptolska ulica 2-24 par, 1-19 nep, Kozjačka ulica 151-169 nep, Maceljska ulica 4-22 par, 1, 5, Marjanska ulica 2-40/a 1-39 nep, Mlinska 94-172 par, 97-133 nep, 137-155 nep, 159-173nep,177-179 nep, Retfala nova 2-26, 1-25, Risnjačka ulica 2-20 par, 1-19 nep, Svilajska ulica 2-36, 1-61/a, Ulica Ivanščice 2-14 par, 1-23 nep, Ulica Vidove gore 2-22 par, 3-19 nep, Vilajska ulica 2-24 par, 1-29 nep, Vlašička 38-56 par, 37-53 nep
Dalj
od 7:00 do 11:00 sati - Boška Paradžika 2, 2/a, 2/b, 4/a, 6-8 par, 8/a, 12-14 par, 14/a, 16, 16/a, 18-20 par, 20/a, 20/b, 20/c, 31, 35-39 nep, 43-49 nep, 55, 61, 61/a, 65, 83, 97, 127
Čepin
od 7:30 do 9:00 sati - Blage Zadre 1, 9, 17, 21, Osječka 169/c, osječka 165 b, Ulica Zrinske gore 68, 72, 76-78 par, 65
od 9:00 do 11:00 sati - Augusta Šenoe 28-68 par, Marina Držića 60
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Erdut
od 9:00 do 12:00 sati - Kolodvorska, Stanislava Guljaševića, žrtava Domovinskog rata, naselje Zrinskih Frankopana i Oraški put od kbr. 45 do 116.
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [16.-25.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- 24. Gastro film festival
- Radovi kod crpne stanice 2 u Uglješu – privremena obustava isporuke vode
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)